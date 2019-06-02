7 khác biệt giữa cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ nay mai

Phụ nữ yêu 02/06/2019 05:19

Nhiều cặp vợ chồng một ngày cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng thật ra lại rất hạnh phúc và lâu bền. Lại có những cặp chẳng mấy khi cãi nhau nhưng lúc nào đổ vỡ cũng không hay.

Luôn có những sự khác biệt giữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay sắp đổ vỡ. Liệu vợ chồng bạn thuộc loại nào?

1. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Vợ chồng thường né tránh những vấn đề, mâu thuẫn còn tồn đọng. Họ không tìm được sự hòa hợp, tiếng nói chung để thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Ngược lại, giữa họ bị ngăn cản bởi cái tôi quá lớn của nhau, vấn đề nảy sinh chỉ càng làm họ xa nhau và không thể tìm được hướng giải quyết.

Hôn nhân hạnh phúc: Vợ chồng trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn muốn giao tiếp, chia sẻ để tìm cho ra vấn đề chưa thể giải quyết. Họ tự nguyện và sẵn sàng thẳng thắn với nhau, thậm chí là có lúc làm nhau không vui chỉ để tìm ra cách giải quyết cho cuộc hôn nhân của cả hai. Vì họ hiểu nếu còn tồn đọng vấn đề thì sẽ còn có những mâu thuẫn liên tiếp sau này.

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Vợ chồng trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn muốn giao tiếp, chia sẻ để tìm cho ra vấn đề chưa thể giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

2. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Vợ chồng không để ý nhiều đến cảm xúc của nhau. Một người không quan tâm, người kia sẽ trách cứ, dồn hết cảm xúc phẫn uất dành cho bạn đời. Dần dà, cảm giác cần nhau, thấu hiểu nhau cũng sẽ mất đi.

Hôn nhân hạnh phúc: Luôn cố gắng thể hiện tình yêu, sự quan tâm và dịu dàng dành cho nhau. Đây đều xuất phát từ sự vun vén của cả hai, tạo thành một thói quen không thể bỏ. Vì hôn nhân cần những điều này để duy trì lửa tình cho vợ chồng.

3. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Vợ chồng chỉ thấy toàn những khuyết điểm, lỗi lầm của nhau. Từ đó, họ sẽ thấy đối phương thay đổi, không còn như lựa chọn ban đầu của họ.

Hôn nhân hạnh phúc: Vợ chồng cố gắng tìm và nhìn vào những điểm tốt và nỗ lực hoàn thiện của nhau. Sự hấp dẫn quyến rũ giữa cả hai cũng từ đây mà ra.

4. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Vợ chồng luôn có sự tính toán hơn thua xem ai bỏ ra nhiều hơn, ai cho đi ít hơn.

Hôn nhân hạnh phúc: Mỗi người đều có đóng góp riêng, luôn cố gắng trong khả năng. Quan trọng không phải là ai bỏ ra nhiều hơn mà là có quý trọng nỗ lực vun vén của nhau không.

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Quan trọng không phải là ai bỏ ra nhiều hơn mà là có quý trọng nỗ lực vun vén của nhau không - Ảnh minh họa: Internet

5. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Một trong hai vợ chồng sống phụ thuộc, dựa dẫm vào người kia về tinh thần hay vật chất. Sự phụ thuộc quá mức này có thể khiến người còn lại thấy nặng nề, bực bối trong hôn nhân.

Hôn nhân hạnh phúc: Mỗi người có sự tự do riêng, sự độc lập nhất định về cả tinh thần và vật chất. Cho nhau đủ tự do, không quá phụ thuộc nhau sẽ cho vợ chồng cảm giác cần có nhau hơn.

6. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Vợ chồng thường lãng tránh khi có vấn đề xảy ra với đối phương. Cách hành xử này khiến người còn lại cảm thấy cô đơn trong hôn nhân, dễ dẫn đến ngoại tình.

Hôn nhân hạnh phúc: Vợ chồng luôn cùng nhau giải quyết, dù là vấn đề của ai. Đây là cách tạo niềm tin vào sự đồng hành của cả hai, càng làm hôn nhân gắn bó khắng khít hơn.

7 khác biệt giữa cuộc hôn nhân hạnh phúc và cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ nay mai - Ảnh 3
Mỗi người có sự tự do riêng, sự độc lập nhất định về cả tinh thần và vật chất - Ảnh minh họa: Internet

7. Hôn nhân sắp đổ vỡ: Giữa hai vợ chồng tồn tại quá nhiều chỉ trích. Như kiểu cả hai chỉ nhìn thấy những điều không vừa mắt ở nhau, nhất là khi đối phương mắc lỗi.

Hôn nhân hạnh phúc: Sẽ có lúc vợ chồng chỉ ra lỗi sai của nhau, nhưng sẽ cùng nhau sửa đổi và hoàn thiện tốt hơn. Vì không ai là hoàn hảo, và vợ chồng phải biết chấp nhận nhau.

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Liệu bạn có phải là người phụ nữ đang khóc trong chính ngôi nhà của mình, không ai biết cũng chẳng ai hay? Có phải là bạn không, người vợ người mẹ đang khổ tâm và nhiều nước mắt? Nếu chính là bạn thì hãy dừng lại một chút, cho mình ít ỏi bình yên, có được không?

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