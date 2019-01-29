7 điều phụ nữ khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở người đàn ông họ yêu

Một khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, phụ nữ thường có mong muốn người đàn ông có thể lo lắng, chăm sóc cho cuộc sống của họ, từ chi tiêu, sinh hoạt đến những sở thích…

Đừng bao đòi hỏi một người đàn ông từ bỏ sở thích hay niềm đam mê của anh ấy chỉ để chứng minh rằng anh ấy yêu bạn. Một người đàn bà khôn ngoan phải biết đòi hỏi đó chỉ khiến đàn ông thấy không vui. Tình yêu không bao giờ là tất cả cuộc sống của đàn ông, bạn phải cho anh ấy thời gian để sống cuộc đời anh ấy muốn. Vì nếu một tình yêu khiến đàn ông không thể sống như mình muốn thì anh ấy sẽ sớm ngày rời đi.

Không có ai ở trên đời này có nghĩa vụ phải chăm lo cho chúng ta như thế, ngoại trừ cha mẹ và con cái của chúng ta sau này. Nếu người ấy yêu bạn đủ chân thành, anh ấy sẽ tự nguyện quan tâm và chăm lo cho bạn. Và điều đó không có nghĩa là bạn có quyền đòi hỏi. Một người phụ nữ khôn ngoan luôn có thể tự lo cho cuộc sống của mình, độc lập nhất có thể. Và đàn ông đương nhiên thích một người phụ nữ đủ khôn ngoan không tạo cho anh ấy gánh nặng.

3. Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ buộc đàn ông bỏ rơi gia đình, bạn bè

Dù rằng phụ nữ có thể không thích một hay vài người bạn của đối phương. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn đòi hỏi anh ấy phải từ bỏ những mối quan hệ khác vì bạn. Bạn bè là sự lựa chọn của đàn ông, bạn không thể thay anh ấy quyết định. Gia đình cũng thế, nếu bạn cho đàn ông cảm giác bạn muốn sống thay họ thì anh ấy sẽ có ngày không chọn ở bên bạn nữa.

Bạn bè là sự lựa chọn của đàn ông, bạn không thể thay anh ấy quyết định - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ khôn ngoan không đòi hỏi đàn ông phải có cùng sở thích với mình

Hãy suy nghĩ ngược lại, rằng nếu bạn bị ép thay đổi sở thích để giống với đối phương, bạn có thoải mái không? Phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn muốn một tình yêu thoải mái nhất cho cả hai, hơn là ép buộc không cần thiết. Mọi sự cưỡng cầu đều có thể dần dần giết chết tình yêu. Sở thích là một phần thuộc về đối phương, hãy tôn trọng nó như cách bạn yêu thương và tôn trọng anh ấy.

5. Phụ nữ khôn ngoan không ép đàn ông trở thành một người khác

Một người phụ nữ khôn ngoan biết đúng giá trị của tình yêu sẽ không đòi hỏi đàn ông phải thay đổi bất kì điều gì. Bởi chẳng điều gì cưỡng ép có thể thay đổi được đàn ông cả. Đàn ông chỉ tự nguyện thay đổi khi họ yêu một người phụ nữ đủ nhiều và chân thành, để muốn bản thân tốt hơn. Và phụ nữ khôn ngoan sẽ yêu thương và tôn trọng đàn ông đủ nhiều để đàn ông muốn thay đổi vì cô ấy.

Một người phụ nữ khôn ngoan biết đúng giá trị của tình yêu sẽ không đòi hỏi đàn ông phải thay đổi bất kì điều gì - Ảnh minh họa: Internet

6. Phụ nữ khôn ngoan không cấm đàn ông nhìn người phụ nữ khác

Sự thật chính là đàn ông đều sẽ nhìn theo người phụ nữ có vẻ bề ngoài ấn tượng, thu hút. Đây là bản tính của đàn ông, vốn không thể thay đổi. Bởi thế, sẽ chẳng có tác dụng gì nếu bạn cấm anh ấy làm điều này. Vì càng cấm thì chỉ càng thể hiện bạn ghen tuông vô lý, bản thân bạn cũng trở nên tự ti hơn. Thay vì vậy, hãy bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân hay tình yêu của cả hai. Phụ nữ khôn ngoan không phải là người xinh đẹp hay nổi bật nhất, nhưng chắc chắn là người quyến rũ vì tự tin nhất.

7. Phụ nữ khôn ngoan tin tưởng người đàn ông mình chọn

Phụ nữ khôn ngoan không đòi hỏi một người đàn ông chứng minh tình yêu hay liệu anh ấy có thủy chung không.

Tình yêu lâu dài chính là từ sự vun đắp tin tưởng. Không có sự chứng minh nào là đúng đắn nhất cho một tình yêu. Ngược lại, nếu bạn đòi hỏi đàn ông chứng minh, anh ấy sẽ chỉ thấy mỏi mệt và căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai. Thay vì đòi hỏi, phụ nữ khôn ngoan sẽ tôn trọng, cảm thông và đủ kiên nhẫn cho tình yêu của mình. Họ tin rằng trong tình yêu, cảm giác hạnh phúc chính là thứ minh chứng rõ ràng nhất mà họ nhận được từ đàn ông.