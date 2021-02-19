7 điểm hấp dẫn khó cưỡng lại của phụ nữ khiến đàn ông cả đời điêu đứng

Phụ nữ yêu 19/02/2021 06:00

Có nhiều người hỏi: “Những điểm gì ở phụ nữ quyến rũ đàn ông nhiều nhất?”, dưới đây là 7 điểm hấp dẫn của phụ nữ khiến cánh mày râu điêu đứng cả đời.

Dưới đây là những điểm hấp dẫn của phụ nữ khiến đàn ông một khi đã yêu rồi thì không có đường lui, một lòng một dạ ở bên cạnh để che chở cho bạn cả đời.

Mắt

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Mắt là điểm hấp dẫn của phụ nữ khiến đàn ông mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào đôi mắt của một người, bạn sẽ khám phá được thế giới nội tâm của họ. Vì vậy đàn ông rất thích nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ để đọc suy nghĩ, khám phá những điều riêng tư nhất của bạn. Từ ánh mắt của bạn, anh ấy sẽ biết được tình cảm bạn dành cho anh ấy nhiều như thế nào.

Hông

Phần hông của phụ nữ càng nở nang càng có số phú quý, sinh nở khá tốt. Ngoài ra, đàn ông cũng luôn bị thu hút bởi đặc điểm cơ thể này của phụ nữ. Theo nghiên cứu khoa học, tỷ lệ cơ thể lý tưởng của phụ nữ có eo, hông là 7:10. Ai sở hữu tỷ lệ này là người giàu có, giúp chồng con ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

Vùng lõm với thắt lưng

Đây là “bảo bối” quyến rũ nhất của phụ nữ khiến cánh mày râu điêu đứng. Ai may mắn có hõm Venus quyến rũ thường mang mệnh giàu sang, phú quý. Trong gia đình, bạn là nữ vương, có tiếng nói được chồng con nể phục. Trong công việc, bạn là người phụ nữ giỏi giang, làm việc có trách nhiệm. Đặc biệt trong chuyện ấy, bạn có sức thu hút giúp chồng thăng hoa nhanh hơn.

Xương quai xanh

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Phụ nữ thu hút đàn ông khi để lộ xương quai xanh quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Xương quai xanh là đặc điểm nổi bật của phụ nữ, có sức quyến rũ khiến đàn ông không thể rời mắt. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết diện những bộ cánh hở vai, khoe đặc điểm đầy nữ tính của mình để tự tin và thu hút ánh nhìn của người khác phái hơn. Tuy nhiên bạn cũng nên biết chọn trang phục phù hợp, đừng quá hở hang gây phản cảm.

Đôi môi căng mọng

Trên gương mặt của phụ nữ, điểm đầu tiên thu hút đàn ông nhất là đôi môi căng mọng. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết dưỡng môi thường xuyên, chọn màu son phù hợp để làm tôn lên nét đẹp của mình. Đặc biệt hãy nói những điều dễ nghe để luôn xinh đẹp trong mắt đàn ông.

Má lúm đồng tiền

Theo khảo sát, có hơn 72% nam giới thích phụ nữ có má lúm đồng tiền duyên dáng. Họ cho rằng khi phụ nữ cười để lộ má lúm, gương mặt sẽ sáng và xinh đẹp hơn. Với họ, phụ nữ không cần chân dài eo thon hay vòng một đẫy đà, chỉ cần có má lúm duyên dáng và thường xuyên nở nụ cười là đủ.

Cằm chẻ

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Phụ nữ có cằm chẻ khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu cằm chẻ có số phú nhân phù trợ. Bạn không chỉ mang may mắn đến cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Đặc biệt khi lấy chồng, bạn còn giúp chồng ăn nên làm ra, giàu có ngút trời. Thế nên phụ nữ có nét tướng này luôn khiến đàn ông say mê theo đuổi cho bằng được.

Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Dấu hiệu đàn ông ‘hết hạn sử dụng’, đàn bà càng giữ càng đau lòng

Nếu người đàn ông có những dấu hiệu này, chứng tỏ anh ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu của bạn, phụ nữ khôn ngoan nên dứt tình cạn nghĩa ngay.

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