7 dấu hiệu kín của người đàn ông ghen ngầm mà không nói ra

Phụ nữ yêu 04/06/2020 05:06

Khi đàn ông ghen không hề giống phụ nữ. Nhiều lúc rõ ràng người đàn ông của bạn đang nghĩ “Anh đang ghen đấy!” nhưng họ vẫn cố chấp im lặng.

Đây là những dấu hiệu kín của người đàn ông ghen ngầm, thậm chí là đang ghen “phát điên” nhưng vẫn nhất quyết không hé một lời.

Bỗng dưng cáu giận

Thường ngày, anh ấy sẽ không nổi giận vô lý với bạn. Nhưng chỉ vì thấy bạn nói chuyện vui vẻ với người đàn ông lạ mà bỗng trở nên khó chịu, cáu giận vô lý.

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Đây là những dấu hiệu kín của người đàn ông ghen ngầm, thậm chí là đang ghen “phát điên” nhưng vẫn nhất quyết không hé một lời - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông khi ghen không thể biểu đạt như phụ nữ. Phụ nữ có thể rõ ràng thể hiện “Tôi đang ghen đấy!” để cảnh báo chồng. Nhưng với đàn ông, họ xem việc ghen tuông là chuyện mất thể diện và hầu như không dám thể hiện. Vì thế, họ chỉ có thể bộc lộc tạm thời trạng thái khó chịu của mình.

Muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt

Bạn đi đến một bữa tiệc sang trọng, với dáng vẻ kiều diễm bắt mắt. Người đàn ông yêu bạn đương nhiên biết điều đó, và âm thầm ghen với những người đàn ông bạn gặp qua. Anh ấy không thể ngăn bạn đi, càng không thể nói bản thân đang ghen, thì chỉ có thể nói rằng muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt.

Hành động này xuất phát từ sự ghen tuông chẳng rõ là với ai, chỉ là sợ mất bạn mà thôi. Nhưng đàn ông lại chẳng dám thổ lộ.

Theo sát khi có ai nhìn ngắm hay khen bạn hấp dẫn

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Họ dù tự hào khi có bạn gái hay vợ hấp dẫn nhưng cũng muốn người phụ nữ của mình không được ai để ý tới - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến một buổi gặp mặt của bạn bè, bạn được vài người nhìn ngắm, còn được khen ngợi ngoại hình, anh ấy liền ôm lấy eo của bạn hay nắm lấy tay bạn. Đây đều là vì anh ấy không muốn người khác ngắm nhìn bạn nhiều.

Sự ghen tuông này của đàn ông có một phần bản năng chiếm hữu mạnh mẽ. Họ dù tự hào khi có bạn gái hay vợ hấp dẫn nhưng cũng muốn người phụ nữ của mình không được ai để ý tới. Nhưng điều này là không thể, nên họ lại thấy khó chịu, ghen tuông vu vơ.

Không vui khi bạn kể về người đàn ông khác

Khi bạn nhắc về người đàn ông khác với tâm trạng hào hứng, vui vẻ, đàn ông cũng không thích. Nhưng anh ấy sẽ không nói ra, chỉ thể hiện thái độ không vui, hoặc im lặng không trả lời bạn. Nếu thấy thế, bạn hãy tìm chủ đề khác, đừng cố ý “ghẹo” anh ấy sẽ không hay đâu!

Hành động như không quen biết ở nơi đông người

Hành động này thể hiện sự ghen tuông tới mức đỉnh điểm của đàn ông. Anh ấy sẽ không giữ được trạng thái này lâu, chỉ là muốn để bạn thấy anh ấy không quan tâm đến bạn. Nhưng thật ra sau đó anh ấy sẽ lại tìm cơ hội đi sát bên bạn, không để ai đến gần bạn.

Luôn nhìn chăm chăm vào bạn

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Kỳ thực, đàn ông ghen cũng rất thường xuyên, chỉ là họ không nói nên phụ nữ cũng không nhận ra - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ở chỗ đông và buộc phải tách khỏi bạn thì ánh mắt của anh ấy luôn hướng về bạn. Anh ấy sẽ xem bạn gặp gỡ, nói chuyện hay có đùa giỡn quá mức với ai hay không.

Im lặng

Đây là trạng thái thường thấy của đàn ông khi ghen. Vì họ sợ nếu lên tiếng sẽ lỡ miệng nói rằng mình đang ghen, như thế thì mất mặt lắm. Vậy là dù trong lòng đang ghen “phát điên”, họ cũng đành im lặng, đợi chờ bạn giải thích hay hỏi han họ.

Kỳ thực, đàn ông ghen cũng rất thường xuyên, chỉ là họ không nói nên phụ nữ cũng không nhận ra. Nếu có thể để ý những dấu hiệu kín đáo này, bạn sẽ nhận ra người đàn ông của mình cũng biết ghen và sợ mất mình!

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