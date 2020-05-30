Vì 4 thứ đặc biệt này ở nhân tình, đàn ông ‘lú lẫn’ ruồng bỏ vợ con

Phụ nữ yêu 30/05/2020 05:07

Nhiều người đàn ông ngoại tình thừa nhận rằng nhân tình không đẹp, giỏi hơn vợ, nhưng vì những điều đặc biệt này mà họ mê say không còn nhớ đường về nhà.

Nhân tình hiểu ham muốn tình dục của đàn ông

Nhân tình thường là người biết đàn ông muốn gì, cần gì khi trên giường nhất. Đây là lý do đa số đàn ông ngoại tình vì bị người thứ ba “nắm thóp” nhu cầu khi gần gũi.

Hầu hết người thứ ba đều rất biết “hư hỏng” khi trên giường. Họ biết đàn ông thích phụ nữ chủ động, điều mà phần lớn những bà vợ không nhận ra. Họ hiểu đàn ông cần gì bằng cách thăm dò, hoặc đòi hỏi để kích thích ham muốn chinh phục ở đàn ông. Họ cho đàn ông cảm giác “thích mắt” dù họ ở phòng khách hay trên giường. Họ muốn đàn ông khi về nhà cũng không quên được cảm giác khi gần gũi họ. Họ chiều chuộng đàn ông khi thân mật để đàn ông cung phụng họ khi xuống giường.

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Họ có cách quyến rũ đàn ông không có đường lui, tình nguyện dâng cho họ cả thể xác, tâm trí và con tim - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ làm nhân tình chính là như vậy. Họ có cách quyến rũ đàn ông không có đường lui, tình nguyện dâng cho họ cả thể xác, tâm trí và con tim.

Không nói nhiều, không cau có

Nhân tình thường là những người phụ nữ khôn ngoan. Họ nghe đàn ông than thở về người vợ nhiều lời, hay cau có. Vì thế, họ biến những nhược điểm của vợ thành ưu điểm của riêng họ.

Ở bên cạnh nhân tình, đàn ông luôn được chào đón, niềm nở. Nhân tình cũng chẳng bao giờ thở than, cau có. Họ biết đàn ông thích được chăm sóc thế nào, được khen ngợi ra sao. Họ cho đàn ông cảm giác là ông hoàng, là duy nhất, là đặc biệt nhất.

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Nhân tình cho đàn ông những thứ đàn ông không thể tìm thấy ở vợ - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhân tình không có trách nhiệm ràng buộc với gia đình, không gánh nặng làm vợ. Nhân tình chỉ làm đàn ông yêu và chiều chuộng. Họ gặp đàn ông là để vui vẻ trên giường, để đòi hỏi lợi ích và nhu cầu.

Nhân tình cho đàn ông những thứ đàn ông không thể tìm thấy ở vợ. Đàn ông ngoại tình là vì muốn những thứ vợ không thể có.

Cho đàn ông cảm giác “là nhất”

Nhiều người đàn ông phản bội vì không được vợ ưu tiên trong gia đình. Họ không có cảm giác thành tựu khi bên vợ, nên phải tìm một người phụ nữ khác cho họ cảm giác “là nhất”.

Khi ở bên nhân tình, đàn ông luôn được chiều chuộng, được ưu tiên, và có quyền đòi hỏi. Vì nhân tình chẳng vướng bận gì, cho đàn ông thời gian và mọi thứ đàn ông muốn. Đàn ông sẽ cảm thấy thỏa mãn nhu cầu nam tính, được hãnh diện, được khao khát, được kiểm soát. Đây cũng là cảm giác mà đàn ông không thể có từ vợ, những người phụ nữ bị trách nhiệm gia đình ghì kéo quá mức.

Ở bên nhân tình, đàn ông thấy tự do

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Ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy tự do - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình sẽ không hỏi đàn ông đi đâu, làm gì, với ai, bao giờ về. Nhân tình ngoan ngoãn ở một nơi đợi đàn ông đến, không tra khảo, không quản lý. Ở bên nhân tình, đàn ông luôn thấy tự do. Vì không có ràng buộc gia đình, không có nhiệm vụ vợ chồng.

Ngược lại, ở bên vợ, đàn ông thường thấy bị kiểm soát quá mức. Chung quy, cũng là vì vợ thường lo lắng thái quá, không để ý đến mong muốn tự do của chồng.

Kỳ thực, đàn ông ngoại tình nào cũng thấy bồ hơn vợ. Nhưng ít người biết rằng ai cũng làm bồ được. Vì nhân tình chẳng phải sinh con, lo cho gia đình chồng, quán xuyến tiền bạc… Đàn ông ra đường kiếm được trăm ngàn cô bồ, nhưng khó kiếm được một người vợ tào khang đến cuối đời.

Phụ nữ có thể phạm bất cứ sai lầm nào nhưng nhất định đừng bao giờ ngoại tình

Phụ nữ có thể phạm bất cứ sai lầm nào nhưng nhất định đừng bao giờ ngoại tình

Có những chuyện vốn dĩ người ta chỉ có thể nói tha thứ nhưng trong lòng chưa chắc đã có thể bỏ qua mọi chuyện. Ngoại tình chính là một trong những điều đó. Chẳng ai có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội.

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