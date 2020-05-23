Lời nói và phong thái của vợ trước chồng phản bội và nhân tình sẽ quyết định vị thế và kiêu hãnh của bạn trong mối quan hệ ba người này.

Thay vì vậy, hãy nói người thứ ba 3 câu: “Tôi mới là vợ của anh ấy”, “Hai người yêu nhau thế nào, quen nhau bao lâu tôi chẳng cần biết, quan trọng là cô chỉ có thể xuất hiện ở những nơi tôi đến” và "Tôi không giành, tôi cho không đấy!".

Có 3 câu hỏi một người vợ khôn ngoan không bao giờ hỏi người thứ ba. Đó là “Tại sao cô yêu anh ấy?”, “Hai người quen nhau từ bao giờ”, và “Cô không thấy tội lỗi sao?”.

Một người phụ nữ có kiêu hãnh và giữ vị thế cao hơn nhân tình sẽ không cần biết về tình yêu vụng trộm của chồng như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ có kiêu hãnh và giữ vị thế cao hơn nhân tình sẽ không cần biết về tình yêu vụng trộm của chồng như thế nào. Tại sao họ yêu nhau, họ quen nhau thế nào, họ đến với nhau ra sao… Những điều đó chỉ càng làm một người vợ tổn thương, càng cảm thấy bản thân dư thừa và không quan trọng trong mối quan hệ ba người này.

Một người vợ thông minh không đánh đồng tình yêu của mình và chồng với tình yêu của chồng và nhân tình. Vì dù là về tình nghĩa, pháp luật, hay vị thế, vợ vẫn luôn được đặt cao hơn nhân tình. Đó là vị trí của vợ, cũng là lợi thế chỉ có vợ mới có.

Và đặc biệt, vợ cũng không cần phải hỏi người thứ ba có tội lỗi không. Đừng nói về tội lỗi với một người bất chấp tất cả để phá nát gia đình của bạn. Hãy nói về vị trí thấp hèn và chỉ được ở trong bóng tối của cô ta. Thứ mà kẻ đang làm chuyện tội lỗi sợ nhất không phải là quả báo, mà là cảm giác thua kém.

3 câu không bao giờ hỏi chồng

Phụ nữ có thể vì tình yêu mà cho đi rất nhiều, nhưng khi đã bị phản bội thì nhất định phải giữ lại tôn nghiêm cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một người vợ bị phản bội thì đừng bao giờ hỏi chồng 3 câu: “Anh yêu cô ấy à?", “Thời gian qua anh có còn yêu em không?” và “Anh có thể ở lại không?”.

Phụ nữ có thể vì tình yêu mà cho đi rất nhiều, nhưng khi đã bị phản bội thì nhất định phải giữ lại tôn nghiêm cho bản thân. Đừng hỏi đàn ông liệu có yêu nhân tình, vì nếu không thì sao anh ta lại phản bội bạn? Đừng hỏi đàn ông có còn yêu bạn không, vì nếu có sao anh ta lại tổn thương bạn? Và bạn không nên hỏi đàn ông có ở lại hay không. Vì giây phút đàn ông đã có người khác, lòng đã không còn chung thủy với bạn, bạn cố giữ anh ta là đang tự xem thường chính mình.

Thay vì vậy, hãy chỉ nói với đàn ông 3 câu: “Cho anh hai lựa chọn, đi hoặc ở”, “Anh chọn sai, sẽ không có đường quay lại”, và “Thanh xuân tôi không tiếc, tôi chỉ tiếc chọn lầm cha cho con mình”.

Có hai điều trên đời này phụ nữ không cần phải tiếc nuối đó là đồ hết hạn sử dụng, và đàn ông hết hạn chung sống - Ảnh minh họa: Internet

Với một người chồng ngoại tình, hãy chỉ cho anh ta hai lựa chọn, đi hoặc ở. Không níu giữ, cũng không nhập nhằng. Nếu họ đã đi thì có hối hận cũng đừng quay về. Nếu họ ở lại, thì có khó cũng phải cố gắng trở lại như xưa. Một người vợ khiến chồng ngoại tình thấy nể trọng thì không cần phải nói về những gì mình đã bỏ ra, chỉ cần sống có trách nhiệm với con cái. Một người vợ bị tổn thương thì chỉ cần ra đi ngẩng cao đầu, vứt bỏ kẻ không xứng đáng, và tìm lại cuộc sống, nụ cười của mình.

Có hai điều trên đời này phụ nữ không cần phải tiếc nuối đó là đồ hết hạn sử dụng, và đàn ông hết hạn chung sống. Có hai việc không nên cưỡng cầu, là nụ cười của mình và đàn ông của thiên hạ.