Ở độ tuổi này, phụ nữ có chồng dễ ngã vào lòng người đàn ông khác

Vì thế, đàn ông nên bỏ suy nghĩ vợ sẽ không bao giờ bỏ mình, vì ở độ tuổi nhất định, phụ nữ dễ ngoại tình hơn đàn ông rất nhiều.

Phụ nữ thường sống vì gia đình nhiều hơn đàn ông. Họ hy sinh, tận tụy, thậm chí là đánh đổi rất nhiều thứ khi bước vào hôn nhân. Nhưng những điều đó không có nghĩa là phụ nữ không biết ngoại tình. Thực tế, đàn ông ngoại tình được biết nhiều hơn, nhưng tỉ lệ phụ nữ ngoại tình cũng ngày một leo thang.

Thời đại ngày nay, phụ nữ cũng ra ngoài làm việc, tham gia nhiều hoạt động xã hội như đàn ông. Trong công việc, họ vẫn có đồng nghiệp là nam giới, có thời gian gần gũi, chia sẻ mỗi ngày về cả sự nghiệp và cuộc sống. Với phụ nữ đi làm 8 tiếng mỗi ngày, thời gian họ gặp đồng nghiệp còn nhiều hơn là ở bên chồng. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều mối tình công sở. Tình trạng đàn bà ngoại tình cùng đồng nghiệp không còn hiếm nữa.

Theo nhiều nghiên cứu, ở độ tuổi 35, phụ nữ có khả năng ngoại tình cao nhất. Đây là thời điểm phụ nữ đã trở nên nhàn rỗi hơn trong cuộc sống gia đình, khi con cái bắt đầu đi học. Họ có nhiều thời gian cho bản thân, chú ý đến ngoại hình, mong muốn, sở thích riêng.

Một người phụ nữ trung niên ở độ tuổi gần 40 thì đã dành hết thời gian tươi trẻ cho gia đình, chồng con. Họ vẫn có thời điểm “hồi xuân” như đàn ông, với trái tim dễ rung động khi bị cưa cẩm, hay những mong muốn tột cùng nhưng lại không được chồng thấu hiểu.

Có những người phụ nữ như bị giam cầm trong hôn nhân quá lâu, khi họ đã thay đổi, cam chịu, và không được lắng nghe trong một thời gian dài. Đến khi có người khác cho họ nếm trải cảm giác vui vẻ, được yêu thương, chăm sóc, họ như quên tất cả mà sẵn lòng đi theo.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng cần sự chú ý, yêu thương, thấu hiểu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời ở độ tuổi này, lượng hormone tăng lên cũng khiến phụ nữ có cảm giác bản thân quyến rũ, tràn đầy năng lượng hơn. Họ bắt đầu để ý đến ăn mặc, muốn chăm sóc cơ thể, lấy lại vóc dáng gọn gàng để thử qua những trang phục bó sát, thậm chí là hở hang. Họ muốn khoe những đường cong hấp dẫn, muốn có lại cảm giác được ngắm nhìn và theo đuổi.

Nếu đàn ông nghĩ rằng người đàn bà trung niên bên cạnh mình kém hấp dẫn, hoặc nghĩ rằng đến độ tuổi này cũng không cần phải giữ lửa tình yêu thì thật sai lầm. Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ cũng cần sự chú ý, yêu thương, thấu hiểu của đàn ông. Thậm chí, mong muốn về chuyện ấy của phụ nữ trong độ tuổi này cũng sẽ cao hơn. Vì thế, nếu chồng không thể thấu hiểu, đáp ứng, phụ nữ sẽ dễ ngoại tình.

Không phải chỉ phụ nữ sợ chồng ngoại tình, mà đàn ông cũng nên sợ vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Không phải chỉ phụ nữ sợ chồng ngoại tình, mà đàn ông cũng nên sợ vợ ngoại tình. Vì một khi phụ nữ ngoại tình, chính là minh chứng cho việc hôn nhân đã rạn nứt quá lâu và sức chịu đựng của họ đã vượt qua giới hạn cuối cùng. Một người vợ ngoại tình có thể rời bỏ gia đình và sẵn sàng trở thành mẹ đơn thân. Ở độ tuổi này, phụ nữ cũng có thu nhập và khả năng độc lập vững vàng hơn. Họ sẵn sàng ly hôn để sống theo ý mình mà không còn phụ thuộc vào chồng nữa.

Đã thế, chẳng phải đàn ông vẫn nên cẩn trọng nhiều hơn để giữ chặt vợ mình?