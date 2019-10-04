7 dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang dần ‘già đi’

Phụ nữ yêu 04/10/2019 05:18

Đời này, phụ nữ không ai thắng nổi thời gian. Nhưng gừng càng già càng cay, phụ nữ càng “già” thế này lại càng dễ say lòng người.

Phụ nữ từng trải “già đi” đi theo năm tháng, nhưng sự "già đi" ấy cũng thật rực rỡ...

Ngày càng trầm lặng trong tính cách, không thích nói chuyện nhiều như trước

Nhiều người cho rằng phụ nữ nói nhiều thì về già lại càng cằn nhằn nhiều hơn. Thật ra, phụ nữ chỉ thường cằn nhằn với người họ quý trọng, và chẳng quan tâm đến những ai xa lạ. Như với con cái, họ luôn muốn cằn nhằn cả đời, để lo lắng cho con, để con sống tốt hơn. Nhưng ở chốn đông người, phụ nữ có tuổi đều không muốn nói chuyện nhiều, lý do là vì họ thấy mệt, thấy không cần thiết. Bởi với người trẻ, sự khác biệt sẽ không cần phải nói. Với người không cùng quan điểm với họ, họ cũng không cần phải giải thích.

Người đàn bà từng trải cũng giỏi che giấu cảm xúc thật, không muốn giải thích quá nhiều về bản thân. Vì bản thân họ chỉ họ hiểu rõ nhất, cần gì phải buộc người khác hiểu cho họ? Đây thường là suy nghĩ của người phụ nữ dần “già” đi trong nội hàm.

Những chuyện cũ không cần bận tâm nữa

Phụ nữ càng trải qua năm tháng, càng có khả năng quên đi những chuyện cũ. Không hẳn là họ quên sạch, nhưng sẽ không còn để tâm quá nhiều. Khi nhân sinh là một lượt thấu đời thấu tình, thì cũng sẽ không còn bị những chuyện không vui ảnh hưởng.

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Phụ nữ từng trải có khả năng quên đi những chuyện cũ - Ảnh minh họa: Internet

Có những người phụ nữ luôn để tâm đến những chuyện tình cũ, sau kết hôn cũng không hẳn là quên hết. Nhưng đến một độ tuổi đủ “già”, họ lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ về ngày cũ. Lòng bình yên, nên chuyện gì từng dậy sóng cũng không còn đáng sợ.

Thời gian vốn rất vô tình, có thể phủ mờ hết mọi ký ức. Phụ nữ theo tháng năm cũng dần không còn nhớ dai những chuyện cũ. Thậm chí, nhiều phụ nữ bỗng thấy mình “già” khi đã quên đi những chuyện họ chưa bao giờ có thể quên khi còn trẻ.

Trò chuyện với chồng không còn những lời “vô nghĩa”

Khi còn trẻ, phụ nữ xem tình yêu là cả cuộc đời. Nhiều người có thể bỏ quê theo chồng, bỏ việc vì chồng, để chứng minh rằng với họ tình yêu là điều không thể thiếu. Với chồng, họ nói nhiều hơn so với tất cả mọi người. Đơn giản vì họ muốn chồng chú ý tới họ. Và vì yêu chồng, nên lại thích quản chồng, sợ mất điều mình trân quý.

Nhưng theo tháng năm, phụ nữ sẽ nhận ra tình yêu không bao giờ là tất cả. Sau tình yêu, họ sẽ có tình thân, tình mẹ con, tình bạn bè… Đến một lúc, khi tình yêu họ từng tôn thờ bị thương tổn, tình yêu sẽ biến hóa thành tình thân. Với tình thân thì không rời, mà cũng không ồn ào dữ dội, họ nói với chồng những lời ngắn gọn, họ điềm đạm chẳng giữ chẳng ghen tuông.

Không quá để tâm đến ăn mặc, hay ánh nhìn của người khác

Phụ nữ luôn thích làm đẹp, luôn muốn mình tỏa sáng với trang phục xinh đẹp, trang điểm kỹ càng. Niềm vui của họ chính là thấy phần quyền lực của cái đẹp có thể khiến họ tỏa sáng trong mắt người khác.

Và khi phụ nữ không còn quá để tâm đến quần áo, ánh nhìn của người khác, thì cũng là lúc họ đã “già” đi. Với họ, ăn mặc phô trương không đẹp bằng vẻ bình dị thoải mái nhưng có khí chất, nội hàm.

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Khi phụ nữ không còn quá để tâm đến quần áo, ánh nhìn của người khác, thì cũng là lúc họ đã “già” đi - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ nhiều người nghĩ ăn mặc quá phô trương không thích hợp với độ tuổi đã “chín” của đàn bà từng trải. Mà đúng hơn thì đàn bà tuổi này thích mặc những gì làm mình thấy thoải mái, thích làm điều mình thích. Họ không cần ánh nhìn trầm trồ của người khác, cũng không để tâm người khác nghĩ gì. Điềm đạm như một dòng nước không cầu kỳ, hóa ra lại là nét đẹp riêng của người phụ nữ có tuổi.

Thích những nơi yên tĩnh hơn

Phụ nữ khi còn trẻ luôn thích tán gẫu, cũng bởi thế mà dễ vướng thị phi. Nơi càng ồn ào chính là nơi tiềm tàng nhiều hiểm họa. Ở những năm tháng tuổi trẻ, phụ nữ thích khám phá, chấp nhận rủi ro, như thám hiểm một cuộc hành trình để biết đó biết đây.

Nhưng đàn bà trung niên sẽ chuộng nơi yên tĩnh hơn. Chẳng hạn như, sau một ngày làm, yên tĩnh với họ là về nhà nấu cho gia đình một bữa ăn. Như mỗi tối, có thể im lặng ngồi bên chồng con xem một chương trình hay ho. Phụ nữ từng trải không ham náo nhiệt, bởi họ đã dành nửa đời để tìm bình yên cho chính mình.

Hiểu được trăn trở của cha mẹ, muốn bên cha mẹ nhiều hơn

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Phụ nữ từng trải hiểu vất vả, khổ tâm của cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi còn nhỏ, luôn nghĩ cha mẹ thật tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng càng có tuổi, khi đã là mẹ, họ mới hiểu những trăn trở của cha mẹ. Đến lúc đó, tóc cha mẹ đã bạc, họ lại càng biết yêu thương cha mẹ hơn. Phụ nữ càng trưởng thành, từng trải càng muốn chăm sóc cho cha mẹ nhiều hơn. Đây là bởi vì họ cũng đã “già” để hiểu với cha mẹ thật sự không dễ dàng.

Dần hờ hững với những chuyện của thiên hạ

Tâm thái điềm đạm nhất với của một người phụ nữ từng trải chính là không quá để tâm chuyện của thiên hạ. Họ không để chuyện của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ của mình. Bởi họ đã thấy sự nhốn nhào của thế gian khó mà có thể quản được. Bởi thế mà càng để tâm, sẽ càng hao tổn sức lực. Khi đã thấy đủ nhiều, biết đủ rộng, đàn bà từng trải hờ hững trước chuyện thiên hạ.

Phụ nữ phải biết tỉnh táo, cầm được thì buông được

Phụ nữ phải biết tỉnh táo, cầm được thì buông được

Em phải biết cách thoát ra chứ đừng để bị chi phối. Còn duyên và đủ yêu nhau thì mọi thứ sẽ tự động tốt đẹp trở lại thôi.

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