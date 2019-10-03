5 sai lầm của phụ nữ đàn ông có chết cũng không tha thứ

Phụ nữ yêu 03/10/2019 05:26

Phụ nữ có thể tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác. Nhưng có những sai lầm của phụ nữ, đàn ông không bao giờ bỏ qua được.

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim. Giữa đàn ông và phụ nữ luôn có những điểm khác biệt. Phụ nữ có thể tha thứ hết lần này đến lần khác khi bị lừa dối, nhưng với đàn ông lại không dễ dàng như vậy.

Vì thật sự có những sai lầm của phụ nữ, đàn ông không bao giờ tha thứ được.

Ngoại tình

Phụ nữ khi bị phản bội có thể bỏ qua cho chồng, vì nghĩ cho con, cho gia đình. Đàn ông lại khác, họ không bao giờ đủ bao dung và sĩ diện để bỏ qua khi vợ ngoại tình. Với đàn ông, phản bội không chỉ là nỗi đau tinh thần, đó còn là tổn thương về tự trọng. Họ khó chấp nhận, hoặc không bao giờ có thể tha thứ khi biết vợ có qua lại với một người đàn ông khác.

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Ngoại tình là sai lầm của phụ nữ đàn ông khó tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông vì còn yêu nên tha thứ cho vợ ngoại tình. Nhưng họ sẽ không quên, thậm chí là chỉ cần có nghi ngờ, họ chắc chắn sẽ lại lấy chuyện cũ mà trách móc vợ, hay làm gia đình xào xáo.

Cư xử hỗn láo với cha mẹ chồng hay gia đình chồng

Động chạm đến cha mẹ, gia đình luôn là điều cấm kị với bất kì ai, dù là phụ nữ hay đàn ông. Việc chứng kiến vợ nói lời không phải phép với cha mẹ hay họ hàng của mình sẽ khiến đàn ông cảm thấy tổn thương. Họ cho rằng vợ không tôn trọng gia đình họ, cũng có nghĩa là không tôn trọng họ. Với hành động càng hỗn láo, đàn ông càng khó tha thứ cho vợ.

Mối quan hệ vợ chồng chính là nếu vợ biết cư xử với cha mẹ chồng, thì chồng cũng sẽ biết cư xử với cha mẹ vợ. Nếu vợ tôn trọng gia đình chồng thì chồng cũng sẽ tôn trọng vợ hơn. Đây là sự cho đi và nhận lại trong hôn nhân.

Xem thường công việc, mức lương của họ

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Đàn ông khó chấp nhận việc phụ nữ xem thường sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, công việc, khả năng kiếm tiền là bộ mặt, là vấn đề nhạy cảm. Bởi thế, lời khuyên cho những bà vợ là đừng bao giờ xét nét về mức lương, hay lôi khả năng kiếm tiền, công việc của đàn ông ra để nói với ai. Vì đó sẽ là lỗi sai mà đàn ông khó có thể bỏ qua cho vợ.

Đàn ông luôn coi trọng công việc, khả năng kiếm tiền của bản thân, để thể hiện năng lực làm trụ cột trong gia đình. Và nếu phụ nữ xem thường những điều đó sẽ khiến đàn ông thấy không được tôn trọng, dễ đẩy chồng đến bên người đàn bà khác.

Chửi bới, làm mất mặt chồng trước mặt người khác

Sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông khó tha thứ nhất chính là chửi bới, làm mất mặt chồng. Đàn ông cần giữ mặt mũi trước mặt người khác, và họ muốn người phụ nữ của mình hiểu điều đó. Nếu vợ không tinh tế, dùng lời lẽ khó nghe, xúc phạm chồng thì khó mà nhận được tha thứ.

Nhiều người đàn ông có thể bỏ qua vài lời xúc phạm của vợ, nhưng nếu lâu dài thì họ sẽ dần mất niềm tin và yêu thương dành cho vợ, khiến hôn nhân rạn vỡ.

Buôn chuyện, chê chồng “yếu”

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Sai lầm của phụ nữ có thể là nguyên nhân khiến đàn ông dần rời xa gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương lớn nhất với đàn ông là bị chê bai về khả năng sinh lý, nhất là từ miệng người phụ nữ của mình. Đây là sự coi thường, xúc phạm khiến đàn ông không bao giờ quên được. 

Đàn ông luôn muốn thể hiện bản lĩnh của mình trong chuyện ấy. Vì thế, nếu bị chê bai, họ sẽ xem đó là sự xúc phạm tự trọng, sĩ diện khó mà bù đắp lại được.

Sai lầm của phụ nữ có thể là nguyên nhân khiến đàn ông dần rời xa gia đình. Phụ nữ nên cẩn thận, bởi sai một li có thể đi một dặm, khó mà sửa chữa được.

Đâu mới là kiểu phụ nữ mà đàn ông thích chinh phục?

Đâu mới là kiểu phụ nữ mà đàn ông thích chinh phục?

Mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau khi chinh phục kiểu người phụ nữ mình yêu. Thực tế, đàn ông có thể phải lòng một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên và xác định người phụ nữ tiềm năng có thể trở thành vợ của mình chỉ trong vài buổi hẹn hò.

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