7 câu nói tưởng chừng vô hại của đàn ông lại khiến vợ đau lòng nhất

Muốn hôn nhân hạnh phúc , đàn ông đừng bao giờ để vợ nghe những câu này từ mình.

Vợ chồng sống với nhau lâu năm sẽ trở nên thân thuộc, gần gũi. Nhưng cũng vì quá thân quen, nên nhiều lúc cả hai sẽ nói những câu vô tình khiến đối phương tổn thương. Từ những thương tổn tưởng chừng không đáng, theo thời gian sẽ khiến vợ chồng dần xa nhau.

Đàn ông nên nhớ khi vợ nhờ giúp đỡ thì có nghĩa là cô ấy thật sự cần chồng. Và câu nói này chỉ thể hiện chồng không để tâm đến những gì vợ đang gặp, không đồng hành cùng vợ. Vì thế, phụ nữ bị tổn thương sâu sắc khi nghe câu nói này từ chồng.

Đây là câu nhiều người đàn ông thường nói mỗi khi tức giận, như một sự trã đũa với đối phương. Câu nói này như một lời từ chối thẳng thừng, vừa thiếu trách nhiệm, vừa như trút giận hờn lên bạn đời. Khi nghe câu nói này, phụ nữ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, không được chồng quan tâm, giúp đỡ.

2. “Em biết cái gì mà nói, có nói em cũng không hiểu”

Đây là tình huống thường xảy ra với nhiều cặp vợ chồng. Như giữa cuộc tụ họp bạn bè, vợ hỏi chồng về điều cô ấy không biết, chồng lại phũ phàng đáp rằng: “Em biết gì mà hỏi”. Hay khi ở nhà xem tin tức, hay bàn về chuyện gì đó, vợ hỏi thì chồng cũng sẽ trả lời bằng thái độ đó.

Câu trả lời và thái độ này của chồng khiến vợ cảm thấy không được tôn trọng trước người khác, và thấy mình bị gạt ra khỏi cuộc sống của chồng. Thậm chí, nhiều người vợ còn cảm thấy bị chồng xem thường vì thiếu hiểu biết.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu sự tôn trọng. Khi vợ hỏi, nếu lúc đó chồng chưa sẵn sàng trả lời, có thể tinh tế nói: “Để anh giải thích sau” để vợ thấy dễ chịu hơn.

3. “Nhìn cô kia đi, rồi em xem lại mình đi”

“Người ta gọn gàng, ưa nhìn, còn em thì sao?”. Đây có thể là câu nói khiến vợ tổn thương nhất.

Nếu đàn ông muốn vợ thay đổi điều gì đó thì nên tinh tế động viên, giúp cô ấy hoàn thiện bản thân, hơn là so sánh, chỉ trích vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cực ghét bị so sánh năng lực với người khác thì phụ nữ cũng vô cùng khó chịu khi bị so sánh ngoại hình với người khác. Khi bị chính người bạn đời của mình nói những lời khó nghe về ngoại hình của bản thân, phụ nữ sẽ dần có khoảng cách với chồng. Cô ấy cảm thấy tự ti, thiếu cảm giác được tôn trọng từ chồng.

Nếu đàn ông muốn vợ thay đổi điều gì đó thì nên tinh tế động viên, giúp cô ấy hoàn thiện bản thân, hơn là so sánh, chỉ trích vợ. Một người chồng tốt sẽ không bao giờ để vợ cảm thấy tự ti.

4. “Em cũng giống mẹ em”

Câu nói này không chỉ làm phụ nữ tổn thương mà còn có ý không tôn trọng cha mẹ vợ. Với mỗi người, cha mẹ là những gì quý giá nhất mà không ai có thể chạm vào. Khi bị động chạm đến gia đình thì dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều thấy đau lòng và thất vọng.

Vợ chồng có mâu thuẫn là đương nhiên nhưng đừng bao giờ đem chuyện gia đình của nhau ra để công kích nhau.

5. Nói với con: “Đừng nghe lời mẹ”

Khi vợ chồng cãi vã về cách dạy con nhiều người chồng thường thốt lên câu này. Đây hoàn toàn không nên là cách hành xử với bạn đời của mình. Bởi trong mắt mỗi đứa trẻ, cha mẹ luôn là hình mẫu để chúng noi theo. Khi chúng nghe cha phủ nhận quyền lực và tầm ảnh hưởng của mẹ, hoặc ngược lại thì trong mắt chúng người đó không còn giá trị để học hỏi, noi theo nữa. Đồng thời, khi nghe câu nói đó, ai cũng cảm thấy bị tổn thương tự trọng.

Trong việc nuôi dạy con, vợ chồng nên có sự thống nhất và hợp tác. Cả hai phải có sự đồng lòng tuyệt đối và tôn trọng lẫn nhau khi ở trước mặt con.

Tìm được vợ thì dễ nhưng giữ được vợ mới khó, đừng khiến vợ tổn thương vì những điều không đáng - Ảnh minh họa: Internet

6. “Tôi chỉ sống với cô vì con”

Vợ chồng có mâu thuẫn, rạn nứt đó là chuyện của hai người, đừng lôi con trẻ vào. Nhiều vợ chồng lấy con làm công cụ để công kích đối phương, hay xem con là lý do phải chịu đựng hôn nhân. Câu nói này sẽ phá vỡ giá trị hôn nhân, thậm chí còn ảnh hưởng đến con trẻ nếu chúng nghe được.

7. “Lấy cô là sai lầm lớn nhất đời tôi”

Khi nghe câu nói này, phụ nữ tổn thương sâu sắc. Câu nói này như hủy hoại hết những điều tốt đẹp hai người đã có cùng nhau. Ngay cả khi chỉ là lời nói trong lúc tức giận của đàn ông cũng sẽ để lại vết thương khó lành trong lòng vợ. Thay vì nói những điều bản thân sau này sẽ hối hận, đàn ông nên nghĩ về những gì tốt đẹp hai người đã có với nhau, kiên trì cùng nhau xây dựng, vun đắp lại gia đình.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, một lần đàn ông cũng đừng nói những câu tổn thương trên với vợ. Tìm được vợ thì dễ nhưng giữ được vợ mới khó!