Phụ nữ đẹp đàn ông mê một lúc, phụ nữ khéo đàn ông say một đời

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn rất hiểu chuyện trong mắt đàn ông. Phụ nữ hiểu chuyện là người biết mềm nắn rắn buông trong tình cảm, họ dùng lý trí để thể hiện trái tim của mình trước đàn ông. Họ không tỏ ra quá cần đàn ông, nhưng đàn ông lại không thích rời xa họ. Vì họ hiểu đàn ông không thích bị ràng buộc, nhưng lại thích theo đuổi. Họ giữ đàn ông bằng cách luôn để đàn ông phải giữ mình.

Phụ nữ biết điều cũng là nhờ vào khả năng nắm bắt tâm lý ở đàn ông. Thay vì đòi hỏi đàn ông là một người tình hoàn mỹ như họ mong muốn, họ xem đàn ông là một cá thể với những điều họ phải chinh phục. Họ muốn chinh phục trái tim đàn ông, để nhận được sự khuất phục từ họ.

Phụ nữ hiểu chuyện luôn có cách hành xử khéo léo trước đàn ông. Họ biết trước sau, phải trái, biết thấu hiểu cảm thông đúng chuyện, biết bao dung bỏ qua những điều không cần thiết, biết ngó lơ những việc không đáng. Và đặc biệt là họ luôn biết lùi về sau lưng đàn ông, để được yếu đuối và chở che, ngay cả khi họ giỏi giang thế nào.

Đàn ông thích gì, thoải mái khi làm gì, âm thầm mong muốn điều gì, họ đều biết rõ. Và thay vì đòi hỏi trước, yêu cầu trước, họ sẽ cho đi nhiều hơn trước. Họ cho đi điều đàn ông thích, tạo cảm giác thoải mái khi có họ ở bên, thấu hiểu từng chút một mong muốn của đàn ông.

Đàn ông đơn giản hơn phụ nữ, họ cần một người hiểu họ, tán thưởng họ, cho họ cảm giác tận hưởng. Và phụ nữ khi làm được những điều đó, đàn ông say mê một đời không thoát.

Người phụ nữ khéo léo trong tình yêu luôn giỏi nắm bắt tâm lý của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách điều khiển đàn ông

Đàn bà khéo không điều khiển đàn ông bằng yêu cầu, sai khiến hay mệnh lệnh. Họ điều khiển đàn ông bằng tâm lý và thấu hiểu. Nếu họ muốn điều gì đó, họ sẽ khiến đàn ông tự nguyện cho họ điều đó. Vì họ hiểu trái tim đàn ông vốn dĩ rất cứng cỏi, thay vì giữ nó bằng rắn chắc dữ dội, họ lại mềm mại nhẹ nhàng hơn. Có thể là bằng tán thưởng, bằng dịu ngọt, bằng tinh tế, hay bằng những gì đàn ông thích nghe, thích được nhận.

Khiến đàn ông nể trọng

Phụ nữ càng khéo sẽ càng khiến đàn ông nể trọng. Họ không chỉ khéo trong cư xử, mà còn khéo trong lối sống hằng ngày. Họ có những giá trị riêng không bao giờ khuất phục trước đàn ông. Họ kiên định, độc lập và tự chủ ngay cả khi có đàn ông để dựa dẫm. Họ có nguyên tắc riêng, những giới hạn nhất định không để ai chạm vào. Phụ nữ càng có một lối sống nhất quán, có giá trị riêng, và biết quý trọng bản thân lại càng khiến đàn ông nể trọng.

Có cá tính riêng

Một người phụ nữ khéo léo trong tình yêu thường để lại ấn tượng ở đàn ông về cá tính riêng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khéo léo trong tình yêu thường để lại ấn tượng ở đàn ông về cá tính riêng. Một cá tính riêng sẽ làm nên thương hiệu của một người phụ nữ thu hút đàn ông. Họ không dễ hòa lẫn vào bất cứ đám đông nào. Dù là vẻ mạnh mẽ kiên cường, hay nhẹ nhàng nữ tính đều toát ra từ sâu trong bên trong, từ quan điểm sống, sở thích, đam mê.... Đó là cái chất riêng được mài giũa theo đúng với cách sống không vì ai, không bắt chước ai, mọi thứ đều đậm chất cá nhân. Kiểu phụ nữ này luôn xem mình là duy nhất, giá trị ở họ cũng là do họ quyết định.

Và đàn ông đương nhiên luôn muốn giữ lấy một người phụ nữ đặc biệt “độc nhất vô nhị” như thế cả đời.