8 sự thật về hôn nhân phụ nữ phải biết để bảo vệ chính mình

Có một sự thật phũ phàng là mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau trong từng giai đoạn. Hôm nay bạn chọn người này, không có nghĩa họ là duy nhất cả đời. Và với đối phương cũng vậy.

Phụ nữ nên nhìn thẳng vào những sự thật về hôn nhân này để tránh những thất vọng hay thậm chí là bất hạnh về sau.

Phụ nữ cũng thế, ai cũng sẽ thay đổi theo năm tháng. Điều quan trọng là khi bước vào hôn nhân, bạn có tìm được người sẵn sàng cùng bạn thay đổi để hòa hợp không. Nếu đến một giai đoạn, không thể tìm được điểm chung thì ai cũng nên đi tìm một nửa khác dành cho mình.

Điều này không có nghĩa là trong hôn nhân việc dễ đổi thay là đương nhiên. Con người luôn phát triển, và việc bắt kịp nhau, cùng nhau phát triển trong hôn nhân là cần thiết. Một người chồng khi chưa có gì trong tay cần một người vợ can đảm đợi anh ấy gầy dựng sự nghiệp. Nhưng 10 năm sau khi anh ấy có địa vị, anh ấy lại cần một người bạn đời khác đi.

Không có cuộc hôn nhân lý tưởng

Vợ chồng nào cũng có những mâu thuẫn, bất hòa riêng. Đừng chỉ nhìn vào một thời khắc hạnh phúc mà nghĩ rằng cuộc hôn nhân của ai đó thật hoàn hảo. Đằng sau mỗi gia đình đều có những điều cần phải hòa hợp, cần phải tìm hướng giải quyết. Và đó là điều hiển nhiên trong hôn nhân. Vì không có ai sinh ra hoàn hảo dành cho nhau, không có cuộc hôn nhân lý tưởng, chỉ có những người chồng người vợ cố gắng mỗi ngày để hòa hợp với nhau hơn.

Đam mê trong tình yêu sẽ nhạt đi theo năm tháng

Dù là về cùng một nhà, gọi nhau một tiếng người thân thì giữa vợ chồng cũng chỉ có tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ. Tình thân ruột thịt không bao giờ thay đổi, nhưng tình yêu từ hai kẻ dưng dạ sẽ nhạt phai khi không được vun vén chăm sóc.

Bởi thế, đừng bao giờ nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần giữ tình yêu vẫn thế. Ngọn lửa yêu đương trong hôn nhân không thể tự duy trì nếu cả hai không quan tâm.

Cuộc sống vợ chồng sẽ có những khoảng lặng

Sẽ có lúc cả hai chỉ cần một khoảng lặng, không cãi vã, không lên tiếng đã là bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không hề có nhiều sự lãng mạn, ngược lại sẽ có vô vàn rắc rối phức tạp. Mỗi người đều có những lúc mệt mỏi, thất vọng riêng. Sẽ có lúc cả hai chỉ cần một khoảng lặng, không cãi vã, không lên tiếng đã là bình yên. Đây không phải là lúc tuyệt vọng trong hôn nhân. Chỉ là cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có lúc như thế, để vợ chồng lấy lại bản ngã riêng của mỗi người, tìm cách hòa hợp với đối phương.

Sở thích khác nhau khiến hôn nhân khó bền lâu

Sự khác biệt về sở thích có thể khiến vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ngược lại, những cặp vợ chồng có cùng sợ thích sẽ dễ bền lâu hơn. Sức hút lẫn nhau từ sự khác biệt trong sở thích không thể tồn tại quá lâu sau hôn nhân. Việc sống cùng nhau sẽ dần trở nên mệt mỏi nếu cả hai xem sở thích của đối phương là điểm khác biệt lớn.

Người khiến bạn hạnh phúc hôm nay, chưa chắc là người muốn bên bạn sau này

Không ai có thể chắc chắn rằng một cuộc hôn nhân được gia đình và pháp luật công nhận sẽ bền vững theo tháng năm. Chia ly là điều mọi cuộc hôn nhân nào cũng có thể phải đối mặt. Chỉ khi vợ chồng có sự điều chỉnh, nỗ lực để hòa hợp và thích nghi thì hôn nhân mới có thể lâu bền.

Sai thời điểm có thể là lý do để chia tay, ngay cả khi vẫn còn yêu

Trong hôn nhân, thời điểm cũng có vai trò quan trọng như trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, thời điểm cũng có vai trò quan trọng như trong tình yêu. Đàn ông nhiều người muốn có sự nghiệp rồi mới có con. Trong khi phụ nữ có khi vừa muốn có con, vừa muốn duy trì sự nghiệp. Sự khác biệt này nếu không tìm ra hướng giải quyết, thống nhất ngay từ đầu sẽ là lý do chia tay sau này.

Hai người thường ngại chia tay khi có tài sản chung nhiều

Trong hôn nhân, ràng buộc về vật chất là điều khiến nhiều cặp đôi ngần ngại chia tay. Đây không đơn thuần là một vài tài sản nhỏ có thể chia đôi, mà có khi là một số tiền lớn, việc nuôi dạy con cái,…

Có những sự thật về hôn nhân phụ nữ nhất định phải biết trước khi quá muộn, để không chuốc khổ về sau, và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn.