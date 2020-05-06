Có những lời nói dối của đàn ông là dấu hiệu cho chuyện ngoại tình vụng trộm. Vậy làm sao phát hiện ngay đàn ông nói dối bạn?

Khi đàn ông nói dối, họ thường tập trung vào lời nói, cố gắng tỏ ra thật chân thật mà quên các biểu hiện cơ thể đang vạch trần họ. Đây là những cách để vợ thông minh phát hiện chồng đang nói dối. Ấp úng trước câu hỏi bất ngờ Thông thường, đàn ông khi có chuyện giấu giếm thường chuẩn bị rất kỹ càng những câu trả lời sẵn. Nhưng với những câu hỏi bất ngờ từ vợ, vì họ chưa kịp chuẩn bị nên sẽ có biểu hiện ấp úng, như “à…ừ…”, lời nói trước sau khác nhau. Nếu bạn hỏi chồng: “Sao anh nói ở nhà bác mà hôm qua em thấy anh trên đường?”. Và anh ấy chỉ ngập ngừng, ngắt quãng đáp lại thì có lẽ đây là câu trả lời không thành thật.

Anh ấy chỉ ngập ngừng, ngắt quãng đáp lại thì có lẽ đây là câu trả lời không thành thật - Ảnh minh họa: Internet Biểu cảm quá lâu Biểu hiện trên khuôn mặt con người đúng theo cảm xúc thật thường chỉ kéo dài không quá 5 giây. Nếu một người nói dối, họ sẽ có vài giây không thành thật, còn sau đó là biểu hiện giả tạo, cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Vì thế, những biểu cảm phô trương quá mức của chồng khi nói về một vấn đề nào đó, có thể là dấu hiệu anh ấy đang lừa dối bạn. Cảm xúc đến chậm hơn lời nói Khi muốn bày tỏ điều gì đó, chúng ta thường biểu lộ cảm xúc trước lời nói và hành động. Chẳng hạn như chồng bạn nói rằng: “Anh rất vui khi bên em”. Nhưng chỉ khi nói xong anh ấy mới cười dịu dàng nhìn bạn, thì hãy cẩn thận vì đây có thể không phải là lời nói thật.

Chỉ khi nói xong anh ấy mới cười dịu dàng nhìn bạn, thì hãy cẩn thận vì đây có thể không phải là lời nói thật - Ảnh minh họa: Internet Sự chân thành trong cảm xúc Khi chồng nói dối vợ, anh ấy sẽ phải suy nghĩ nhiều cách nói hợp lý để bạn không nghi ngờ, không muốn bộc lộc cảm xúc quá nhiều. Chẳng hạn như, khi gặp chuyện yêu thích, ánh mắt của chúng ta sẽ lấp lánh, tràn đầy phấn khích. Nhưng nếu là chuyện không vui thì đồng tử sẽ không giãn, mắt sẽ có vẻ u sầu. Một nụ cười thật sự sẽ kèm theo những nếp nhăn, cùng lông mày vô thức kéo xuống. Vì thế, bạn có thể đọc được sự chân thành trong cảm xúc của chồng. Nếu anh ấy cố gắng “diễn” trước mắt bạn thì rất khó để điều khiển việc bộc lộ cảm xúc tự nhiên như thế. Thường lặp từ Vì chồng đang cố gắng thể hiện bằng lời nói để thuyết phục bạn, nhưng không tránh được cảm giác bất an, không tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet Người kém khả năng diễn đạt có thể nói chuyện lặp từ. Nhưng đây cũng là dấu hiệu nói dối dễ nhận ra. Vì chồng đang cố gắng thể hiện bằng lời nói để thuyết phục bạn, nhưng không tránh được cảm giác bất an, không tự nhiên. Trả lời bằng từ ngữ trong câu hỏi của bạn Nếu bạn hỏi một câu, và chồng trả lời không khác gì câu hỏi của bạn, thì có nghĩa là anh ấy đang gượng gạo không thành thật. Vì anh ấy sợ nói lộ ra điều gì đó khiến bạn nghi ngờ. Việc lặp lại câu hỏi cũng là cách để họ kéo dài thời gian để tính toán, suy nghĩ. Thường lấy tay che mặt hay miệng Dấu hiệu dễ nhận biết đàn ông nói dối là ngôn ngữ cơ thể của họ. Khi nói dối, chúng ta thường vô thức che mặt hay miệng, thể hiện cảm xúc không an toàn. Dấu hiệu dễ nhận biết đàn ông nói dối là ngôn ngữ cơ thể của họ - Ảnh minh họa: Internet Nếu chồng của bạn có những dấu hiệu này khi nói chuyện với bạn thì đừng chủ quan, hãy thử tìm hiểu liệu anh ấy đang muốn giấu bạn điều gì không?

5 hành động của đàn ông làm đánh mất sự tôn trọng từ phái đẹp Một khi đàn ông đã đánh mất sự tôn trọng của phụ nữ thì sức hấp dẫn của anh ta cũng sẽ tụt dốc nhanh chóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-cach-phat-hien-ngay-chong-dang-noi-doi-ban-358086.html