7 cách khiến đàn ông ân hận khôn nguôi sau khi ly hôn

Phụ nữ ly hôn thường chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi. Hơn hết, thất bại trong hôn nhân càng khiến phụ nữ thấy tự ti và có nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn. Nhưng phụ nữ nên nhớ, một cuộc hôn nhân qua đi không phải để bạn tự hạ thấp giá trị của mình. Phụ nữ cần đàn ông để được yêu thương và hạnh phúc hơn. Nhưng nếu chúng ta không thể hạnh phúc nữa thì một mình vẫn tốt hơn. Phụ nữ chúng ta không cần đàn ông để biết mình giá trị. Ly hôn chỉ đơn giản là ta cần một con đường khác hạnh phúc hơn.

Sau ly hôn, phụ nữ thường khó khăn trong việc lấy lại cân bằng. Nhưng đừng vội, cứ từ tốn, đổ vỡ hôn nhân là một vết thương không thể một sớm một chiều đã lành. Bạn cứ thong thả để mình ổn yên theo thời gian. Cứ sống sao để mình vui, thích gì thì làm, muốn gì cũng hãy cố gắng có được. Phụ nữ khi bung xõa ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ dễ tìm thấy nhiều niềm vui hơn. Quan trọng là hãy nhớ phải sống thật hạnh phúc để vì những người mong mình sống tốt. Và sống thật vui vẻ để kẻ từ bỏ mình phải hối hận.

Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ tự trách mình. Bản thân bạn đã tổn thương nhiều, thế thì giờ phải biết chăm sóc mình hơn. Duyên nợ vợ chồng ngắn ngủi cũng là chuyện chưa đúng người, chưa phải lúc. Giờ hãy lấy lại tự tin, xinh đẹp để chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới.

Thay đổi ngoại hình

Phụ nữ ly hôn phải đẹp hơn. Làm đẹp không chỉ là cách chăm chút, yêu thương bản thân hơn mà còn giúp phụ nữ vui vẻ, tự tin hơn. Đừng để tồn đọng một cuộc ly hôn in hằn trên thân thể uể oải, già nua và cạn kiệt sức sống của mình. Giảm cân đi, mua sắm đi, khiến mình xinh đẹp hơn đi. Hãy nhớ, phụ nữ từng qua đổ vỡ lại càng phải đẹp hơn. Đẹp để kiêu hãnh, để kẻ rời đi phải ngoái nhìn vì tiếc nuối. Hơn hết, phụ nữ ly hôn đẹp là vì chính mình xứng đáng.

Vững vàng và trưởng thành hơn

Phụ nữ ly hôn sẽ nhận ra bản thân dần mạnh mẽ và kiên cường hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ly hôn sẽ nhận ra bản thân dần mạnh mẽ và kiên cường hơn. Đi qua đổ vỡ, không ai còn ngây thơ hay yếu đuối được. Sau những va vấp, phụ nữ sẽ học được cách trưởng thành và vững vàng hơn. Biết bản thân cần gì, muốn gì, nắm gì, buông gì, điềm đạm và bình ổn… là những tài sản chỉ có ly hôn rồi phụ nữ mới có được. Chính sự bình ổn này càng khiến đàn ông khi chia tay bạn phải ngoái nhìn. Bởi đàn ông vốn chẳng mấy dễ chịu khi người anh ta từ bỏ lại càng sống tốt hơn.

Thôi tiêu cực với cuộc sống

Ly hôn không phải là tận thế kết liễu thế giới. Dù bạn có ly hôn thì ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Những điều đẹp đẽ, vui vẻ, hạnh phúc vẫn diễn ra quanh bạn mỗi ngày. Có nghĩa là chúng không từ chối bạn, chỉ là bạn vì những suy nghĩ tích cực mà chối từ chúng.

Ly hôn cũng như một lần vấp ngã, bạn phải bước qua, phải chấp nhận đau thương một lúc. Để rồi lại đứng dậy, để tiếp tục đi, để có thể nhìn thấy những chân trời khác đẹp hơn phía trước. Bởi thế, đừng chỉ biết khóc lóc, yếu đuối ở nơi bị ngã. Vì khi bạn dừng lại, đối phương vốn đã đi một con đường khác. Khi bạn không chịu đứng lên, đối phương có khi đã tìm được hạnh phúc mới. Thay vì vậy, sao bạn không đứng lên và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn anh ta?

Mở rộng các mối quan hệ với đàn ông

Phụ nữ khi kết hôn thường tránh các mối quan hệ với đàn ông, chỉ biết có chồng, dù chồng có tốt hay xấu. Nhưng khi ly hôn rồi, phụ nữ sẽ nhận ra có rất nhiều người tốt hơn chồng. Chỉ cần chịu mở lòng, bước tới các mối quan hệ mới, phụ nữ sẽ nhận ra bản thân cũng rất thu hút nhiều người. Khi bạn quyến rũ, thu hút và có được một người đàn ông tốt, người cũ ắt sẽ thấy khó chịu.

Bỏ qua hết đi, bơ hết mà sống!

Phụ nữ ly hôn, đừng để tâm những gì đã thành cũ - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ đi, một người đàn ông tệ. Cho qua đi, một quá khứ không vui. Để ngoài tai đi, những lời mỉa mai châm chọc. Đoạn tuyệt đi, người không tốt. Và quên luôn đi những gì từng rất buồn. Phụ nữ đã đi rồi thì không quay đầu lại, đã buông rồi thì không nhặt lại. Cũng đừng nhìn về hướng cũ nữa, vì bây giờ chỉ có phía trước mới có cầu vồng. Đôi khi cứ bỏ qua hết, bơ hết những gì không vui mà sống tiếp.

Phụ nữ ly hôn, đừng để tâm những gì đã thành cũ. Cũng đừng buộc mình phải sống thế nào. Bạn chỉ cần sống ổn yên cuộc đời của chính mình, không để trả thù ai. Và đôi lúc bạn chẳng cần phải hạnh phúc hơn ai, chỉ cần hạnh phúc hơn người từng tổn thương bạn, vậy là đủ.