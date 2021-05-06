6 tuyệt chiêu giữ chồng của 'siêu vợ' khiến đàn ông mê đắm, quấn quýt ngày đêm

Phụ nữ yêu 06/05/2021 17:24

Muốn giữ hạnh phúc gia đình, muốn chồng luôn vội vàng trở về mái ấm sau 1 ngày vất vả thì người phụ nữ thông minh phải học cách yêu thương, quan tâm người đàn ông của mình ở 6 hành động dưới đây.

Khéo léo trong giao tiếp

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết khi nào nên lên tiếng, lúc nào nên giữ im lặng. Họ hiểu những lúc như chồng say xỉn, khó chịu trong người thì họ càng nói càng chuốc thiệt vào người. Họ biết sự im lặng khôn ngoan của người vợ có thể khiến chồng phải nể trọng. Những lúc cần lên tiếng để chồng sửa sai, để nêu rõ ý kiến của mình, để khẳng định bản thân, họ nhất định không im lặng.

Phụ nữ giữ được tình yêu của chồng vì giữ được thể diện cho anh ấy trước mặt người khác. Đàn ông quý trọng người phụ nữ cho anh ấy mặt mũi.

Khen ngợi chồng đúng lúc

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Một người phụ nữ thông minh sẽ biết khi nào nên lên tiếng, lúc nào nên giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Với lời khen dành cho chồng, phụ nữ không nói quá nhiều, chỉ cần nói đúng lúc. Chẳng hạn như, hãy khen để tỏ ý biết ơn khi chồng làm gì cho bạn. Lời khen cũng có thể dùng để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hoặc nếu bạn muốn chồng thay đổi điều gì, lời khen cũng có thể giúp chồng sửa đổi. Khi đàn ông được đánh giá cao, họ sẽ cảm giác thành tựu và có trách nhiệm với gia đình hơn.

Không giận hờn vu vơ

Người vợ khôn ngoan không bao giờ bắt chồng nhớ quá nhiều thứ. Vì đàn ông còn để đầu óc cho công việc, họ không thể nhớ hết những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng.

Vì thế, thay gì giận hờn vu vơ, vợ có thể nói lời yêu thương, gợi mở để chồng nhớ phải làm gì. Cách thức nhẹ nhàng, tinh tế này của vợ sẽ càng khiến đàn ông quý trọng hơn.

Yêu quý bản thân

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Phụ nữ trong hôn nhân nên giữ mình trước khi có suy nghĩ giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân nên giữ mình trước khi có suy nghĩ giữ chồng. Vì khi có một người vợ luôn biết chăm sóc bản thân, hấp dẫn và tràn đầy năng lượng thì ông chồng nào cũng sợ mất.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, đừng ràng buộc bản thân vào quá nhiều nhiệm vụ, vướng bận. Hãy dành thời gian cho mình, không bám dựa vào chồng, có niềm vui làm đẹp, làm bản thân hạnh phúc.

Học cách hiểu đàn ông

Đàn ông luôn muốn được hiểu. Họ không cần bạn phải nói lời ngọt ngào, hay làm cho họ việc gì, đàn ông chỉ cần bạn hiểu họ cần gì, muốn gì. Chẳng hạn như, bạn biết khi mệt mỏi chồng thích làm gì, khi thất bại anh ấy muốn bạn lắng nghe hay không. So với một người đàn bà đẹp, đàn ông lại thích ở bên một người hiểu họ. Nếu bạn vừa có thể là vợ, vừa là tri kỷ của chồng thì anh ấy dù có gặp qua ai, đi đến đâu đều muốn trở về bên bạn.

Cho đàn ông cảm giác muốn về nhà

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Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn cho chồng cảm giác thoải mái khi về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chán về nhà sẽ thường dễ bị vướng vào cám dỗ, không còn tình cảm với vợ. Đàn ông càng có cảm giác muốn về nhà thì càng biết quý trọng gia đình.

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn cho chồng cảm giác thoải mái khi về nhà. Họ cho chồng những bữa cơm, sự chăm chút quan tâm, cảm giác gia đình quây quần, bình yên khi có vợ con bên cạnh. Đây là lý do có nhiều người đàn ông về nhà ngay khi xong việc, vì họ nhớ cảm giác gia đình từ vợ con.

10 câu 'thần chú' để vợ được chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa'

10 câu 'thần chú' để vợ được chồng 'cưng như trứng, hứng như hoa'

Khi đã là vợ chồng, có những điều đàn ông muốn vợ làm mỗi ngày để bản thân cô ấy xinh đẹp, hạnh phúc hơn và nhất là tình cảm vợ chồng lúc nào cũng "nồng cháy" như thuở mới yêu.

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