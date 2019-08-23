6 dấu hiệu nhận biết người đàn ông đang âm thầm thay lòng đổi dạ

Dấu hiệu dễ nhận thấy ở người đàn ông hết yêu vợ là hay chê bai vợ. Chưa nói đến chuyện ngoại tình, đàn ông khi chán vợ cũng đã không còn thấy vợ đẹp và tốt nhất. Họ bắt đầu nhìn ngắm những người phụ nữ khác và chỉ còn thấy những điểm chưa tốt ở vợ. Với đàn ông có nhân tình thì sự so sánh sẽ càng rõ rệt hơn. Vì đã có mối quan tâm khác, đàn ông phản bội sẽ hoàn toàn coi vợ là cái gai trong mắt, vợ làm gì cũng không thấy hài lòng.

Đàn ông ra ngoài vào ban đêm thường xuyên không bao giờ có lý do tốt đẹp. Một là họ la cà ăn chơi, hai là dành thời gian cho một mối quan hệ mờ ám khác. Đàn ông không ở nhà vào ban đêm thường xuyên là dấu hiệu chán vợ và có khả năng ngoại tình cao.

Nhiều người vợ không nhận ra điều này sớm, bỏ ngoài tai những lời chê bai của chồng. Họ quên mất rằng đàn ông chung thủy không bao giờ chê bai vợ thường xuyên, bởi trong lòng họ vợ là duy nhất.

Phụ nữ nên đề phòng khi chồng ra ngoài vào buổi tối ngày một nhiều. Đừng chỉ nghe chồng nói đi với bạn thân mà dễ dàng tin. Đàn ông chung thủy với vợ thường sẽ muốn ở nhà sau giờ làm, chỉ ra ngoài khi có chuyện cần thiết, hay gặp bạn bè lâu ngày. Ngược lại, đàn ông có dấu hiệu ngoại tình sẽ thường xuyên ra ngoài vào giờ này.

Không còn giữ những thói quen thân mật với vợ

Đàn ông một khi đã chán vợ, âm thầm thay lòng đổi dạ thường không còn giữ được những cử chỉ gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen thân mật với vợ ở đàn ông thường chỉ vợ mới biết. Có người thích ôm vợ khi ngủ, có người hôn vợ mỗi sáng, có người luôn nắm tay vợ khi ra ngoài. Ở cùng lâu năm, có thể vợ sẽ có lúc không còn nhớ những thói quen thể hiện tình cảm thân mật này của chồng. Và đàn ông một khi đã chán vợ, âm thầm thay lòng đổi dạ thường không còn giữ được những cử chỉ gần gũi này.

Nhiều người vợ chỉ khi phát hiện chồng ngoại tình rồi mới nhận ra đã từ lâu chồng không còn những cử chỉ yêu thương đặc biệt dành cho mình. Và nếu họ phát hiện sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không quá muộn màng.

Thiếu cảm thông và chia sẻ với vợ

Có những người vợ khi mới lấy chồng luôn để ý chồng cảm thông, chia sẻ với mình thế nào trong cuộc sống hôn nhân. Như một sự đòi hỏi của những cô vợ trẻ, họ muốn được chồng yêu chiều nhiều. Nhưng dần dà, khi bắt đầu trở thành mẹ, loay hoay với cuộc sống hôn nhân, họ lại ôm nhiều việc vào người hơn. Thậm chí họ cũng quên cả việc đòi hỏi cảm thông, chia sẻ từ chồng. Đồng thời, khi đã chán vợ và có ý muốn ngoại tình, đàn ông cũng không còn dành cảm thông và thấu hiểu nhiều cho vợ. Đây là lý do nhiều người vợ hoàn toàn không nhận ra chồng đã thay lòng đổi dạ.

Giấu tiền riêng

Đàn ông phản bội vợ thường có một khoản tiền riêng để chu cấp cho nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phản bội vợ thường có một khoản tiền riêng để chu cấp cho nhân tình. Đàn ông chán vợ cũng có tiền riêng để tìm kiếm niềm vui bên ngoài. Bởi thế, nếu vợ không khéo léo quản lý chi tiêu của chồng thì sẽ không biết lúc nào chồng phản bội mình.

Việc giấu tiền riêng của đàn ông có khi vợ khó nhận ra. Bởi họ sẽ có thể có những khoản thu nhập riêng mà vợ không biết. Nhưng nếu để ý kỹ, phụ nữ vẫn có thể nhận ra khi chồng thay đổi trong thói quen tiêu xài, ăn mặc hằng ngày.

Tránh né ra đường cùng vợ

Người đàn ông ngoại tình hay chán vợ thường không muốn ra ngoài cùng vợ. Vì không còn yêu vợ nên họ không còn muốn khoe vợ với người khác. Vì có mối quan tâm khác, nên những lần ra ngoài cùng vợ họ đều cảm thấy miễn cưỡng, thậm chí là khó chịu. Vợ nên để ý biểu hiện của chồng khi ra ngoài cùng mình.

Đàn ông âm thầm thay lòng đổi dạ đôi khi rất dễ nhận ra, nếu phụ nữ không chủ quan và để ý những điều nho nhỏ trong đời sống hằng ngày của chồng. Vì bất kì sự thay đổi nào trong tình cảm của đàn ông đều để lại dấu vết trong hôn nhân, đều có dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ.