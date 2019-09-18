6 dấu hiệu đàn ông có ý định ngoại tình, phụ nữ phải kịp ngăn chặn!

Phụ nữ yêu 18/09/2019 05:11

Một người đàn ông ngoại tình, trước đó đều có những dấu hiệu để phụ nữ nhận biết. Đây là 6 dấu hiệu để vợ biết lúc nào chồng đang có ý định phản bội mình!

Đàn ông ngoại tình đều từng có lúc đắn đo có nên phản bội vợ không. Lúc đó, họ chắc chắn sẽ có những dấu hiệu này.

Thường xuyên so sánh bạn với người phụ nữ khác

Vì đã phai nhạt tình cảm với bạn, nên trong mắt chồng bạn không còn là người phụ nữ tốt nhất. Anh ấy sẽ thường so sánh bạn với người khác, muốn bạn bắt chước người khác để khiến anh ấy hài lòng. Nhưng rõ ràng, bạn cần gì phải thay đổi, vấn đề là người đàn ông của bạn đang thay đổi.

dan ong ngoai tinh 3
Một người đàn ông ngoại tình, trước đó đều có những dấu hiệu để phụ nữ nhận biết - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, thay vì nghe lời chồng thay đổi chính mình, bạn hãy tìm cách để vun đắp tình cảm của cả hai. Vì thay đổi thành một người khác chỉ khiến chồng bạn thỏa mãn một lúc, rồi anh ta sẽ lại muốn bạn khác đi, hay tệ hơn là tìm một người phụ nữ khác tốt hơn chính bạn lúc đó.

Yêu cầu bạn thay đổi cách ăn mặc

Nếu bạn không quá tuềnh toàng trong ăn mặc, vẫn biết chăm chút bản thân nhưng lại bị chồng yêu cầu thay đổi thì hãy cẩn thận. Vì không phải bạn xấu đi, mà là vì trong mắt chồng lúc này bạn không còn là đẹp nhất. Khi tình yêu nhạt đi, anh ấy sẽ nhìn thấy những phụ nữ khác đẹp hơn bạn, và muốn bạn cũng đẹp như thế. Mà thật ra bạn vẫn là bạn, chỉ là chồng đã không yêu bạn nhiều như trước. Đây là dấu hiệu ban đầu cho sự thay lòng đổi dạ ở đàn ông phản bội, đừng nên chủ quan!

Bỗng thích xem những tạp chí, hay web “đen”

dan ong ngoai tinh 2
Lúc này, bạn nên tỉnh táo dành thời gian chăm sóc bản thân, làm mới chuyện yêu với chồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thấy thỏa mãn nhu cầu với vợ sẽ không bỗng dưng coi phim hay tạp chí “đen”. Chỉ khi thấy vợ không còn quyến rũ, bản thân không được thỏa mãn, họ mới tìm đến những việc đó.

Vợ đừng xem chuyện này là thường tình ở đàn ông, mà hãy hiểu đây là dấu hiệu chồng đang giảm ham muốn trong chuyện chăn gối. Lúc này, bạn nên tỉnh táo dành thời gian chăm sóc bản thân, làm mới chuyện yêu với chồng hơn.

Hay nhìn phụ nữ khác ngoài phố hơn

Đàn ông ngắm gái đẹp không phải là điều nguy hiểm, nhưng nếu quá thường xuyên hơn ngày trước thì đáng để xem xét. Khi đi cùng người phụ nữ đàn ông yêu nhiều, họ sẽ ít để ý đến những người khác. Nhưng nếu đã có sự nhàm chán trong hôn nhân, đàn ông sẽ thường xuyên nhìn phụ nữ khác hơn. Vợ nên để ý mức độ chồng nhìn phụ nữ lạ khi đi với mình, vì rất có thể đây là dấu hiệu chồng ngoại tình trong tương lai gần.

Tỏ ra không muốn bị vợ kiểm soát

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình đều có nhiều bí mật trước khi phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, chồng có thể không thích nhưng vẫn thoải mái để bạn cầm điện thoại, laptop, thậm chí là để bạn đọc tin nhắn của anh ấy. Nhưng giờ thì bạn còn không thể chạm đến điện thoại của anh ấy. Đây là dấu hiệu đàn ông đang có bí mật với bạn. Biết đâu anh ấy vì không muốn bạn biết bản thân đang để ý một người phụ nữ nào khác!

Theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội

Thời đại này, sự quan tâm, chú ý của con người đều thể hiện rõ trên mạng xã hội. Nếu muốn biết chồng đang thích gì, để tâm đến gì bạn đều có thể thấy trên trang cá nhân của anh ấy. Đặc biệt nếu thấy chồng bỗng theo dõi nhiều phụ nữ đẹp trên mạng xã hội hơn thì đừng xem đó là chuyện bình thường. Đây là dấu hiệu anh ấy không còn thấy vợ hấp dẫn, dần để mắt đến phụ nữ khác.

Đàn ông ngoại tình đều có những dấu hiệu tiềm tàng mà vợ có thể nhận ra. Quan trọng là phụ nữ đừng chủ quan, lúc nào cũng nên tỉnh táo để phát hiện sự đổi thay của chồng!

Cuộc hôn nhân của đàn ông ngoại tình và kẻ thứ ba sẽ thế nào?

Cuộc hôn nhân của đàn ông ngoại tình và kẻ thứ ba sẽ thế nào?

Đàn ông ngoại tình nên nhớ, nếu không đủ tử tế để kiềm chế dục vọng, nhận thức rõ thực tế nào là tốt cho mình thì dù có đổi thay bao nhiêu người vợ, có bao nhiêu cuộc hôn nhân nữa cũng chẳng thể hạnh phúc được. Đến cùng, vòng lẩn quẩn đó sẽ chỉ kết thúc khi đàn ông côi cút cô đơn, không còn ai bên cạnh lúc về già.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phản bội chồng ngoại tình dấu hiệu chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này