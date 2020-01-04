6 ‘đặc ân’ chỉ dành riêng cho phụ nữ ly hôn

Mỗi cú ngã để cho bạn một bài học. Ly hôn dù là một lần ngã đau nhớ đời vẫn để lại cho bạn những bài học quý giá. Một trong số đó là sự từng trải mà phụ nữ độc thân hay có gia đình không thể có.

Một cuộc ly hôn dù nhẹ nhàng đến mấy vẫn để lại di chấn âm ỉ trong lòng phụ nữ. Nhưng chỉ có một cách duy nhất để bạn vượt qua, chính là đối mặt. Thay vì chỉ nhìn vào những gì tan hoang còn lại, phụ nữ ly hôn hãy nhìn vào những cái “được” sau một lần đổ vỡ.

Không có tổn thương hay đổ vỡ nào là vô ích. Vì sau đó, bạn ắt sẽ học được những điều bạn chưa từng biết.

Một người đàn bà ly hôn luôn học được cách ứng xử khéo léo trong chuyện tình cảm về sau, họ cũng kiên cường và mãnh mẽ hơn. Bạn nắm rõ tâm lý của đàn ông. Bạn biết đâu là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Bạn hiểu đúng giá trị của mình trong tình yêu và hôn nhân . Đó là những điều chỉ khi ly hôn phụ nữ mới học được.

Kiên cường và mạnh mẽ

Không ai sinh ra đã mạnh mẽ, chỉ khi qua tổn thương mới thật sự trở nên kiên cường. Chịu đựng, va vấp và chia ly sẽ dạy phụ nữ cách can trường. Và một khi đã bước qua những đêm đen tối nhất sau ly hôn, bạn sẽ hiểu rằng phụ nữ luôn kiên cường hơn vẻ bề ngoài. Vượt qua khỏi quá khứ, đàn bà ly hôn sẽ như cành hoa nở hai lần, rực rỡ hơn mà cũng đầy gai nhọn hơn.

Vì vậy, dù bạn đang yếu đuối với tháng ngày sau đổ vỡ, thì đừng bỏ cuộc. Mỗi ngày bớt yếu đuối một chút rồi theo tháng năm bạn sẽ học được cách kiên cường. Đó là bài học khó khăn nhất, nhưng cũng đáng để tự hào nhất với đàn bà từng đổ vỡ.

Suy nghĩ chín chắn

Ly hôn sẽ cho bạn những suy nghĩ chín chắn hơn về tình yêu và hôn nhân. Bạn sẽ hiểu đâu là lựa chọn sai người, đâu là sai lầm trong hôn nhân. Như chim sợ cành cong, bạn sẽ thấy ái ngại để bước tiếp, nhưng bù lại bạn sẽ suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng hơn trước mọi quyết định. Sẽ không còn sự vội vàng hấp tấp, thay vào đó điềm đạm, chắc chắn là điểm nổi bật nhất của đàn bà từng ly hôn. Đây cũng là điểm đặc biệt thu hút mà không phải phụ nữ nào cũng có được.

Học hy sinh và yêu thương đúng cách

Chỉ khi yêu và hy sinh đúng cách bạn có thể tìm được hạnh phúc sau cùng - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân đổ vỡ một phần là do người trong cuộc không biết yêu và hy sinh đúng cách. Và một khi ly hôn, bạn sẽ dần nhận ra mình đã sai ở đâu. Bạn đã cho đi nhiều hơn được nhận lại? Hay bạn đã hy sinh chính mình không cần thiết? Hay bạn đã yêu thương và hy sinh chưa đủ để được đáp lại? Lúc đó bạn sẽ biết mình sai ở đâu và hiểu rằng chỉ khi yêu và hy sinh đúng cách bạn mới có thể tìm được hạnh phúc sau cùng.

Quý trọng bản thân

Nếu bạn không thể khiến mình hạnh phúc thì cũng không thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Ai cũng có lý do để bỏ rơi bạn, chỉ có bạn là không được quyền bỏ rơi chính mình. Vì nếu bạn quên yêu thương bản thân, thì không một ai đủ can đảm giúp bạn hạnh phúc.

Sau một cuộc hôn nhân, hãy cố gắng dành thời gian, yêu thương cho chính mình nhiều hơn. Vì những năm tháng sống vì người khác, bản thân bạn mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Chỉ khi khiến mình giá trị hơn, hoàn thiện hơn, bạn mới có thể tìm được một người khác tốt hơn.

Hãy hiểu rằng không có gì là không thể!

Ly hôn không phải là tận thế với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi lấy người cũ, bạn chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy, phải không? Có những chuyện bạn chưa từng nghĩ tới, nhưng cuộc đời có điều gì mà không thể đâu? Chuyện gì đến đều đi cùng với nguyên do của nó. Và có lẽ chỉ khi thật sự bước qua nó, bạn mới hiểu vì sao nó xảy ra. Chẳng hạn như, có lẽ bạn đã gặp sai người. Chẳng hạn như, người thật sự dành cho bạn sẽ đến muộn một chút. Và cũng có thể, đó là cơ hội để bạn bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn.

Ly hôn không phải là tận thế với phụ nữ. Một người phụ nữ ly hôn có thể đẹp hơn, quyến rũ hơn, hạnh phúc hơn hay xấu hơn, kém thu hút hay bất hạnh phúc. Bạn có quyền chọn, vì thế hãy chọn điều tốt nhất dành cho mình.