7 diễn biến tâm lý phụ nữ sau ly hôn nào cũng phải trải qua

Phụ nữ yêu 30/12/2019 05:30

Tâm lý của phụ nữ sau ly hôn thường bất ổn, phức tạp. Có lúc họ quật cường mạnh mẽ, có lúc lại yếu đuối ủy lụy. Phụ nữ ly hôn nào cũng sẽ phải trải qua 7 giai đoạn tâm lý thế này.

Trong đời phụ nữ, kết hôn hay ly hôn đều là những cột mốc quan trọng. Dù là một cuộc ly hôn nhẹ nhàng thế nào vẫn để lại trong phụ nữ những phút giây hoang mang, hụt hẫng. Đây là 7 giai đoạn tâm lý mà phụ nữ sau ly hôn nào cũng phải trải qua.

1. Cảm giác cô đơn bủa vây

Cảm nhận đầu tiên và thường trực nhất của phụ nữ sau khi ly hôn không phải là nhẹ nhõm, thoải mái mà là cô đơn xen kẽ hụt hẫng. Vì từng bước qua hôn nhân vẹn tròn hạnh phúc nên không tránh được cảm giác thất vọng, chán chường. Từ hai người đồng hành, giờ chỉ còn đơn chiếc một mình, phụ nữ vẫn cần thời gian để cân bằng.

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Mỗi người đàn bà ly hôn sẽ chọn cách vượt qua nỗi cô đơn riêng - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người đàn bà ly hôn sẽ chọn cách vượt qua nỗi cô đơn riêng. Có người tìm đến công việc, để thật bận rộn và vội vàng sống. Có người cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, để sắp xếp lại cảm xúc lẫn lộn. Nhưng dù là bằng cách gì, phụ nữ vẫn phải một mình đối mặt với cảm giác này, thậm chí là xem nó là một người bạn đồng hành. Bởi thẩm thấu được cảm giác cô đơn thì đàn bà ly hôn mới bình phục mà mạnh mẽ hơn.

2. Mất tự tin, ngại giao tiếp

Dù ly hôn hiện nay không hề hiếm, nhưng dù sao thì phụ nữ ly hôn vẫn chịu thiệt thòi hơn đàn ông. Họ sẽ phải đối mặt với những lời đàm tiếu như “đàn bà một đời chồng”. Bản thân phụ nữ dù cứng rắn thế nào vẫn có chút tủi thân, tự tin khi nghe thế. Họ vẫn thấy bản thân đã khiếm khuyết so với những người phụ nữ chưa bước qua cánh cửa ly hôn.

Nhưng phụ nữ hãy nghĩ theo một hướng khác, vì ly hôn không phải là án tử. Phụ nữ bước qua ly hôn tốt hơn hay tệ đi là ở chính mình, chứ không nằm ở miệng của người khác. Hãy chứng minh bằng cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc đích thực mà bạn có được khi quay lại đời độc thân.

3. Lo sợ khó lấy chồng

Phụ nữ lỡ một lần đò thường sợ sẽ lại ngã vào vết xe cũ. Họ sợ định kiến của người đời không khoan dung cho phụ nữ từng ly hôn. Họ sợ hạnh phúc sẽ trừ họ ra.

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Quyền tìm kiếm hạnh phúc là nằm trong tay bạn, do bạn quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hạnh phúc không bạc đãi với người dám mưu cầu và theo đuổi. Quyền tìm kiếm hạnh phúc là nằm trong tay bạn, do bạn quyết định.

4. Mặc cảm có lỗi với gia đình

So với nỗi đau mất mát của mình, nhiều người đàn bà ly hôn luôn thấy có lỗi với cha mẹ. Họ cho rằng vì sự đổ vỡ hôn nhân của mình mà khiến cha mẹ phiền lòng.

Thật ra, cha mẹ nào cũng mong muốn con hạnh phúc, sẵn sàng là bến đỗ để con trở về sau bão giông. Dù họ đau lòng nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi con đã từ bỏ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

5. Đau buồn khi chồng đi bước nữa

Dù đã ly hôn, đã trở thành người dưng nhưng nếu thấy chồng cũ đi bước nữa, phụ nữ vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, đau lòng. Thay vì nghĩ rằng sao bản thân vẫn không thể hạnh phúc, phụ nữ hãy nghĩ rằng bản thân cũng sẽ hạnh phúc được như đối phương. Vì ai sau đổ vỡ cũng có quyền tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

6. Lo gánh nặng con cái, tiền bạc

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Gánh nặng lớn nhất của phụ nữ sau ly hôn là tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Gánh nặng lớn nhất của phụ nữ sau ly hôn là tài chính. Họ không còn sự giúp đỡ từ chồng, mà phải một mình kiếm tiền nuôi bản thân và con cái. Áp lực sẽ lớn hơn khi có chồng.

Dù vậy, đây sẽ là thay đổi đánh dấu bước tiến cho sự độc lập của phụ nữ khi đã ly hôn. Một khi có thể mạnh mẽ vượt qua được rồi, phụ nữ sẽ không còn sợ bất kì điều gì nữa.

7. Tâm sinh lý khó chịu vì thiếu thốn “chuyện ấy”

Đây là nhu cầu bình thường của cả đàn ông và phụ nữ. Dù nhu cầu của phụ nữ không mạnh mẽ như đàn ông, nhưng vẫn có. Và sau ly hôn, phụ nữ sẽ có cảm giác khó chịu, bứt rứt.

Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm tình dục tạm bợ, rồi tự hạ thấp giá trị của phụ nữ sau ly hôn, bạn có thể tìm kiếm niềm vui khác từ cuộc sống và bản thân. Làm đẹp, du lịch, học tập, làm việc… có thể giúp phụ nữ vừa tự tin hơn vừa hạnh phúc hơn.

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