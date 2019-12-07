6 chữ CẦN phụ nữ luôn khao khát ở một người đàn ông

Kỳ thực, điều phụ nữ cần ở một người đàn ông không chỉ có tình yêu. Họ cần nhiều hơn nữa sự cảm thông, tự hào hay kiêu hãnh… mà đôi khi đàn ông không hề biết.

Nhiều người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ ngày nay yêu cầu quá cao ở người bạn đồng hành. Đơn thuần có lẽ vì xung quanh phụ nữ ngày càng nhiều đàn ông tài năng, hiểu chuyện. Dù vậy, trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ chưa từng có đòi hỏi cao ở bạn đời. Kỳ thực, điều phụ nữ cần ở đàn ông chỉ vỏn vẹn trong những gì đơn giản thế này. Cô ấy cần cảm giác tự hào về người đàn ông đi cùng Phụ nữ thường muốn hơn nhau sự tự hào về người đàn ông của mình. Niềm kiêu hãnh của phụ nữ về đàn ông là những gì cô ấy có thể làm cho bạn, hoặc những gì bạn được xã hội ghi nhận. Sự hãnh diện của phụ nữ về bạn có thể nằm ở những gì bạn vượt trội hơn người khác, trong sự nghiệp hay cách hành xử trong cuộc sống.

Phụ nữ không cần vật chất ở đàn ông để tự hào, họ cần đàn ông chứng minh rằng ở trước mặt người khác họ đã lựa chọn đúng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ không cần vật chất ở đàn ông để tự hào, họ cần đàn ông chứng minh rằng ở trước mặt người khác họ đã lựa chọn đúng. Đặc biệt còn là trong cách bạn thể hiện tình yêu dành cho cô ấy trước đám đông. Hãy luôn đứng về phía cô ấy, ủng hộ và nuông chiều cô ấy trong mức có thể. Với phụ nữ, niềm tự hào nho nhỏ như thế trước mặt người khác cũng có thể khiến cô ấy hạnh phúc không thôi. Cần đàn ông xoa dịu những tranh cãi Thường khi cãi nhau với phụ nữ, đàn ông có hai kiểu phản ứng, một là cãi cho bằng được, và hai là im lặng rời đi. Và hai cách này hoàn toàn không phải là điều phụ nữ mong muốn. Phụ nữ nào cũng muốn người đàn ông của mình có thể nhẹ nhàng xoa dịu khi cả hai căng thẳng. Đàn ông có thể xem đây là hành động hạ mình trước đối phương. Nhưng với phụ nữ, họ lại cho rằng đây là hành động thể hiện tình cảm và hy vọng hàn gắn ở đàn ông.

Bởi thế, với người phụ nữ mình yêu, đàn ông đừng nghĩ quá nhiều về sĩ diện khi cãi nhau. Hãy nghĩ rằng xoa dịu người phụ nữ của mình một chút thì cô ấy sẽ càng “chiều chuộng” bạn sau này. Bởi phụ nữ dễ giận cũng dễ quên, nhưng luôn trân trọng người đàn ông dịu dàng với cô ấy khi cãi vã. Cần đàn ông không phán xét Dù rằng đàn ông tin tưởng vào nhận định của mình thì cũng đừng vội đưa ra kết luận, tạo cho phụ nữ cảm giác bị công kích - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn ông thích phán xét, khăng khăng cho rằng đó là nhận định của mình. Phụ nữ không thích sự cố chấp đó ở đàn ông. Dù rằng đàn ông tin tưởng vào nhận định của mình thì cũng đừng vội đưa ra kết luận, tạo cho phụ nữ cảm giác bị công kích. Cần đàn ông tôn trọng người thân của cô ấy Nhiều người đàn ông xem đây là điều căn bản trong một mối quan hệ, nhưng vẫn có người phạm phải sai lầm. Nếu bạn muốn phụ nữ tôn trọng cha mẹ mình thì ít nhất hãy thể hiện sự tôn trọng với cha mẹ của cô ấy. Với không ít phụ nữ, đây là điều tiên quyết nhất để có một mối quan hệ bền vững. Cần có không gian riêng Một mối quan hệ lâu dài cần nhiều điểm chung ở cả hai. Nhưng đừng kèm theo đó là một không gian quá chung tới mức không có chút riêng tư. Đàn ông hay phụ nữ đều cần không gian riêng, như một sự tôn trọng, hay một điều kiện cần thiết để duy trì sức hút lẫn nhau. Cần đàn ông khen ngợi vẻ bề ngoài Đơn thuần, điều phụ nữ cần ở đàn ông chỉ là sự tôn trọng, chú ý và yêu thương thật tâm - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi đàn ông cũng cần học kỹ năng khen ngợi phụ nữ. Vì đàn ông cũng có nhu cầu muốn được ngợi khen. Đặc biệt là về ngoại hình, phụ nữ muốn tự tin hơn nhờ vào lời khen của người đàn ông bên cạnh. Và ngược lại, đừng bao giờ chê bai phụ nữ, nếu bạn không muốn mối quan hệ của cả hai tệ hơn. Đơn thuần, điều phụ nữ cần ở đàn ông chỉ là sự tôn trọng, chú ý và yêu thương thật tâm. Chỉ cần tập trung vào 3 điều đó, đàn ông sẽ có được hoàn toàn trái tim phụ nữ.

Phụ nữ khôn: 5 chữ ‘quá’ sống chết cũng phải buông bỏ để hạnh phúc Phụ nữ khôn có cách suy nghĩ cặn kẽ về cuộc đời. Với những gì “quá” họ không bao giờ dại khờ ôm vào thân, dứt khoát buông bỏ để bảo vệ chính mình.

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