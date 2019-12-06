Phụ nữ khôn: 5 chữ ‘quá’ sống chết cũng phải buông bỏ để hạnh phúc

Phụ nữ yêu 06/12/2019 05:18

Phụ nữ khôn có cách suy nghĩ cặn kẽ về cuộc đời. Với những gì “quá” họ không bao giờ dại khờ ôm vào thân, dứt khoát buông bỏ để bảo vệ chính mình.

Ở đời, buông bỏ được 5 chữ "quá" này thì mới là phụ nữ khôn ngoan.

Suy nghĩ quá nhiều

Phụ nữ ở đời này, suy nghĩ ít đi một chút ắt sẽ hạnh phúc hơn được một chút. Đây cũng là một thói quen khó bỏ của nhiều phụ nữ. Nếu bạn vài lần giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thì dần dần sẽ không thoát được những cảm xúc buồn khổ, chán nản, trở thành thói quen khó bỏ.

phu nu khon ngoan 3
Là phụ nữ khôn ngoan thì không suy nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn luôn khống chế suy nghĩ của bản thân, thay vì để suy nghĩ tiêu cực điều khiển chính mình. Vì những suy nghĩ xấu sẽ tạo ra những năng lượng xấu. Chuyện gì không cần phải suy nghĩ thêm thì hãy dứt khoát không nghĩ về nó. Nếu chỉ cần là một suy nghĩ có hại cho tâm trạng của bản thân thì hãy gạt bỏ nhanh chóng. Thay vào đó, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, tập cho mình thói quen suy nghĩ tích cực. Đó là cách để bạn bảo vệ tâm trạng và thái độ sống của mình.

Quá nặng vết thương lòng

Phụ nữ thường dễ tổn thương hơn đàn ông, vết thương lòng cũng khó quên hơn. Dù rằng có những tổn thương thật sự khó lành, nhưng đừng quá tập trung vào nó. Không ngừng dày vò bản thân về những gì người khác gây ra cho mình chỉ khiến bạn không thoát ra được.

Nếu nỗi đau quá lớn, hãy học cách chấp nhận nó theo thời gian. Bạn không thể thay đổi chuyện đã qua, chỉ có thể đương đầu và cố gắng vượt qua nó. Đừng đặt nặng vết thương lòng để ảnh hưởng đến hiện tại. Vì đó là cách chúng ta vẫn sống, dù là ai, dù đã phải trải qua những chuyện khó khăn thế nào.

Quá oán hận

phu nu khon ngoan 2
Con người sống ở đời, phải học được cách buông bỏ thù hận thì mới không có lỗi với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh không bao giờ mang oán hận vào người. Hận người khác chính là tự đào hố chôn chính mình. Hận bản thân chính là tự tuyệt đường hạnh phúc sau này.

Con người sống ở đời, phải học được cách buông bỏ thù hận thì mới không có lỗi với chính mình. Vì không có oán hận nào có thể cho bạn bình yên hay hạnh phúc. Ngược lại, càng mang oán hận thì càng tự tổn thương chính mình.

Quá cố gắng giải thích, rồi lại bị cự tuyệt

Kỳ thực, phụ nữ khôn không bao giờ thích giải thích với bất cứ ai về bản thân. Họ luôn nghĩ cố gắng để người khác hiểu mình là một chuyện không cần thiết. Vì nếu là người thật sự thấu hiểu, họ chẳng cần giải thích. Còn nếu là người muốn gây sự thì họ có giải thích cũng sẽ bị cự tuyệt.

Trong cuộc sống này, bạn không cần phải giải thích quá nhiều về chính mình. Sống vì mình đã là một việc chẳng dễ dàng. Thế thì cần gì phải dốc công làm hài lòng mong muốn của người khác?

Quá cố chấp với những điều không thể

phu nu khon ngoan 1
Cuộc đời phụ nữ, khó nhất chính là thôi cố chấp với những gì không thể - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ, khó nhất chính là thôi cố chấp với những gì không thể. Đó là một quá trình dài để nhận thức được rằng với những gì không thể, bản thân chỉ có duy nhất lựa chọn buông bỏ. Vì nếu không buông, cực thân cực lòng đã đành, có khi còn hạ thấp giá trị của chính mình.

Để đến cuối cùng, bạn phải nhận ra rằng, nếu có thể buông bỏ những điều bất khả thi thì bạn mới có cơ hội nắm bắt những gì tốt đẹp hơn. Không cố chấp sẽ không có tổn thương. Đối với cuộc đời, vẫn là nên để những điều phù hợp tự nhiên tìm đến mình. Có như thế thì phụ nữ mới dễ dàng hạnh phúc hơn.

3 cách giữ đàn ông say mê cả đời, không thôi ham muốn bạn

3 cách giữ đàn ông say mê cả đời, không thôi ham muốn bạn

Kỳ thực, cách giữ chân đàn ông cả đời ở bên bạn không hề khó. Nếu biết đâu là ngọn nguồn khơi gợi ham muốn, khao khát của đàn ông, bạn chẳng cần nhọc công giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà khôn ngoan đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này