6 câu cửa miệng đàn bà dại ra rả suốt ngày nên gánh nghiệp ngập đầu, hóa giải hoài không hết

Dưới đây là những lời phụ nữ đừng dại nói ra kẻo gánh nghiệp ngập đầu, mang họa về cho bản thân cũng như gia đình.

Người đàn bà dại chuyện gì cũng tỏ ra hiểu biết. Đàn bà khôn không bao giờ nói câu này vì biết đối phương sẽ khó chịu. Dù giỏi đến mấy, họ cũng sẽ khiêm tốn, không ra vẻ ta đây. Lúc nào họ cũng nói chuyện đúng mực, giao tiếp khôn khéo, không tâng bốc bản thân hoặc vùi dập người khác quá mức.

Đừng chê bai người khác, đặc biệt là người đàn ông bên cạnh. Vì khi nghe được những câu nói như thế này, đàn ông sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng anh ấy. Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy phụ nữ đừng dại nói những lời này để rồi vô tình đẩy mối quan hệ của mình vào bế tắc.

“Anh không bao giờ hiểu em”

Phụ nữ đừng ép ai hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bản lĩnh không bắt ép người khác hiểu mình. Còn đàn bà dại luôn đòi hỏi người đàn ông bên cạnh phải hiểu mình. Họ chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không màng đến những gì chồng nghĩ. Kiểu vợ như thế này sớm muộn gì cũng khiến chồng chán đến tận cổ.

“Cứ làm gì anh thích”

Có thể bạn không mang ý xấu, nhưng sẽ khiến chồng khó chịu. Anh ấy cảm thấy bạn không thật sự xem trọng vai trò và lời nói của mình trong gia đình.

Đừng nói câu này vì đàn ông sẽ khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy lựa lời mà nói với nhau, đừng quá tùy tiện mà giết chết một mối quan hệ. Hãy suy nghĩ cho cảm giác của người khác trước khi mở miệng nói ra một điều gì đó.

“Ở độ tuổi này rồi anh không chín chắn một chút được sao”

Đàn ông vốn dĩ là những đứa trẻ to xác, luôn muốn vui chơi hoặc được vợ nuông chiều. Biết rõ điều này, phụ nữ đừng chê bai, đay nghiến chồng thường xuyên. Vì những lời này sẽ đụng chạm đến lòng tự trọng khiến họ không còn muốn tâm sự hay ở bên cạnh vợ nữa.

“Đừng hỏi em nữa”

Vợ chồng hãy tâm sự cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng, có chuyện gì hãy nói hoặc chia sẻ cùng nhau. Có vậy mới hiểu nhau nhiều hơn. Bạn đừng dại đáp trả những câu hỏi của chồng một cách vô duyên. Điều này khiến chồng cảm thấy hụt hẫng và đánh mất sự tín nhiệm của anh ấy dành cho bạn.