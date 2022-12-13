5 thời điểm vàng đàn bà thèm 'chuyện ấy' nhất, chồng tinh tế "chiều" được khiến nàng thích mê

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khoảng 2 tuần sau kỳ kinh cuối, phụ nữ nghĩ về chuyện đó nhiều hơn, thậm chí họ nghĩ nhiều tới người đàn ông hơn và thấy rất hứng khởi.

Một cuộc khảo sát gần đây được tiến hành qua internet đã cho thấy rằng, những người đàn ông đã từng có bạn tình và quan hệ một cách thường xuyên đồng thời hiện nay đang độc thân chỉ có thể nhịn chuyện ấy trong thời gian tối đa 3 tuần.

Với phụ nữ họ có thể nhịn yêu lâu hơn tuy nhiên điều này hoàn toàn không phải khả năng của họ mà là vì trong cuộc sống có không ít lý do khiến cho phụ nữ phải kiêng chuyện yêu. Chẳng hạn như những ngày đến kỳ đèn đỏ, thời gian ở cữ sau khi sinh con… Quãng thời gian phải nhịn càng dài thì sự thèm muốn chuyện yêu càng được tích tụ.

Ảnh minh họa: Internet

Khi xem phim tình cảm

Không chỉ có quý ông mà ngay cả chị em phụ nữ cũng cảm thấy bị kíck thích và hưng phấn khi xem những bộ phim gợi tình nóng bỏng. Do vậy, một trong nhưng cách giúp bạn làm mới “chuyện ấy” bằng cách cả hai cùng xem một bộ phim . Hãy đầu tư thời gian chọn một bộ phim thật hay và lãng mạn, cùng nàng ngồi tựa vai nhau thưởng thức bộ phim trong một buổi tối yên tĩnh và trao nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật. Bạn sẽ nhận được một “phần thưởng” xứng đáng với công sức của mình.

Khi đang ghen

Ghen được xem là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu, tuy nhiên nếu cả hai không biết dung hòa và “điều chế” thứ “gia vị” này thì có thể đi ngược lại tác dụng vốn có của nó. Để khống chế những cơn ghen thịnh nộ của nàng và chứng tỏ cho nàng thấy bạn là người chung thủy và yêu cô ấy biết bao, cách đơn giản nhất là hãy “yêu” nàng một nồng nhiệt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bị stress

Công việc hoặc cuộc sống quá căng thẳng cũng là thời điểm phụ nữ muốn quan hệ nhất. Cảm giác thoải mái khi quan hệ có thể giúp họ phần nào thư giãn tinh thần và quên đi những lo lắng. Các quý ông cần lưu ý một điều là khi căng thẳng, phụ nữ muốn quan hệ nhưng thường không nói ra. Do đó, phái mạnh phải biết cách khơi gợi và kích thích nàng. Chỉ cần một vài hành động nhỏ thôi là có thể đưa nàng vào cảm giác hưng phấn tột độ.