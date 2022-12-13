3 dấu hiệu của đàn ông và đàn bà chứng tỏ họ là "bậc thầy" của chuyện ấy

Điều đó thể hiện nàng là người tự tin. “Sự tự tin rất quyến rũ, và nếu một cô gái tự tin trong nhiều lĩnh vực khác thì nhiều khả năng cô ấy cũng sẽ rất tự tin trong phòng ngủ” – nhà tình dục học Jessica O’Reilly, tác giả của cuốn Hot sex tips, Trick and licks, bật mí.

Chính bạn cũng có thể giúp cô ấy tăng thêm tự tin bằng những lời khen ngợi khiến cô ấy thoải mái và khuyến khích cô ấy trở thành một người tình nhiệt huyết, quyết đoán.

Hãy chú ý đến cách người con gái hôn bạn, nó có thể hé lộ một vài gợi ý về phong cách làm tình của nàng, vì nó sẽ liên quan đến các “hoạt động bằng miệng” khác. Nếu cô ấy có thể khiến bạn hưng phấn chỉ bằng việc hôn, bạn có quyền chờ đợi sự kích thích ở những khu vực nhạy cảm khác đến từ môi và lưỡi nàng.

Nhưng cũng đừng băn khoăn nếu nụ hôn đầu tiên không hoàn hảo. Đôi khi sự căng thẳng sẽ khiến nàng bị gò bó, và nàng sẽ bộc lộ nhiều hơn khi đã cảm thấy thoải mái bên cạnh bạn.

Còn nếu nàng có một nụ hôn nhẹ nhàng thì cũng chưa hẳn nàng là người bẽn lẽn trong phòng ngủ đâu nhé. Có thể hôm nay cô ấy là một “người phục tùng” dễ bảo, nhưng đến hôm sau nàng sẽ thay đổi vị trí và trở thành người áp đảo trong cuộc ái ân của hai người.

Phụ nữ biết giải phóng cơ thể

Không hề bất ngờ khi các vận động viên thường rất giỏi “chuyện ấy”.

Thể thao không chỉ mang lại sự quyết liệt, tăng cường thể lực, mà chúng ta còn học được cách nâng cao biểu cảm của cơ thể. Sức chịu đựng tốt hơn về thể chất, sự linh hoạt và khỏe mạnh sẽ rất có ích trong phòng ngủ, giúp nàng có thể sáng tạo và thực hiện nhiều tư thế “yêu” tốt hơn.

Dấu hiệu đàn ông giỏi chuyện ấy

Đàn ông thích kiểm soát

Đàn ông nam tính thật quyến rũ, nhưng nếu sự nam tính trở nên thái quá đến mức tiêu cực, thì phụ nữ có thể sẽ không có nhiều tiếng nói trong một mối quan hệ.

Nếu anh ấy giận dỗi hoặc nổi khùng lên mỗi khi bạn kiểm soát một tình huống nào đó (thay vì anh ấy), anh ấy có khả năng cư xử tệ tương tự trên giường.

Clarissa Bloom, Chuyên gia về Hẹn hò, Mối quan hệ & Sức khỏe, cho biết: "Hãy tự hỏi bản thân xem sự nam tính và kiêu hãnh của anh ấy có phải là đặc điểm tính cách chủ chốt không? Nếu anh ấy chỉ tỏ ra lãng mạn cho có, có lẽ anh ấy chỉ muốn ‘về đích’ và chẳng nghĩ tới việc làm hài lòng bạn".

Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay khoe khoang

Tự tin là một chuyện, nhưng khoe khoang, sĩ diện lại là chuyện khác.

"Anh ấy có thể nói về bản thân và sự nổi tiếng của mình, khả năng ân ái và bất cứ điều gì khác khiến anh ấy cảm thấy 'quyền lực'. Nhưng một lời rao bán như vậy luôn đi kèm với hàng hóa hư hỏng, có lẽ anh ấy chỉ hợp để đi chơi cùng một lần", Kenny Mammarella-D'Cruz, một nhà tư vấn phát triển cá nhân cho nam giới, cho biết.

Trên thực tế, đôi khi những người đàn ông kín tiếng lại khá giỏi ‘chuyện ấy’.

Đàn ông hay ngắt lời người khác

Nếu anh ấy ngắt lời bạn một chút trong buổi hẹn hò đầu tiên, điều này có thể khiến bạn lo lắng. Nhưng nếu ngắt lời trở thành một thói quen liên tục thì đó có thể là một dấu hiệu xấu.

Megwyn White, chuyên gia về Mối quan hệ và Tình dục, nói: "Nếu anh ấy thiếu kiên nhẫn và thường xuyên ngắt lời để hướng các cuộc trò chuyện trở lại quan điểm của riêng anh ấy, anh ấy sẽ có thể ích kỷ trong phòng ngủ".