4 chiêu "nhỏ nhưng có võ" chốn phòng the khiến cả đời chàng mê mẩn không bao giờ "thèm của lạ"

Phụ nữ yêu 12/12/2022 07:31

Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn đè bạn xuống và thực hiện cuộc yêu cháy bỏng.

Tự tạo ra các tình huống gặp gỡ bất ngờ

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, nếu bạn để mắt đến một anh chàng nào đó, hãy cố gắng “moi móc” người khác về thông tin của anh ta. Từ những sở thích, thói quen mà bạn biết về chàng, bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những tình huống giả.

Hãy đến những nơi chàng thường đến và thiết lập một cuộc hội ngộ bất ngờ, đảm bảo bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc gần hơn với chàng. Tuy nhiên, bạn không nên xuất hiện với tần suất dày đặc trước mặt anh ấy, khiến anh ấy khó chịu. Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh cho dù cơ hội gặp nhau không nhiều nhưng bạn vẫn gây dựng được một ấn tượng khó quên trong mắt chàng.

4 chiêu 'nhỏ nhưng có võ' chốn phòng the khiến cả đời chàng mê mẩn không bao giờ 'thèm của lạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để chàng thấy những đường cong nóng bỏng

Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the. Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.

Chủ đọng tán tỉnh khéo léo

Nếu bạn muốn nhanh chóng có “gấu yêu” thì cần phải gạt bỏ sự nhút nhát, rụt rè sang một bên. Thay vì nghĩ đàn ông mới là người làm “nhiệm vụ” tán tỉnh người khác thì bạn đã nhầm, giờ quan điểm“trâu phải đi tìm cọc” không còn chính xác hoàn toàn nữa. Nhiều người đàn ông thú nhận họ bị "đổ" khi đối diện với những cô nàng tự tin, quyến rũ và biết mở lời tình tứ một cách khéo léo.

4 chiêu 'nhỏ nhưng có võ' chốn phòng the khiến cả đời chàng mê mẩn không bao giờ 'thèm của lạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tán tỉnh chàng bằng một số mẹo đơn giản như khi trò chuyện, bạn uốn công đôi môi một chút hoặc mím môi, nhíu mày tinh nghịch khi đưa ra một lời khen thông minh... Chủ động tán tình không phải là điều khiến người khác đánh giá bạn là cô gái tệ hại, tuy nhiên bạn cũng phải biết tìm dừng.

Xoa, mơn trớn và cắn trong lúc ân ái

Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng chắc chắn chàng sẽ thích mê cho mà xem. Đặc biệt đối với đàn ông mạnh mẽ có nhu cầu sinh lý cao. Da của đàn ông khá dày, nhưng vẫn có một số vùng da nhạy cảm như vùng da ở gần bộ phận "cậu nhỏ". Bạn chỉ cần xoa, mơn trớn ở những vị trí nhạy cảm. Sau đó cắn vào vành tay hoặc đầu ti của đàn ông sẽ giúp chàng trở nên hưng phấn hơn.

5 bí mật 'chuyện ấy' 99% đàn ông khao khát được thử nhưng không bao giờ nói ra

5 bí mật 'chuyện ấy' 99% đàn ông khao khát được thử nhưng không bao giờ nói ra

Sự háo hức, nhiệt tình, tận hưởng, sự hưởng ứng và thái độ tán thưởng của bạn là tất cả những gì chàng mong đợi nơi phòng the. Chàng sẽ “phát điên” vì bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện phòng the bí mật chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 8 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 8 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”