4 chiêu "nhỏ nhưng có võ" chốn phòng the khiến cả đời chàng mê mẩn không bao giờ "thèm của lạ"

Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn đè bạn xuống và thực hiện cuộc yêu cháy bỏng.

Tự tạo ra các tình huống gặp gỡ bất ngờ Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, nếu bạn để mắt đến một anh chàng nào đó, hãy cố gắng “moi móc” người khác về thông tin của anh ta. Từ những sở thích, thói quen mà bạn biết về chàng, bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những tình huống giả.

Hãy đến những nơi chàng thường đến và thiết lập một cuộc hội ngộ bất ngờ, đảm bảo bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc gần hơn với chàng. Tuy nhiên, bạn không nên xuất hiện với tần suất dày đặc trước mặt anh ấy, khiến anh ấy khó chịu. Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh cho dù cơ hội gặp nhau không nhiều nhưng bạn vẫn gây dựng được một ấn tượng khó quên trong mắt chàng. Ảnh minh họa: Internet Để chàng thấy những đường cong nóng bỏng Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the. Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.

Chủ đọng tán tỉnh khéo léo Nếu bạn muốn nhanh chóng có “gấu yêu” thì cần phải gạt bỏ sự nhút nhát, rụt rè sang một bên. Thay vì nghĩ đàn ông mới là người làm “nhiệm vụ” tán tỉnh người khác thì bạn đã nhầm, giờ quan điểm“trâu phải đi tìm cọc” không còn chính xác hoàn toàn nữa. Nhiều người đàn ông thú nhận họ bị "đổ" khi đối diện với những cô nàng tự tin, quyến rũ và biết mở lời tình tứ một cách khéo léo. Ảnh minh họa: Internet Bạn có thể tán tỉnh chàng bằng một số mẹo đơn giản như khi trò chuyện, bạn uốn công đôi môi một chút hoặc mím môi, nhíu mày tinh nghịch khi đưa ra một lời khen thông minh... Chủ động tán tình không phải là điều khiến người khác đánh giá bạn là cô gái tệ hại, tuy nhiên bạn cũng phải biết tìm dừng. Xoa, mơn trớn và cắn trong lúc ân ái Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng chắc chắn chàng sẽ thích mê cho mà xem. Đặc biệt đối với đàn ông mạnh mẽ có nhu cầu sinh lý cao. Da của đàn ông khá dày, nhưng vẫn có một số vùng da nhạy cảm như vùng da ở gần bộ phận "cậu nhỏ". Bạn chỉ cần xoa, mơn trớn ở những vị trí nhạy cảm. Sau đó cắn vào vành tay hoặc đầu ti của đàn ông sẽ giúp chàng trở nên hưng phấn hơn.

5 bí mật 'chuyện ấy' 99% đàn ông khao khát được thử nhưng không bao giờ nói ra Sự háo hức, nhiệt tình, tận hưởng, sự hưởng ứng và thái độ tán thưởng của bạn là tất cả những gì chàng mong đợi nơi phòng the. Chàng sẽ “phát điên” vì bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-chieu-nho-nhung-co-vo-chon-phong-the-khien-ca-oi-chang-me-man-khong-bao-gio-them-cua-la-533993.html