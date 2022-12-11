4 mẹo "kích thích" uy lực chốn phòng the của chàng, điều thứ 2 đàn bà hư thích, đàn bà ngoan thường 'đỏ mặt'

Phụ nữ yêu 11/12/2022 17:16

Nam giới không chỉ thích một cô nàng xinh xắn, gợi cảm mà còn muốn cô ấy bầy tỏ ham muốn hay biết cách kích thích chàng. Vì vậy bạn hãy thể sự thông minh và khéo léo của mình.

 

Trong cuộc yêu, quan trọng nhất vẫn là 2 người đồng cảm xúc và hiểu nhau. Đó mới là tâm trạng khiến cả hai có một cuộc yêu tuyệt vời và yêu nhau hơn. Giao tiếp không chỉ bằng lời mà còn là bằng ánh mắt và những cử chỉ ân cần, dịu dàng. Điều này giúp cả hai đều cảm nhận được tâm lý của nhau và có những hành động âu yếm phù hợp.

Biết khiêu khích

Nam giới không chỉ thích một cô nàng xinh xắn, gợi cảm mà còn muốn cô ấy bầy tỏ ham muốn hay biết cách kích thích chàng. Vì vậy bạn hãy thể sự thông minh và khéo léo của mình. Hãy mặc bộ nội y nóng bỏng nhất và đứng trước mặt chàng, cùng với đó là những động tác cơ thể và ánh mắt nháy tinh nghịch. Đảm bảo, chàng sẽ hiểu ý bạn ngay lập tức và tiến hành ‘vào cuộc’ với bạn ngay.

4 mẹo 'kích thích' uy lực chốn phòng the của chàng, điều thứ 2 đàn bà hư thích, đàn bà ngoan thường 'đỏ mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thay đổi tư thế quan hệ

Chuyện ấy là một trong những yếu tố giúp quan hệ vợ chồng thêm thăng hoa, thêm lửa yêu và thêm hiểu nhau hơn. Với cách quan hệ tình dục lặp đi lặp lại chỉ một vài tư thế phổ biến không những khiến bạn trở nên nhàm chán mà còn giảm bớt hứng thú từ nửa kia. Điều này khiến cho chuyện phòng the chẳng còn gì là thú vị.  Vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế qua hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế quan hệ qua mạng internet.

Chủ động “khai màn”

Nhiều chàng trai thú nhận rằng họ thích cảm giác được người phụ nữ của mình "chờ đợi", và kéo họ lại gần để bắt đầu "cuộc yêu" của hai người. Bởi thế, đôi lúc, hãy là người chủ động "bắt đầu" trước, hẳn anh ấy sẽ cảm thấy thích thú trước sự "đổi vai" này.

 

Thoải mái và thả lỏng cả tinh thần lẫn cơ thể

Một khi đã là người yêu hay vợ chồng với nhau thì không có gì phải ngại cả. Nhiều chị em sẽ cảm thấy ngại lần đầu, nhưng ngại nhiều lần sau mà tiết chế cảm xúc sẽ gây mất hứng cho nửa kia. Hãy nói không với ngại ngùng e thẹn. Việc ngại ngùng xấu hổ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi đã vào cuộc yêu, hay thả lỏng mọi thứ. Và cuối cùng tận hưởng cuộc yêu 1 cách trọn vẹn nhất.

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Không chỉ phụ nữ mới yêu bằng tai mà ngay cả các quý ông cũng vậy, chàng có thể dễ dàng bị “hạ gục” trước những lời nói yêu thương nhẹ nhàng, êm ái.

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