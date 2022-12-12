5 bí mật 'chuyện ấy' 99% đàn ông khao khát được thử nhưng không bao giờ nói ra

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng cần được khen ngợi để tự tin hơn trong chuyện giường chiếu. Những lời khen ngợi này là chất xúc tác để khiến đàn ông hưng phấn và tình cảm hơn. Hãy khen ngợi anh ấy từ trước khi nhập cuộc cho đến khi hai người ân ái. Bạn sẽ thực sự ngạc nhiên về tác dụng kì diệu của những lời thì thầm ngọt ngào đó.

Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the . Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.

Muốn nàng mặc sexy trên giường

Bản năng của cánh đàn ông là thích khám phá và chinh phục, vì vậy đôi khi việc bạn nude trước mặc họ có thể không phải là gợi cảm nhất. Nếu để được chọn rất nhiều đàn ông sẽ mong muốn người phụ nữ của mình ăn mặc gợi cảm nửa kín, nửa hở trên giường. Những thứ trên người phụ nữ lúc đó như rào cản khiến họ hứng thú hơn.



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Thử một chút thô bạo

Khi quan hệ miết mãi một kiểu sẽ gây ra nhàm chán. Bạn nên thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tinh thích những điều mới mẻ. Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kĩ năng tuyệt đỉnh của bạn.

Muốn nàng "hư hỏng" khi làm chuyện ấy

Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phấn khiachs. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lợi gợi dục có một chút tục tỉu, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn đè bạn xuống và thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng. Những lời nói 18+ luôn gơi dậy sự tưởng tượng về chuyện ấy trong đàn ông.