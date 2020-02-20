5 thời điểm đàn ông dễ nổi giận nhưng lại cho thấy anh ấy yêu bạn rất nhiều

Phụ nữ yêu 20/02/2020 12:04

Phụ nữ thường cho rằng đàn ông yêu vợ sẽ thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc, ân cần. Nhưng sự thật là đàn ông càng yêu vợ nhiều sẽ càng nổi giận vào lúc này.

1. Phản đối vợ nhịn ăn bữa sáng

Nhịn bữa sáng rất có hại cho sức khỏe, nhưng có nhiều người phụ nữ lại đang giữ thói quen này. Họ sẵn sàng ngủ nướng thêm vào phút mà không cần phải ăn sáng. Cũng có người sợ béo nên nhất quyết không ăn sáng.

Nếu là đàn ông vô tâm thì họ sẽ mặc kệ cho vợ muốn làm gì thì làm. Nhưng đàn ông yêu vợ thì anh ấy biết thói quen nhịn ăn sáng sẽ khiến sức khỏe của vợ giảm sút. Thế nên anh ấy nhất định sẽ dậy sớm để tự tay nấu cơm rồi ép vợ phải ăn. Anh ấy sẵn sàng nổi giận nếu như vợ phản đối ăn sáng, vì anh ấy quá yêu bạn mà thôi.

2. Không biết trân trọng bản thân

dan ong yeu vo 1
Anh ấy sẵn sàng nổi giận nếu như vợ phản đối ăn sáng, vì anh ấy quá yêu bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đa phần đều không biết cách trân trọng và chăm sóc bản thân mình. Nhiều khi họ vì quá mê xem phim mà ăn uống không đúng bữa, ngủ không đủ giấc. Người chồng thương vợ sẽ thấy vô cùng xót xa và anh ấy sẽ nóng giận mà nhắc nhở vợ ngay.

Một người đàn ông thương vợ thì sẽ rất sợ vợ ốm, khi ấy chính vợ là người khổ nhất chứ không phải là ai khác. Vậy nên nếu chồng có nổi nóng thì phụ nữ đừng trách móc nhé, anh ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi.

3. Chồng bực mình khi thấy vợ thức khuya

Thức khuya chính là kẻ thù của nhan sắc, nó sẽ khiến phụ nữ ngày một già đi trông thấy, không những vậy còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

dan ong yeu vo 2
Người chồng biết vợ có thói quen thức khuya mà cứ mặc kệ thì chứng tỏ anh ấy chỉ yêu bản thân mình mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thói quen thức khuya thì dễ bị lão hóa và lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, chán nản cả. Nếu một người chồng biết vợ có thói quen thức khuya mà cứ mặc kệ chứ không nhắc nhở thì chứng tỏ anh ấy chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Nhưng người đàn chồng thương vợ hơn chính bản thân mình thì lúc nào anh ấy cũng ép vợ đi ngủ sớm cho bằng được. Những lúc như thế đừng vội giận chồng, chẳng qua anh ấy muốn tốt cho vợ mà thôi.

4. Nổi giận khi vợ đòi chia tay

5 thời điểm đàn ông dễ nổi giận nhưng lại cho thấy anh ấy yêu bạn rất nhiều - Ảnh 3
Người đàn ông khi yêu thật lòng thì không bao giờ lấy chuyện chia tay để làm trò đùa hay dọa dẫm khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khi yêu thật lòng thì không bao giờ họ lấy chuyện chia tay để làm trò đùa hay dọa dẫm khi cãi nhau. Vậy nên khi người phụ nữ thốt ra câu đó thì chồng sẽ kịch liệt phản đối, nổi giận. Một người chồng tốt chính là không bao giờ muốn rời bỏ vợ vì anh ấy muốn cùng vợ sống đến đầu bạc răng long.

5. Nổi giận khi vợ say rượu

Đàn ông có thể chấp nhận cho phụ nữ ra ngoài tụ tập với bạn bè nhưng bạn phải có giới hạn và chừng mực nhất định. Người đàn ông yêu vợ rất ghét nhìn thấy vợ mình sử dụng các chất kích thích như rượu, cà phê. Tất nhiên thi thoảng có dịp nào đó vui vui thì có thể nhấp vài ly rượu.

Người chồng tốt không bao giờ để vợ uống rượu. Đôi khi, vợ phải nhận ra đâu là sự nổi giận vì ghét, đâu là sự nổi giận vì chồng muốn bảo vệ mình nhé!

Đàn ông yêu vợ nhiều hay ít, nhìn qua một bữa cơm là rõ

Đàn ông yêu vợ nhiều hay ít, nhìn qua một bữa cơm là rõ

Nhìn vào bữa cơm gia đình sẽ biết mối quan hệ, tình cảm của những người trong nhà. Chỉ cần nhìn qua một bữa cơm, sẽ biết đàn ông thương vợ nhiều hay ít.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng thương vợ đàn ông vô tâm đàn ông thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này