Bình thường cô ấy rất vụng về trong chuyện ấy nhưng nay bỗng dưng trở nên “xuất chúng”, trong mọi tư thế đều cực kì “chuyên nghiệp”. Điều này sẽ làm cho bạn đê mê, thích thú với những thay đổi của cô ấy. Nhưng chắc chắn rằng bạn sẽ thấy nghi ngờ vì sự thành thạo đến đáng ngờ của vợ đúng không? Bởi dù có học qua sách báo, phim ảnh thì cũng chỉ là lý thuyết, nếu không có sự thực hành sẽ không bao giờ thành công mỹ mãn ngay lần đầu tiên.

Phần lớn nguyên nhân phụ nữ ngoại tình là do không được chồng quan tâm và chăm sóc. Họ cảm thấy hụt hẫng và khó chịu khi sự quan tâm của mình không được đáp lại. Đây chính là cơ hội cho người thứ ba chen chân vào, chiếm được tình cảm của người vợ. Lúc này người vợ sẽ có một mối bận tâm khác. Chính mối bận tâm này khiến cho cô ấy có những biểu hiện lạ trong chuyện “chăn gối” với chồng.

Khi phụ nữ ngoại tình kĩ năng giường chiếu được cải thiện nhưng chắc chắn rằng tần suất “yêu” với chồng sẽ giảm xuống, vì phụ nữ chỉ ân ái với người mà họ yêu thương thật lòng. Khi ngoại tình người trong lòng cô ấy yêu không phải là chồng mà là người đó. Nên khi vợ thường xuyên từ chối “yêu”, có thể cô ấy đang có đối tượng khác ở trong lòng.

Hơn nữa, cô ấy muốn “bùng nổ” trên giường, điều này rất có thể là do cô ấy đã trải nghiệm sự mới mẻ với gã đàn ông khác và cảm thấy mãn nguyện hơn, sau đó, muốn về áp dụng với bạn.

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Khi “ân ái” cô ấy cảm thấy không thoải mái

Khi “ân ái” chỉ một sai sót nhỏ nhặt của bạn cũng khiến nàng cảm thấy khó chịu và cáu gắt muốn dừng ngay cuộc “yêu”. Thậm chí những cử chỉ trước đây bạn thường làm để cô ấy bớt giận, vui vẻ trở lại thì giờ lại là điều khiến cô ấy chán ghét. Từ đây cô ấy sẽ lấy cớ để “cấm vận” bạn thường xuyên. Điều này chứng tỏ cô ấy đã không còn hứng thú trong chuyện gối với bạn.

Không quan tâm đến cảm xúc của chồng

Khi ngoại tình, chắc chắn vợ bạn sẽ không còn hứng thú và quan tâm đến cảm xúc của bạn. Bạn thỏa mãn hay không thỏa mãn cũng mặc kệ, cô ấy chỉ làm cho xong nghĩa vụ là được. Nếu như trước kia hai người thường có màn dạo đầu cho nhau để cả hai thư giãn và thả lỏng, dễ dàng nhập cuộc thì giờ đây cô ấy để bạn tự loay hoay và chủ động tất cả. Cô ấy không muốn làm miệng hay làm tay cho bạn nữa, bạn thích làm gì thì làm.

Nàng sẽ có sự so sánh

Cô ấy sẽ có những lời nói bóng gió, chê khả năng giường chiếu của chồng là yếu, không có kĩ thuật. Đồng thời, cô ấy có sự so sánh bạn với những người đóng phim nóng. Điều này rất có thể là cô ấy đã ngoại tình và người mà cô ấy so sánh với bạn chính là người tình của cô ấy, chứ không phải là một anh chàng nào đóng phim nóng nào cả.

Trên đây là các cách nhận biết vợ ngoại tình thông qua chuyện ấy bạn hãy tham khảo. Bạn cũng nên lưu ý là không nhất thiết cứ có những dấu hiệu trên đây thì có nghĩa là vợ ngoại tình. Vì thế bạn cần phải căn cứ vào tính cách và thoái quen sinh hoạt của vợ để suy đoán. Đặc biệt, trước khi kết tội người khác mà nhất là vợ mình thì bạn cần phải có bằng chứng cụ thể thì mới nên đưa ra kết luận.