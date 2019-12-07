5 nguyên tắc trở thành người phụ nữ số 1 trong lòng chồng

Phụ nữ yêu 07/12/2019 12:00

Có những người vợ dù lấy chồng đã 10 năm, 20 năm vẫn được chồng tôn thờ và yêu say đắm. Nếu chị em cũng muốn được như vậy thì học ngay bí quyết làm vợ sau đây!

Đã bao giờ chị em tự hỏi vì sao có những người vợ được chồng cưng chiều cả đời? Ngược lại, cũng có những người vợ khiến chồng đau đầu, mệt mỏi, chỉ muốn vứt bỏ. Không bàn tới việc có những người chồng "cả thèm chóng chán" hoặc lăng nhăng bên ngoài về chê bai vợ, kể cả chồng bạn là người đàn ông chính trực, chung thủy thì bạn cũng nên áp dụng bí quyết làm vợ để giữ chồng.

Luôn mỉm cười với anh ấy

Rất nhiều người đàn ông không hiểu nổi vì sao sau khi kết hôn, vợ họ lại ít khi cười đến vậy. Với đàn ông, nụ cười của người phụ nữ là liều thuốc bổ khiến họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Các ông chồng rất sợ mỗi ngày về nhà phải đối mặt với gương mặt cau có của vợ, họ sẽ tự hỏi có phải mình khiến vợ không hạnh phúc hay không.

Mỉm cười với chồng mọi lúc chính là cách đơn giản nhất để giữ chồng và khiến anh ấy luôn si mê bạn không muốn rời.

bi quyet lam vo 1
Mỉm cười với chồng mọi lúc chính là cách đơn giản nhất để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi chồng đúng lúc

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất thích được nghe những lời khen. "Chồng em thật tuyệt vời!", "Em thật may mắn vì lấy được anh", "Em không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh nữa"… , đều là những lời ngọt ngào mà người chồng nào cũng muốn được nghe.

Đàn ông, ai cũng đều có sĩ diện, việc được vợ khen ngợi hàng ngày sẽ khiến anh ấy cảm thấy hãnh diện, hài lòng, vì thế mà cũng yêu thương bạn hơn.

Người vợ khôn ngoan thì càng giỏi biết cách "nịnh chồng" để bảo vệ cuộc hôn nhân bền chặt.

bi quyet lam vo 2
Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất thích được nghe những lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút ngoại hình

Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Thời gian trôi đi, anh ấy lại càng muốn người phụ nữ ở bên cạnh mình dành cho anh ấy những điều mới lạ. Tuy nhiên, vì bận bịu mà nhiều người phụ nữ không quá chú tâm tới điều ấy.

Sau khi sinh đẻ, ngoại hình của phụ nữ thường bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu bạn bỏ bê bản thân lúc này thì chính là bạn đang đẩy chồng ra xa hơn và tạo lý do cho anh ấy tìm đến "của lạ" bên ngoài.

Nhan sắc là thứ vũ khí đáng gờm của phụ nữ. Nhiều người đã quên đi lợi thế này mà cứ trăn trở mãi câu hỏi vì sao chồng không còn nồng nàn với mình. Hãy thử thay đổi bản thân, trang điểm kĩ lưỡng hơn một chút, mặc chiếc váy bó sát một chút, vậy là đủ để chồng bạn phát mê rồi!

bi quyet lam vo 3
Người phụ nữ lúc nào cũng yêu đời, phơi phới thì sẽ khiến người chồng cảm thấy yên ổn, thoải mái, muốn ở cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Giữ thái độ sống tích cực

Không phải tự dưng đàn ông phàn nàn: "Đàn bà là chúa kêu than!". Thái độ sống quyết định rất lớn tới cách sống, cách yêu và cách hành động của bạn. Nếu như người phụ nữ lúc nào cũng yêu đời, phơi phới thì sẽ khiến người chồng cảm thấy yên ổn, thoải mái, muốn ở cạnh. Ngược lại, nếu người phụ nữ chỉ biết sân si, oán hận, ghen tị thì người đàn ông sẽ thấy tù túng, mệt mỏi.

Chị em cần nhớ, vạn vật trên đời này, dù thế nào cũng sẽ có cách giải quyết, càng tiêu cực càng khiến bản thân bế tắc và vô dụng hơn mà thôi.

Có sự nghiệp riêng để theo đuổi

Đàn ông thời nay mê mẩn những người phụ nữ sống có lý tưởng. Họ sẽ không thích những người dễ dàng an phận và phó mặc cuộc đời vào tay họ. Đối với đàn ông, phụ nữ nhất định phải có đam mê, nghị lực và quyết tâm thì mới quyến rũ và tuyệt vời.

Hãy nhớ, bí quyết làm vợ nằm ở cá tính của bạn và sự thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu cùa chồng. Bạn không ngừng tốt hơn, cũng không quên quý trọng và thấu hiểu chồng thì chẳng có cớ gì hôn nhân lại không hạnh phúc.

Những thời điểm ‘cực độc’ vợ chồng tuyệt đối đừng cãi nhau

Những thời điểm ‘cực độc’ vợ chồng tuyệt đối đừng cãi nhau

Dưới đây là những thời điểm cấm kỵ, nếu vợ chồng cãi nhau sẽ dễ dẫn đến ly hôn, không thể cứu vãn được, khiến cả hai tiếc nuối cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ chồng vợ khôn ngoan bí quyết giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 20 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 27 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này