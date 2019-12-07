5 nguyên tắc trở thành người phụ nữ số 1 trong lòng chồng

Rất nhiều người đàn ông không hiểu nổi vì sao sau khi kết hôn, vợ họ lại ít khi cười đến vậy. Với đàn ông, nụ cười của người phụ nữ là liều thuốc bổ khiến họ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Các ông chồng rất sợ mỗi ngày về nhà phải đối mặt với gương mặt cau có của vợ, họ sẽ tự hỏi có phải mình khiến vợ không hạnh phúc hay không.

Đã bao giờ chị em tự hỏi vì sao có những người vợ được chồng cưng chiều cả đời? Ngược lại, cũng có những người vợ khiến chồng đau đầu, mệt mỏi, chỉ muốn vứt bỏ. Không bàn tới việc có những người chồng "cả thèm chóng chán" hoặc lăng nhăng bên ngoài về chê bai vợ, kể cả chồng bạn là người đàn ông chính trực, chung thủy thì bạn cũng nên áp dụng bí quyết làm vợ để giữ chồng .

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất thích được nghe những lời khen. "Chồng em thật tuyệt vời!", "Em thật may mắn vì lấy được anh", "Em không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu anh nữa"… , đều là những lời ngọt ngào mà người chồng nào cũng muốn được nghe.

Mỉm cười với chồng mọi lúc chính là cách đơn giản nhất để giữ chồng và khiến anh ấy luôn si mê bạn không muốn rời.

Đàn ông, ai cũng đều có sĩ diện, việc được vợ khen ngợi hàng ngày sẽ khiến anh ấy cảm thấy hãnh diện, hài lòng, vì thế mà cũng yêu thương bạn hơn.

Người vợ khôn ngoan thì càng giỏi biết cách "nịnh chồng" để bảo vệ cuộc hôn nhân bền chặt.

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất thích được nghe những lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút ngoại hình

Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Thời gian trôi đi, anh ấy lại càng muốn người phụ nữ ở bên cạnh mình dành cho anh ấy những điều mới lạ. Tuy nhiên, vì bận bịu mà nhiều người phụ nữ không quá chú tâm tới điều ấy.

Sau khi sinh đẻ, ngoại hình của phụ nữ thường bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu bạn bỏ bê bản thân lúc này thì chính là bạn đang đẩy chồng ra xa hơn và tạo lý do cho anh ấy tìm đến "của lạ" bên ngoài.

Nhan sắc là thứ vũ khí đáng gờm của phụ nữ. Nhiều người đã quên đi lợi thế này mà cứ trăn trở mãi câu hỏi vì sao chồng không còn nồng nàn với mình. Hãy thử thay đổi bản thân, trang điểm kĩ lưỡng hơn một chút, mặc chiếc váy bó sát một chút, vậy là đủ để chồng bạn phát mê rồi!

Người phụ nữ lúc nào cũng yêu đời, phơi phới thì sẽ khiến người chồng cảm thấy yên ổn, thoải mái, muốn ở cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Giữ thái độ sống tích cực

Không phải tự dưng đàn ông phàn nàn: "Đàn bà là chúa kêu than!". Thái độ sống quyết định rất lớn tới cách sống, cách yêu và cách hành động của bạn. Nếu như người phụ nữ lúc nào cũng yêu đời, phơi phới thì sẽ khiến người chồng cảm thấy yên ổn, thoải mái, muốn ở cạnh. Ngược lại, nếu người phụ nữ chỉ biết sân si, oán hận, ghen tị thì người đàn ông sẽ thấy tù túng, mệt mỏi.

Chị em cần nhớ, vạn vật trên đời này, dù thế nào cũng sẽ có cách giải quyết, càng tiêu cực càng khiến bản thân bế tắc và vô dụng hơn mà thôi.

Có sự nghiệp riêng để theo đuổi

Đàn ông thời nay mê mẩn những người phụ nữ sống có lý tưởng. Họ sẽ không thích những người dễ dàng an phận và phó mặc cuộc đời vào tay họ. Đối với đàn ông, phụ nữ nhất định phải có đam mê, nghị lực và quyết tâm thì mới quyến rũ và tuyệt vời.

Hãy nhớ, bí quyết làm vợ nằm ở cá tính của bạn và sự thấu hiểu, đáp ứng nhu cầu cùa chồng. Bạn không ngừng tốt hơn, cũng không quên quý trọng và thấu hiểu chồng thì chẳng có cớ gì hôn nhân lại không hạnh phúc.