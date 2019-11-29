6 hành động nhỏ khi ‘trên giường’ chỉ có ở đàn ông yêu thật lòng

Chuyện vợ chồng 29/11/2019 05:10

Chỉ có đàn ông yêu thật lòng, chân tình nhất mới có những hành động nhỏ này khi gần gũi trên giường. Người đàn ông của bạn liệu có thế không?

Chỉ cần nhìn những hành động nhỏ này của đàn ông khi gần gũi, bạn sẽ biết liệu anh ấy có thật sự yêu thương và trân trọng bạn không. Vì chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới đặc biệt làm những điều này khi trên giường.

Hôn lên trán của bạn

Cử chỉ yêu thương này tuy nhỏ nhưng lại thể hiện nhiều. Nụ hôn trên trán của đàn ông là sự bày tỏ một tình yêu lớn, một sự yêu chiều nâng niu. Anh ấy không chỉ yêu thương bạn thật lòng, còn luôn trong tâm thế bảo vệ và mong muốn những điều tốt nhất cho bạn. Nụ hôn này hơn một tiếng yêu ở đàn ông, mang ý nghĩa trân quý như người thân trong gia đình.

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Nụ hôn trên trán của đàn ông là sự bày tỏ một tình yêu lớn, một sự yêu chiều nâng niu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông dành cho bạn nụ hôn thế này khi trên giường thì hãy hiểu bạn thật sự quan trọng với anh ấy.

Tư thế yêu thích của anh ấy là khi có thể nhìn rõ mặt bạn

Mỗi người sẽ có những tư thế yêu thích khác nhau, nhưng anh ấy luôn chọn cách có thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt của bạn, đặc biệt là nhìn sâu vào mắt bạn. Dù rằng, ở những tư thế khác anh ấy vẫn có sự say mê, yêu thích, nhưng nhu cầu muốn nhìn thấy bạn để có sự kết nối trực tiếp từ đôi mắt, biểu cảm của bạn vẫn nhiều hơn hết.

Kiên nhẫn khi bạn đắn đo trước trải nghiệm mới

Người đàn ông yêu nhiều sẽ luôn muốn chia sẻ khoảnh khắc thăng hoa trong tình dục cùng bạn. Thay vì chỉ nghĩ đến nhu cầu và mong muốn của bản thân, anh ấy luôn quan tâm đến phản ứng của bạn. Anh ấy luôn để tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn, anh ấy tôn trọng bạn thích hay không thích điều gì. Nếu bạn không thích, anh ấy sẽ không ép. Nếu bạn chưa sẵn sàng, anh ấy cũng không vội vàng.

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Đàn ông yêu thật lòng kiên nhẫn với bạn khi trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Để ý đến cảm xúc của bạn

Cảm xúc của bạn là điều quan trọng nhất với người đàn ông yêu bạn thật sự. Đặc biệt khi ở trên giường, anh ấy sẽ càng muốn biết bạn đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào? Nếu bạn đang không vui, anh ấy sẽ tìm cách khiến bạn thoải mái hơn. Nếu bạn đang gặp khó khăn, anh ấy sẽ kiên nhẫn động viên, vỗ về bạn. Dù là trong cuộc yêu, anh ấy cũng không rời khỏi cảm xúc của bạn. Bởi anh ấy muốn cùng bạn tận hưởng những khoảnh khắc khó quên, cho nhau những cảm xúc đặc biệt.

Lắng nghe nhu cầu của bạn

Dù là vợ chồng lâu năm thì chuyện ấy cũng không phải lúc nào cũng như ý. Thường thì cả hai phải dần làm quen với nhu cầu và mong muốn của đối phương. Và lắng nghe, cởi mở chia sẻ và cách duy nhất để hòa hợp hơn trong chuyện chăn gối.

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Người đàn ông yêu chân thành luôn sẵn sàng lắng mong muốn, nhu cầu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu chân thành luôn sẵn sàng lắng nghe mong muốn, nhu cầu của bạn. Anh ấy quan tâm, để ý, tôn trọng với những gì bạn chia sẻ. Và thay vì chỉ làm theo ý mình, làm bản thân thoải mái, anh ấy sẽ cố gắng để khiến bạn vui hơn mỗi khi ở cạnh nhau.

Anh ấy khiến bạn tự tin khi “trên giường”

Nếu khi gần gũi, anh ấy luôn khiến bạn thấy mình thật quyến rũ và thu hút thì đây là người đàn ông yêu thật lòng nhất với bạn. Không phải vì bạn xinh đẹp mà anh ấy ca ngợi bạn, mà là vì anh ấy muốn bạn tự tin là chính mình khi ở cạnh anh ấy. Anh ấy đang ca ngợi trái tim, tính cách của bạn, hay tình yêu của cả hai. Một người đàn ông như thế thật sự đáng để bạn trân trọng.

Chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm 7 việc này sau khi cãi nhau

Chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm 7 việc này sau khi cãi nhau

Đàn ông thường quan trọng sĩ diện nên ít khi chịu nhượng bộ người khác. Nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng và xem trọng bạn thì sẵn sàng làm những việc này sau khi cãi nhau.

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