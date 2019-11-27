Chỉ đàn ông yêu thật lòng mới làm 7 việc này sau khi cãi nhau

Phụ nữ yêu 27/11/2019 05:28

Đàn ông thường quan trọng sĩ diện nên ít khi chịu nhượng bộ người khác. Nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng và xem trọng bạn thì sẵn sàng làm những việc này sau khi cãi nhau.

Chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới làm được những việc này sau khi cả hai cãi nhau. Liệu người đàn ông của bạn có làm được không?

Nhận lỗi trước

Khi cãi nhau thì ai cũng tức giận, khó giữ được bình tĩnh. Nhưng nguyên tắc để có một tình yêu lâu bền là nhất định phải có một người nhịn nhường mà nhận lỗi trước.

Nhiều đàn ông rất trọng sĩ diện, họ xem việc nhận lỗi rất “mất mặt”. Dù vậy, đàn ông có thể vì người phụ nữ mình yêu thật lòng mà sẵn sàng chịu “mất mặt”. Với đàn ông yêu nhiều, họ trân trọng tình cảm của cả hai, không ngại chuyện hạ mình sau khi cãi nhau. Đặc biệt, họ còn sẵn sàng nhận lỗi trước vì họ hiểu phụ nữ luôn chịu nhiều uất ức và tổn thương hơn.

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Đàn ông yêu thật lòng luôn nhịn nhường đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Xoa dịu sự giận hờn ở bạn bằng tính hài hước của bản thân

Phụ nữ thường không giận dai, quan trọng là đàn ông có thật lòng muốn hòa giải hay không. Đàn ông không phải ai cũng nghĩ đến việc làm sao để phụ nữ thấy thoải mái hơn sau khi cãi nhau. Nhưng một người đàn ông yêu nhiều sẽ không suy tính thiệt hơn với bạn sau mỗi lần mâu thuẫn. Ngược lại, anh ấy sẽ cố gắng xoa dịu tâm trạng không vui của bạn để cả hai gần nhau hơn. Vì anh ấy không muốn bạn buồn quá lâu về mình, anh ấy muốn thấy bạn vui vẻ, thoải mái khi ở bên.

Không nói lời khó nghe

Khi cãi nhau thì ai cũng dễ thốt ra những lời khó nghe, có thể tổn thương đối phương. Nhiều người đàn ông còn nói những lời đầy xúc phạm với người phụ nữ của mình. Và chính những lời nói này có thể khiến tình cảm của phụ nữ ngày một cạn, quan hệ cũng có thể rạn nứt.

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Đàn ông yêu thật lòng luôn giữ thái độ tôn trọng với bạn dù cả hai đang mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu bạn nhiều sẽ luôn giữ thái độ tôn trọng với bạn ngay cả khi cả hai đang mâu thuẫn. Anh ấy sẽ cố gắng không nói những lời tổn thương bạn hay tổn hại đến mối quan hệ của cả hai. Thay vì trút tức giận vào lời nói, anh ấy sẽ kiên nhẫn để giao tiếp, giải thích với bạn về vấn đề cả hai đang gặp phải.

Không nhắc lại chuyện cũ

Không ít người đàn ông thường nhắc lại quá khứ để dày vò đối phương khi cãi nhau. Nhưng người đàn ông yêu thật lòng sẽ không có thói quen ích kỷ này. Anh ấy biết bảo vệ cái tôi của bạn, ngay cả khi mâu thuẫn có lớn thế nào.

Không so sánh bạn với người phụ nữ khác

Đàn ông thường vì cơn giận mà lỡ lời so sánh đối phương với người phụ nữ khác. Nhưng đây lại là điều khiến phụ nữ thấy tổn thương nhất. Và một người đàn ông tôn trọng, yêu thương bạn nhiều sẽ không bao giờ làm điều này. Ngay cả khi tâm trạng có khó chịu thế nào thì họ vẫn giữ thái độ quý trọng, xem bạn là duy nhất trong đời.

Không “giảng đạo”

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Đàn ông yêu thật lòng thì chỉ nói về tình yêu của mình, hơn là những đạo lý để “dạy dỗ” phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu thật lòng thì chỉ nói về tình yêu của mình, hơn là những đạo lý để “dạy dỗ” phụ nữ. Vì anh ấy yêu bạn nên sẽ chấp nhận, bao dung mọi thứ thuộc về bạn. Ngay cả khi có mâu thuẫn lớn, anh ấy cũng không muốn bạn trở thành một người khác. Anh ấy chỉ muốn bạn thỏa hiệp vài điểm để cả hai hòa hợp và vui vẻ bên nhau hơn.

Và đặc biệt là không bao giờ có ý định rời đi

Người ta hay nói, người còn yêu thì lúc nào cũng tìm được lý do để ở lại, người cạn tình thì chỉ cần một cái cớ để rời đi. Đàn ông không yêu bạn thật lòng thì có thể vì một trận cãi vã mà biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Còn đàn ông chân thành quý trọng bạn thì dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng tìm được lý do để ở lại bên bạn.

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ chắc chắn sẽ kiên nhẫn với bạn

Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ chắc chắn sẽ kiên nhẫn với bạn

Đời này, đàn ông yêu thật lòng hay không chỉ cần nhìn vào vài thời khắc là sẽ thấy. Rất rõ ràng nếu bạn chọn đúng, và cũng rất tàn nhẫn nếu bạn chọn sai…

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