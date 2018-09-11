5 nguyên tắc sống đàn bà phải khắc cốt ghi tâm để cuối đời không phải hối hận về bất cứ điều gì

Phụ nữ yêu 11/09/2018 14:41

Làm người, đừng sống hoài sống phí, cũng đừng sống vì người khác kẻo cuối đời nhìn lại mới nhận ra mình đã không có một cuộc sống đúng nghĩa.

Những nguyên tắc sống dưới đây sẽ giúp bạn có được một cuộc đời an yên, một cuộc sống được làm chính mình.

1. Không sống vì người khác

Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ hay không là tùy bạn. Thế nên, thay vì ra sức làm hài lòng người khác, lo sợ người khác nghĩ sai về mình bạn hãy bỏ ngoài tai tất cả. Hãy có đam mê, có hoài bão, dám dấn thân và tự tin sống một cuộc đời do mình vẽ nên.

Đừng sống chỉ để hoàn thành ước mơ, tâm nguyện của mẹ cha, cũng đừng phí hoài tuổi trẻ cho những điều vô bổ, không đáng đâu.

2. Không cần ra sức khẳng định mình đang làm đúng, đám đông đang sai

Người đời có thể dễ dàng tin vào lời bạn cũng có thể tin lời người khác. Thay vì dùng lời nói để chứng minh mình đúng, bạn hãy dùng hành động, dùng thành quả để làm điều ấy. Dám chắc, khi ấy những người đã từng phản bác bạn sẽ tự nhận ra sai lầm của mình.

3. Không tự nhận mình là người giỏi nhất

Có thể hiện tại bạn được phong là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, nhưng đừng bao giờ tự nhận điều ấy. Bởi lẽ, những danh hiệu có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, người đời có thể nâng bạn lên thì hôm sau cũng có thể dẫm bạn xuống. Núi này con còn có núi khác cao hơn.

4. Không ngần ngại bảo vệ quan điểm cá nhân

Quan điểm của bạn không giống với người khác, nhưng bạn đừng vì sợ mình khác biệt mà chẳng dám bảo vệ suy nghĩ của mình. Hãy cứ tin điều mình muốn tin bởi nếu không sẽ chẳng ai dám đặt niềm tin vào bạn cả.

5 nguyên tắc sống đàn bà phải khắc cốt ghi tâm để cuối đời không phải hối hận về bất cứ điều gì - Ảnh 1
Chỉ cần bạn sống đàng hoàng, tử tế, không phải hổ thẹn với lòng mình là đủ - Ảnh minh họa: Internet

5. Không cần tự nhận mình là người tốt

Việc bạn tốt hay xấu, hiền lành lương thiện hay gian manh xảo trá hãy để người đợi đánh giá. Chỉ cần bạn sống đàng hoàng, tử tế, không cố ý gây nên nỗi đau với bất cứ ai, không phải hổ thẹn với lòng mình là đủ.

 

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