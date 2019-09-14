5 nguyên tắc sống bất di bất dịch của người phụ nữ thông minh

Nhiều phụ nữ không nhận ra người đàn ông mình chọn đã thay đổi, hoặc họ quá bao dung để chấp nhận điều đó. Một người đàn ông tốt cũng có thể trở thành một người đàn ông tệ. Một người đàn ông tử tế cũng có lúc không còn quý trọng người phụ nữ của mình. Đó là sự thay đổi phụ nữ khó bắt kịp, hoặc khó chấp nhận. Vì vậy mà họ nuôi hy vọng dành thời gian, nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi.

Phụ nữ thông minh luôn quý trọng mọi thứ thuộc về mình. Từ cơ thể, tâm hồn, khối óc hay gia đình, cuộc sống của mình, họ đều trân quý. Không hẳn mọi thứ thuộc về họ đều hoàn hảo hay xuất sắc, nhưng họ học cách chấp nhận hoàn toàn bản thân. Họ chấp nhận mình có khuyết điểm, mình không xinh đẹp, hay cuộc sống của mình không dễ dàng. Vì chấp nhận được, nên họ hài lòng với chính mình, càng cố gắng sống ý nghĩa hơn.

Thực tế chứng minh, đàn ông tệ với bạn vì hai nguyên do, một là bản chất của anh ta đã thay đổi, và hai là bạn không còn là người anh ta muốn. Bản chất đã thay đổi, bạn không thể làm gì khác. Anh ta đã không muốn bạn, bạn càng không có tư cách thay đổi anh ta. Bởi thế, đàn ông một khi đã tệ bạc với bạn, buông tay là lựa chọn duy nhất. Đừng tốn thời gian với người đàn ông này, bạn không chỉ chịu tổn thương, còn tự hạ thấp chính mình.

Có một kiểu phụ nữ dễ hạnh phúc nhất trên thế gian này, là người phụ nữ quý trọng vận mệnh của chính mình. Ung dung sống, hồn nhiên với buồn vui, bình thản với sóng gió, vì vậy mà họ kiên cường và không bao giờ khuất phục.

3. Không sống trong lo lắng

Phụ nữ thông minh không sống trong lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở đời, khổ tâm cũng là vì lo lắng quá nhiều. Lo được lo mất, lo trước lo sau, lo hôm nay, lo cả ngày mai. Nhưng sống mà chỉ biết lo thì làm gì còn niềm vui hay hạnh phúc?

Phụ nữ khôn ngoan không sống trong lo lắng. Họ giữ tâm thế điềm nhiên nhất có thể để sống mỗi ngày. Không hẳn là không biết lo, mà là chọn việc để lo, chuyện thứ để bận tâm. Có những chuyện lo cũng không thể tốt hơn, có những việc nghĩ nhiều cũng không có kết quả. Vậy thì cứ sống với những gì mình làm được, nghĩ được trước. Con người khi biết rõ giới hạn của mình, sẽ càng dễ dàng với những gì sắp tới.

4. Góp nhặt những hạnh phúc giản dị

Người đàn bà hạnh phúc ở đời không phải là người may mắn nhất. Có những hạnh phúc bạn phải đi tìm, góp nhặt mỗi ngày, ngắm nhìn để nhận thấy. Đôi mắt của con người bởi thế mà khác nhau, có người nhìn đâu cũng thấy khổ đau, có người lại chỉ tìm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu bạn có thể chọn điều tốt đẹp để gửi gắm vào trái tim của mình, lựa những gì vui vẻ hạnh phúc để giữ lại, thì dù chuyện bất hạnh có đến bạn cũng không thể gục ngã.

Sống lạc quan không dễ dàng, nhưng nếu có thể lạc quan bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Vì cuộc sống này, mười phần thì hết bảy tám phần không như bạn mong muốn. Nếu có thể góp nhặt hạnh phúc nhỏ bé, tìm kiếm hy vọng le lói, thì bạn sẽ luôn thấy mình may mắn.

Sống lạc quan không dễ dàng, nhưng nếu có thể lạc quan bạn sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

5. Không ủy lụy

Người phụ nữ thông minh không ủy lụy. Họ có thể yếu đuối nhưng không phụ thuộc vào người khác. Họ có thể vấp ngã, nhưng không bỏ cuộc. Họ có thể mất mát, nhưng không trách cứ oán hận. Họ có thể đau buồn, nhưng không tiêu cực u uất.

Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng hiểu bản thân không thể ngăn cản những việc, những người tệ tổn thương mình, cũng không ai có thể cho họ dựa cả đời. Thay vì đợi cuộc sống “nhẹ tay” với mình, đợi người khác tốt với mình, họ sẽ tự dựa vào bản thân. Không ủy lụy chính là tự tìm mạnh mẽ và may mắn ở chính mình.