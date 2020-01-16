5 người đàn ông không bao giờ chán vợ, cả đời thủy chung dẫu 'ong bướm' vây quanh

Phụ nữ yêu 16/01/2020 17:33

Dẫu gái lạ có dâng tận miệng, tiểu tam dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể khiến người đàn ông chung thủy này thay lòng đổi dạ, phản bội bạn đời.

Nếu lấy được người đàn ông chung thủy này làm chồng, chị em hãy mừng thầm bởi cả đời này bạn sẽ chẳng cần phải nghĩ cách giữ chồng, càng không biết đánh ghen là gì.

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Mẫu đàn ông này sẽ không bao giờ làm gì gây tổn hại đến những người thân yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có nhiều bạn tốt

Một người đàn ông có nhiều bạn bè thân thiết, sẵn lòng hỗ trợ nhau mỗi khi khốn khó, cơ cực chính là người đàn ông tử tế. Bởi lẽ, họ phải biết cách đối nhân xử thế, phải trọng nghĩa tình thì mới gầy dựng được những mối quan hệ chân tình.

Ở bên người đàn ông này, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ bị chàng bỏ rơi, càng không lo anh ấy ngoại tình. Mẫu đàn ông này sẽ không bao giờ làm gì gây tổn hại đến những người thân yêu của mình.

Dành thời gian cho gia đình

Trong khi những người đàn ông vô tâm dành quá nhiều thời gian trên bàn nhậu, chén thù chén tạc bên ngoài thì đàn ông yêu thật lòng không như thế. Họ biết rằng, gia đình mới là ưu tiên hàng đầu, mới là người luôn bên ta khi khốn khó, lúc cơ hàn.

Sau giờ tan tầm, chàng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, giúp vợ việc nhà, chơi với con trong vui vẻ. Đấy cũng là cách anh ấy tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình.

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Chàng luôn hỏi ý kiến bạn trước những quyết định quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng bạn

Chàng luôn hỏi ý kiến bạn trước những quyết định quan trọng, luôn tôn trọng những lời góp ý của bạn đời kể cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Đàn ông làm thế không phải vì sợ vợ mà bởi họ hiểu rằng người vợ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chồng mình. Nếu cứ cố làm theo ý mình sẽ khiến bạn đời bất an, lo lắng không thôi.

Tử tế với gia đình vợ

Một người đàn ông hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, cư xử lễ độ ắt sẽ là người chồng yêu vợ thương con. Thế nên, nếu chàng luôn quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ vợ như với cha mẹ mình thì bạn đã lấy được người chồng “vàng mười” rồi đấy.

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Người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn cố gắng khiến bạn hạnh phúc nhiều nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Biết hối lỗi khi làm vợ buồn

Đàn ông biết nói lời xin lỗi khi phạm phải sai lầm là tốt, đàn ông biết thật tâm hối lỗi khi khiến bạn đời buồn càng đáng được trân trọng.

Chính vì yêu, vì thương, vì sợ làm người phụ nữ của mình tổn thương nên người đàn ông yêu chân thành này sẽ luôn cố gắng khiến bạn hạnh phúc nhiều nhất có thể. Để mỗi ngày trôi qua đều mang lại nụ cười viên mãn trên môi bạn.

5 dấu hiệu đàn ông yêu vợ thật lòng, ai tu 10 kiếp mới lấy được

5 dấu hiệu đàn ông yêu vợ thật lòng, ai tu 10 kiếp mới lấy được

Muốn biết đàn ông yêu vợ thật lòng hay không, phụ nữ chỉ cần nhìn vào những biểu hiện này là rõ, chính xác đến khó tin.

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