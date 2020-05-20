5 lý do khiến đàn ông không chung thủy trong hôn nhân

Phụ nữ có biết tại sao đàn ông thường không chung thủy? Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về cánh mày râu, đồng thời giải thoát cho mình khỏi những khổ đau.

Có câu phụ nữ trong mắt đàn ông trở nên cũ trong vòng 10 phút. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết làm mới bản thân mỗi ngày.

Đây là lý do thứ nhất khiến đàn ông không chung thủy trong hôn nhân. Sau một thời gian mặn nồng, đàn ông sẽ cảm thấy người vợ bên cạnh thật sự rất nhạt nhẽo. Mỗi ngày nhìn thấy vợ là điều cực hình khiến họ luôn khao khát ra ngoài nhìn ngắm những người phụ nữ khác.

Hôn nhân nhạt nhẽo

Cuộc hôn nhân nhạt nhẽo cũng là lý do khiến đàn ông phản bội. Họ cảm thấy cuộc sống này quá áp lực và chẳng còn thú vị nữa. Mỗi ngày về nhà nghe tiếng càm ràm của vợ, tiếng khóc của con khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Những âm thanh này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày làm cho cánh mày râu không còn vững lòng vững dạ ở bên cạnh vợ con.

Cảm thấy áp lực khi về nhà

Đàn ông cảm thấy áp lực vì vợ ưa càm ràm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có nhiều áp lực ở bên ngoài, khi về nhà họ chỉ muốn thoải mái, thư giãn. Nhưng khi bước chân vào nhà, họ cảm thấy vô cùng áp lực. Điều này đồng nghĩa họ chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Mối quan hệ vợ chồng như một gánh nặng khiến họ phải đau đầu suy tính mỗi ngày rằng có nên buông bỏ hay không.

Bên ngoài nhiều cám dỗ

Lý do này rất nhiều người đàn ông mắc phải. Vì bên ngoài có quá nhiều cám dỗ khiến đàn ông không còn giữ được mình. Có quá nhiều thú vui bên ngoài khiến cánh mày râu mải mê theo đuổi, không còn nghĩ gì đến vợ con ở nhà.

Là một người không yên phận

Đàn ông thường bị nhiều cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Lý do cuối cùng khiến đàn ông phản bội trong hôn nhân đó là vì họ tham lam, không yên phận. Tuy có gia đình rồi nhưng họ vẫn muốn bay nhảy, vui chơi bên ngoài. Là đàn ông có vợ nhưng họ vẫn thích tăm tia những cô gái khác để thỏa mãn nhục dục.