5 lý do khiến đàn ông không chung thủy trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 20/05/2020 09:28

Không tự dưng đàn ông phản bội, cũng chẳng tự nhiên mà đang yên đang lành họ lại bỏ bạn theo người khác, tất cả đều có lý do cả.

Phụ nữ có biết tại sao đàn ông thường không chung thủy? Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về cánh mày râu, đồng thời giải thoát cho mình khỏi những khổ đau.

dan ong phan boi 1
Đàn ông phản bội vì nhiều lý do khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bên cạnh quá nhàm chán

Đây là lý do thứ nhất khiến đàn ông không chung thủy trong hôn nhân. Sau một thời gian mặn nồng, đàn ông sẽ cảm thấy người vợ bên cạnh thật sự rất nhạt nhẽo. Mỗi ngày nhìn thấy vợ là điều cực hình khiến họ luôn khao khát ra ngoài nhìn ngắm những người phụ nữ khác.

dan ong phan boi 2
Một trong những lý do đàn ông phản bội là do chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Có câu phụ nữ trong mắt đàn ông trở nên cũ trong vòng 10 phút. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết làm mới bản thân mỗi ngày. 

Hôn nhân nhạt nhẽo                             

Cuộc hôn nhân nhạt nhẽo cũng là lý do khiến đàn ông phản bội. Họ cảm thấy cuộc sống này quá áp lực và chẳng còn thú vị nữa. Mỗi ngày về nhà nghe tiếng càm ràm của vợ, tiếng khóc của con khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Những âm thanh này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày làm cho cánh mày râu không còn vững lòng vững dạ ở bên cạnh vợ con.

Cảm thấy áp lực khi về nhà

dan ong phan boi 3
Đàn ông cảm thấy áp lực vì vợ ưa càm ràm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường có nhiều áp lực ở bên ngoài, khi về nhà họ chỉ muốn thoải mái, thư giãn. Nhưng khi bước chân vào nhà, họ cảm thấy vô cùng áp lực. Điều này đồng nghĩa họ chẳng còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Mối quan hệ vợ chồng như một gánh nặng khiến họ phải đau đầu suy tính mỗi ngày rằng có nên buông bỏ hay không.

Bên ngoài nhiều cám dỗ

Lý do này rất nhiều người đàn ông mắc phải. Vì bên ngoài có quá nhiều cám dỗ khiến đàn ông không còn giữ được mình. Có quá nhiều thú vui bên ngoài khiến cánh mày râu mải mê theo đuổi, không còn nghĩ gì đến vợ con ở nhà.

Là một người không yên phận

dan ong phan boi 4
Đàn ông thường bị nhiều cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Lý do cuối cùng khiến đàn ông phản bội trong hôn nhân đó là vì họ tham lam, không yên phận. Tuy có gia đình rồi nhưng họ vẫn muốn bay nhảy, vui chơi bên ngoài. Là đàn ông có vợ nhưng họ vẫn thích tăm tia những cô gái khác để thỏa mãn nhục dục. 

Những suy nghĩ ‘sai bét’ về đàn ông mà nhiều phụ nữ thường hay mắc phải

Những suy nghĩ ‘sai bét’ về đàn ông mà nhiều phụ nữ thường hay mắc phải

Đây là những suy nghĩ “sai bét” về đàn ông, vợ khôn ngoan nên biết để kịp thời thay đổi nếu không sẽ khiến cuộc hôn nhân của mình rơi vào ngõ cụt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông không chung thủy đàn bà khôn ngoan đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 44 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 46 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 3 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này