Khi cả hai cãi nhau, phụ nữ đừng vì ấm ức, hờn giận mà “chiến tranh lạnh” với đàn ông, cũng đừng hằn học khó chịu với chàng. Bởi lẽ, lúc này chỉ cần kéo lấy chàng mà đặt nụ hôn lên môi anh ấy thì tình thế sẽ đảo ngược ngay.

Muốn chàng cưng yêu chiều chuộng, nửa bước không rời phụ nữ hãy học ngay 5 kiểu hôn đàn ông thích nhất này.

Trước khi rời khỏi nhà và lúc trở về nhà sau một ngày làm việc chính là thời điểm đàn ông thích được vợ đặt lên môi mình một nụ hôn nhẹ nhàng nhất. Dẫu chỉ là một cái chạm môi nhưng với chàng đấy chính là tình yêu bạn dành cho anh ấy, là nguồn động lực khích lệ tinh thần.

Nụ hôn ấy không chỉ thay cho lời xin lỗi, mà còn có thể xoa dịu những hiềm khích, hờn giận trong lòng đối phương. Bạn càng dứt khoát, nồng nhiệt chàng càng bị cuốn theo đến mức quên hết mọi bực tức.

Dám chắc, dù đã rời khỏi nhà chàng vẫn lâng lâng hạnh phúc với sự lãng mạn, tinh tế của người phụ nữ mình yêu.

Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi khiến chàng khao khát có được bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cắn nhẹ khi hôn

Đây chính là nụ hôn khiêu khích nhất, khiến đàn ông bị kích thích tột cùng. Sự mơn trớn, mời gọi và cả bông đùa của bạn khiến chàng mê mệt mà chẳng cần phải khoác lên người quần áo mỏng manh hay trang điểm thật đẹp.

Hãy nhớ, phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi khiến chàng khao khát có được bạn.

Hôn lên cổ chàng

Không chỉ đôi môi, đàn ông còn thích được người phụ nữ mình yêu đặt nụ hôn lên cổ và cằm. Đây chính là vùng da cực nhạy cảm, mang lại cho anh ấy rất nhiều cung bậc cảm xúc và khát khao chiếm hữu.

Đây cũng là nụ hôn gợi cảm nhất với đàn ông, khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn đến mức chàng chỉ muốn quấn lấy ngay lập tức.

Chàng sẽ chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên sau nụ hôn thắm thiết, cháy bỏng này - Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn thật sâu

Hãy ôm lấy người đàn ông mình yêu thật chặt, hãy thì thầm vào tai anh ấy câu thần chú “em yêu anh” và nhìn sâu vào mắt chàng rồi đặt lên môi nụ hôn thật say đắm. Bạn càng nồng nàn, càng tăng cường độ và kéo dài thời gian thì chàng càng bị “nuốt chửng” trong nụ hôn ấy.

Dám chắc, chàng sẽ chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên sau nụ hôn thắm thiết, cháy bỏng này.