5 điều ‘hư nhưng không hỏng’ của phụ nữ khiến đàn ông say mê như bùa yêu

Dưới đây là những điều đàn bà nên hư một chút để đàn ông say mê như điếu đổ, nghiện suốt đời không dứt ra được.

Phụ nữ đừng bao giờ có tư tưởng phải ăn mặc kín cổng cao tường, không được diện những bộ trang phục hở hang, gợi cảm kẻo mất giá. Nên nhớ quần áo mặc bên ngoài không thể nói lên được phẩm giá của phụ nữ như thế nào. Thế nên hãy khoe chỗ cần khoe, che chỗ cần che để làm bật lên được sự hấp dẫn trên cơ thể mình.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết diện những bộ trang phục gợi cảm để thể hiện cá tính, sự quyến rũ của bản thân. Bạn phải biết mình đẹp ở điểm nào để thu hút được trái tim lẫn thể xác của đàn ông. Phải biết cách chọn trang phục phù hợp nhất với mình để khoe đường cong quyến rũ nhất.

Nũng nịu đúng lúc

Hãy nũng nịu để giữ chân chồng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có được trái tim lẫn thể xác đàn ông, phụ nữ nên có những chiêu giữ chân chồng. Hãy học cách nũng nịu khi nhờ vả chồng làm điều gì đó. Khi thấy được bộ dạng đáng yêu của bạn, chắc chắn ai cũng sẽ mềm lòng và làm ngay không thể chối từ. Trời sinh phụ nữ có sự uyển chuyển duyên dáng, thế nên hãy tận dụng thật tốt để giữ được trái tim của đàn ông bên cạnh suốt đời.

Nói lời ngọt ngào kích thích đàn ông

Phụ nữ nên nói lời ngọt ngào với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, tình yêu là yếu tố giúp cả hai gắn bó hơn. Bên cạnh đó lời nói ngọt ngào cũng là điều giúp cả hai có động lực vun vén hôn nhân của mình. Khi vợ dành cho chồng những lời khen, đàn ông sẽ cảm thấy vui vẻ và muốn ở bên cạnh vợ thường xuyên hơn. Có câu đàn ông ai cũng thích ngọt ngào, thế nên hãy tận dụng điều này để giữ chồng.

Chủ động trong “cuộc yêu”

Phụ nữ nên chủ động trong cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà quyến rũ chủ động khi ở trên giường. Đàn ông thích kiểu người “vào được phòng bếp và lên được phòng ngủ”. Họ mong muốn đôi lúc vợ chủ động trong mỗi “cuộc yêu” để có thêm sự thăng hoa, cảm xúc được dạt dào hơn. Điều này sẽ giúp giữ lửa hôn nhân, mối quan hệ của vợ chồng ngày càng gắn bó.

Phũ với đàn ông đúng cách

Người đàn bà hấp dẫn nhất biết phũ với chồng đúng cách để anh ấy có cảm giác sợ mất vợ. Khi không có được, đàn ông sẽ tìm cách nắm giữ, còn điều gì dễ dàng có được, họ sẽ không biết trân trọng. Thế nên phụ nữ đừng quá nuông chiều chồng, hãy biết phũ để giữ được trái tim lẫn thể xác của họ.