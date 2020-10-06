5 điểm hấp dẫn ‘không thể cưỡng lại’ của đàn bà 40, ‘gái tơ’ đừng mơ có được

Phụ nữ yêu 06/10/2020 16:57

Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người. Thế nên, đàn bà 40 chính là chất men say khiến đàn ông nguyện đổ gục, mê mệt không thôi.

Nếu những cô nàng son rỗi ngây thơ, khờ dại thì đàn bà 40 có sự từng trải, bản lĩnh và sâu sắc khiến ai cũng khát khao chinh phục. 

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Đàn bà 40 biết cách trang điểm phù hợp với gương mặt của mình, biết lựa chọn trang phục thanh lịch, tiết chế trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

1. Vẻ ngoài quyến rũ

Nếu nghĩ ngưỡng tuổi 20, 30 mới là đỉnh cao nhan sắc của đàn bà thì bạn đã nhầm. Thực chất, các cô gái có thể có tuổi trẻ nồng nhiệt, có sự nhiệt huyết và rộn rã nhưng so sánh với đàn bà 40 thì họ hoàn toàn lép vế trước khí chất mà cô ấy tỏa ra.

Không còn thân hình nóng bỏng, cũng chẳng còn làn da căng mọng nhưng sự từng trải, nét đẹp trưởng thành của đàn bà tuổi 40 là điều không lẫn vào đâu được. Họ biết cách trang điểm phù hợp với gương mặt của mình, biết lựa chọn trang phục thanh lịch, tiết chế trong lời ăn tiếng nói nên chỉ cần gặp một lần đối phương sẽ say một đời.

2. Hiểu đàn ông muốn gì

Đa phần đàn bà 40 đều đã yên bề gia thất, chồng con đề huề. Đã chung sống với chồng nhiều năm, đã trải qua nhiều mối tình trước khi tiến đến hôn nhân nên mẫu đàn bà này hiểu tâm lý đàn ông trong lòng bàn tay.

Họ hiểu đàn ông muốn gì, cần gì, cách dỗ ngọt một người đàn ông. Từ đấy, đối phương để mình mặc sức sai khiến trong vui vẻ, tự nguyện.

Càng hiểu rõ tâm lý, càng đáp ứng được nhu cầu tinh thần của đàn ông thì đàn bà 40 tuổi càng đắt giá. 

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Có tiền, có công việc mình yêu thích, có kinh nghiệm sống phong phú nên càng tiếp xúc người khác phái càng bị mẫu phụ nữ quyến rũ này 'bỏ bùa' - Ảnh minh họa: Internet

3. Có sự nghiệp của riêng mình

Nếu đàn bà 20 đang loay hoay không biết mình có thực sự phù hợp với ngành nghề mình đang theo học, đàn bà 30 chênh vênh không biết lựa chọn của mình có đúng đắn hay không thì đàn bà 40 hiểu rõ mục tiêu của đời mình.

Cô ấy nỗ lực không ngừng để phấn đấu cho sự nghiệp, chớp lấy thời cơ để vươn lên trên đường công danh nên ngày càng thành công. Có tiền, có công việc mình yêu thích, có kinh nghiệm sống phong phú nên càng tiếp xúc người khác phái càng bị mẫu phụ nữ quyến rũ này “bỏ bùa”.

4. Mạnh mẽ

Đã qua rồi những tháng ngày bốc đồng nông nổi, phụ nữ 40 đã nếm trải rất nhiều cung bậc của cảm xúc nên họ không yếu đuối như những cô nàng đôi mươi. Sự can trường, mạnh mẽ và dám đứng lên sau thất bại chính là chìa khóa mang lại thành công cho họ.

Cũng vậy, trong chuyện tình cảm, nếu đàn bà 30 ra sức níu kéo, bi lụy thì đàn bà 40 sẽ bỏ ngay không tiếc. Nếu đã nhận ra đối phương thay lòng đổi dạ, chà đạp lên tình cảm của mình để cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác thì đấy chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ. 

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 Biết nấu ăn, yêu thích việc bếp núc là thế mạnh giúp đàn bà gợi cảm trong mắt chồng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết nấu ăn

Cơm nhà tưởng chừng là điều vô cùng bình thường nhưng với đàn ông đấy chính là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình hiệu quả nhất. Đi làm mệt mỏi, trở về nhà đàn ông chỉ mong được sà ngay vào mâm cơm nóng hổi vợ nấu, hỏi han nhau về ngày hôm nay và gắp cho con cái  những phần thức ăn ngon.

Thế nên, biết nấu ăn, yêu thích việc bếp núc là thế mạnh giúp đàn bà gợi cảm trong mắt chồng hơn bao giờ hết.

Phụ nữ muốn được chồng cưng yêu chiều chuộng, cả đời si mê phải có cho bằng được 4 thứ này

Phụ nữ muốn được chồng cưng yêu chiều chuộng, cả đời si mê phải có cho bằng được 4 thứ này

Chỉ cần có được 3 thứ này trong tay, phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông say mê như điếu đổ, yêu càng lâu càng nâng niu chiều chuộng, nửa bước không rời.

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