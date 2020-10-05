Phụ nữ muốn được chồng cưng yêu chiều chuộng, cả đời si mê phải có cho bằng được 4 thứ này

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ đến việc nằm chơi chờ đàn ông nuôi, cũng đừng nghĩ rằng vì đã khiến đối phương mê mệt thì bạn có thể đưa ra vô số yêu sách, đòi hỏi vật chất. Bởi lẽ, đàn ông càng giàu có càng khôn ngoan, càng không dễ bị qua mặt như chị em vẫn tưởng.

Càng yêu, càng bên nhau anh ấy sẽ càng tự hào về người phụ nữ bản lĩnh , tài giỏi của mình. Ngược lại, nếu cứ ru rú trong nhà, chấp nhận an phận ăn bám chồng thì dù xinh đẹp, nóng bỏng đến mấy bạn cũng bị anh ấy chán ngán.

Muốn được đàn ông xem trọng, phụ nữ nhất định phải độc lập tài chính, phải có công việc mà mình đam mê, sự nghiệp mà mình dốc lòng theo đuổi. Chỉ khi có được chỗ đứng chốn công sở, tự cho bản thân cuộc sống đủ đầy vật chất bạn mới khiến đàn ông kiêng nể.

Chỉ cần thành thật với đối phương bạn ắt được anh ấy cưng chiều, đây cũng là gốc rễ để có cuộc sống hôn nhân bền vững - Ảnh minh họa: Internet

2. Thành thật, không nói dối

Dẫu biết rằng có những việc nếu nói thật sẽ khiến chồng bực bội, khó chịu nhưng phụ nữ tuyệt đối đừng nói dối bạn đời. Bởi lẽ, nếu bạn qua mặt chồng hết lần này đến lần khác, thì khi bị phát hiện chồng sẽ cảm thấy tổn thương vì bị phản bội.

Anh ấy không ngừng bất an vì lo lắng tiếp tục bị bạn lừa dối thêm lần nữa, ngờ hoặc về sự trung thực của bạn trong mọi điều.

Vậy nên, chỉ cần thành thật với đối phương bạn ắt được anh ấy cưng chiều, đây cũng là gốc rễ để có cuộc sống hôn nhân bền vững.

Anh ấy như được san sẻ bớt phần nào áp lực, lo toan và tin tưởng vào bạn hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Có chính kiến

Trong cuộc sống hôn nhân, sẽ có những lúc vợ chồng bạn phải đứng trước những quyết định quan trọng. Những lúc như thế, phụ nữ đừng bao giờ đặt hết trách nhiệm lên người chồng. Hãy cùng ngồi xuống bàn bạc với anh ấy, hãy cùng nhau thống nhất để có được phương án cuối cùng.

Cách làm này không chỉ giúp vợ chồng cùng có tiếng nói trong gia đình, mà còn khiến chồng bạn tự hào về người phụ nữ thông minh của mình. Anh ấy như được san sẻ bớt phần nào áp lực, lo toan và tin tưởng vào bạn hơn.