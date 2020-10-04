Sau lần đầu làm ‘chuyện ấy’, chỉ đàn ông yêu thật lòng, muốn lấy bạn làm vợ mới làm 3 điều này

Phụ nữ yêu 04/10/2020 18:03

Sau lần đầu ân ái, lúc mặc quần áo rời khỏi giường nếu chàng có 3 hiểu hiện này dám chắc anh ấy là người đàn ông yêu thật lòng, nguyện dành nửa đời còn lại để khiến bạn hạnh phúc.

Dưới đây là điều đàn ông yêu thật lòng sẽ làm cho người phụ nữ của mình sau lần đầu ái ân, chị em hãy tự kiểm chứng. 

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Sau lần đầu làm chuyện ấy đàn ông yêu thật lòng sẽ thường xuyên liên lạc, ân cần săn sóc người phụ nữ của mình hơn hẳn trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên liên lạc

Rất nhiều đàn ông Sở Khanh dùng đủ chiêu trò để chiếm được tình cảm của đối phương, vậy nhưng khi đã có được thân xác của cô ấy họ sẽ trở mặt ngay lập tức. Nói cách khác, những gã đàn ông trăng hoa kia chỉ xem việc chinh phục một người phụ nữ như thú vui, thỏa mãn cái tôi của mình. Nếu đã đạt được thứ mình muốn, đã đưa lên giường thì sau khi mặc lại quần áo anh ấy sẽ trở nên lạnh nhạt, thờ ơ.

Ngược lại, khi đàn ông yêu chân thành họ luôn thấy lần đầu làm chuyện ấy vô cùng linh thiêng. Đấy không chỉ là khoảnh khắc cả hai quyện vào nhau, mà còn là dấu chỉ mối quan hệ đã có một bước tiến vượt bậc. Vì yêu, vì thương và nguyện bên nhau trọn đời nên chàng sẽ không ngừng nhung nhớ.

Đây là lý do vì sao sau lần đầu làm chuyện ấy đàn ông yêu thật lòng sẽ thường xuyên liên lạc, ân cần săn sóc người phụ nữ của mình hơn hẳn trước đây. 

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Nếu đàn ông yêu bạn thật tâm anh ấy sẽ luôn mong được bên bạn dù không phải để làm chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Mong được gặp bạn nhiều hơn

Nếu xem bạn là phương tiện để thỏa mãn nhu cầu tình dục thì khi đã có được bạn anh ấy sẽ thường xuyên đòi hỏi chuyện ấy. Mỗi cuộc gặp, mỗi lần hẹn hò đều kết thúc bằng màn mây mưa nóng bỏng ở khách sạn.

Thế nhưng, nếu đàn ông yêu bạn thật tâm anh ấy sẽ luôn mong được bên bạn dù không phải để làm chuyện ấy. Chỉ cần được nhìn thấy bạn, được ôm bạn vào lòng hay đơn giản chỉ là nắm tay nhau dạo phố đã dư sức khiến chàng đắm chìm trong men say tình ái.

Chàng chủ động tạo nên những bất ngờ lãng mạn, tặng bạn những món quà đáng yêu và vô cùng ngọt ngào khi bên nhau. Anh ấy làm vậy để bạn hiểu rằng, bạn chính là báu vật vô giá, là người phụ nữ chàng nguyện dành cả đời để bảo vệ, nuông chiều. 

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Chính vì xem việc lên giường với phụ nữ là chiến tích để khoe mẽ nên đàn ông bội bạc sẽ nhanh chóng rời đi, để mặc bạn với những dằn vặt khôn nguôi - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiện bạn với bạn bè, gia đình anh ấy

Những gã đàn ông trăng hoa sau khi đã “no xôi chán chè” sẽ “lặn mất tăm” để tìm kiếm con mồi khác. Họ chẳng màng đến những đau khổ, tổn thương mà bạn phải chịu, càng không sợ mang danh đàn ông tệ bạc bởi ngay từ khi bắt đầu anh ấy đã không hề nghiêm túc.

Chính vì xem việc lên giường với phụ nữ là chiến tích để khoe mẽ nên đàn ông bội bạc sẽ nhanh chóng rời đi, để mặc bạn với những dằn vặt khôn nguôi. Thậm chí, họ còn giấu nhẹm mọi thứ, tỏ ra mình đang độc thân để dễ dàng cưa cẩm người khác.

Ngược lại, đàn ông yêu thật lòng sẽ chủ động giới thiệu bạn với bạn bè, gia đình anh ấy. Chàng muốn bạn hiểu thêm về cuộc sống của mình, dần thích ứng với mọi thứ để nay mai về chung một nhà sẽ không bị bỡ ngỡ.

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