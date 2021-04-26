5 chiêu 'vừa thả vừa giữ' đàn ông của phụ nữ thông minh

Phụ nữ cao tay trong tình yêu không sợ người đàn ông của mình nhìn phụ nữ khác. Họ cho rằng đó là bản năng của đàn ông, không nhìn mới là có vấn đề. Vì nếu đàn ông quá nghiêm chỉnh trước mắt vợ cũng chưa chắc là tốt. Ngược lại, họ muốn nhìn đàn ông phô bày vừa đủ bản năng nguyên thủy với sức hút giới tính bình thường.

Đàn ông cũng thích ngọt ngào như phụ nữ, chỉ là họ không thể hiện mong muốn ấy ra. Vì thế, một người vợ khôn ngoan sẽ luôn “nịnh” chồng một cách tự tin nhất. Đôi khi, chỉ cần những câu đơn giản như “Chồng em là nhất”, “Em không biết mình làm được gì nếu thiếu anh”, hay “Anh giỏi quá” cũng có thể “thôi miên” đàn ông làm bất cứ việc gì.

Hơn hết, người vợ thông minh không ghen tuông quá đà để đàn ông xem thường hay thấy khó chịu. Họ kìm nén ghen tuông đủ để vừa thể hiện tình yêu khiến đàn ông quý trọng, vừa giữ mình không “hạ giá” trong mắt chồng.

Kèm theo đó là những hành động thể hiện tình cảm của phụ nữ, như cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sấc hay đáng yêu. Kỹ năng phòng the cũng không thể thiếu. Phụ nữ càng tự tin thể hiện mình khi gần gũi càng tạo ấn tượng khó quên với đàn ông.

Không tiếc lời khen

Một người vợ thông minh sẽ biết nắm bắt tâm lý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn thích nghe phụ nữ khen, như một cách khẳng định gián tiếp bản lĩnh của họ. Một người vợ thông minh sẽ biết nắm bắt tâm lý này.

Ở những việc đàn ông làm tốt, phụ nữ thông minh luôn dành cho chồng những lời khen. Họ khen không chỉ để đàn ông thấy hài lòng, mà còn là cách “điều khiển” đàn ông làm những việc họ muốn.

Tôn trọng không gian riêng

Phụ nữ cao tay trong tình yêu không sợ đàn ông rời khỏi mình. Họ cho rằng cách giữ đàn ông tốt nhất là cứ “thả” ra. Cho đàn ông không gian riêng, phụ nữ vừa có “giá”, vừa thoải mái hơn. Đàn ông khi có tự do từ vợ, họ cũng sẽ ý thức trách nhiệm với gia đình. Đó như một giao kèo, vợ cho chồng tự do vừa đủ, chồng phải có nghĩa vụ với vợ con.

Nắm buông đúng lúc

Người phụ nữ thông minh không giữ đàn ông quá chặt, cũng không buông quá lỏng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh không giữ đàn ông quá chặt, cũng không buông quá lỏng. Trong cư xử họ cũng áp dụng cương nhu đúng lúc. Khi nào cần mềm mỏng thì phải thật tinh tế nhẹ nhàng, lúc nào cần cứng rắn thì càng dứt khoát, dữ dội. Đặc biệt là không “chiều hư” đàn ông bằng cách thỏa hiệp với những mong muốn quá đà của họ. Và không níu kéo khi đàn ông phạm sai lầm.

Trong tình yêu với đàn ông, phụ nữ nên giữ giá trị nhất định của mình. Đó là những ranh giới, quy tắc đàn ông không thể phạm phải. Nếu bạn để họ phá vỡ một điều thì sẽ dần dần không còn giữ lại được điều gì cho mình. Đến lúc đó, trong tình yêu hay hôn nhân, đàn ông sẽ không còn trân trọng bạn nữa.