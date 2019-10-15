5 chiêu thức ‘báo thù’ cao tay khi bị phản bội

Phụ nữ yêu 15/10/2019 05:29

Đứng trước người đàn ông phản bội, phụ nữ luôn có những chiêu thức "trả thù" ngọt ngào mà cao tay, để khẳng định giá trị của bản thân và để "dằn mặt" kẻ tổn thương mình.

Với đàn ông phản bội, phụ nữ hãy "trả thù" một cách ngọt ngào thế này nhé!

Nhận dạng và biết rõ về đối thủ

Dù sao đây cũng là người phụ nữ mà đàn ông đã bỏ bạn để chạy theo, nên bạn ít nhiều phải biết về cô ta. Biết người biết ta không bao giờ là thừa. Khi biết rõ về người thứ ba, bạn sẽ nhận ra cô ta có khi còn chẳng có gì hơn được bạn. Nhưng vì trái tim của kẻ phản bội đã “phù phép” cô ta thành người phụ nữ hơn bạn về mọi thứ. Bạn có những giá trị riêng biệt, sự phản bội của đàn ông không thể hạ thấp kiêu hãnh và những điều riêng biệt ở bạn.

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Với đàn ông phản bội, cách trả thù ngọt ngào nhất là hãy sống hạnh phúc hơn anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, người phải bận tâm về kẻ phản bội không phải là bạn mà là người phụ nữ kia. Bởi sự xuất hiện của một người thứ ba như một phép thử để bạn sớm kết thúc một mối quan hệ độc hại.

“Ăn kem bơ đội mũ phớt”

Một người đàn ông ngoại tình, ngoài mặt có thể sẽ tỏ ra hối hận vì tổn thương bạn nhưng thực chất lại không hề thế. Bởi kẻ phản bội nào cũng có lòng tự mãn méo mó, bởi anh ta đã thành công có được hai người phụ nữ. Vì thế, đừng dễ dàng mềm lòng trước những lời ăn năn hối lỗi. Bạn phải tỉnh táo hơn!

Hãy ngẩng cao đầu để rời đi nếu đó là người đàn ông muốn bạn hạ mình để tha thứ cho anh ta. Và nếu có thể tha thứ, thì nhất định phải để anh ta ngước mắt nhìn bạn, để thật lòng muốn thay đổi mà trở về bên bạn.

Đừng ngại thể hiện trên mạng xã hội

Sau khi bị phản bội và kết thúc mối tình hay cuộc hôn nhân của mình, chắc bạn vẫn có thói quen theo dõi thông tin về người cũ. Và sự thật là kẻ phản bội nào cũng thấy bất ngờ khi người họ lừa dối lúc trước ngày càng thảnh thơi và hạnh phúc, thậm chí là hạnh phúc hơn khi ở bên họ.

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Hãy xinh đẹp để xuất hiện trước người đàn ông phản bội bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy thể hiện những niềm vui, những cuộc đi chơi nhiều mới mẻ, đầy màu sắc trên trang cá nhân. Và hãy thật lòng tìm kiếm niềm vui trong những lần thoải mái với bạn bè, công việc hay gia đình đó. Vì biết đâu, bạn sẽ dần quên đi người đàn ông từng làm tổn thương bạn.

Xinh đẹp hơn

Sẽ không cách thức trả thù đàn ông bội bạc nào ngọt ngào hơn việc bạn dần trở nên xinh đẹp hơn cả người phụ nữ anh ta từng cặp kè. Không hẳn là bạn đẹp lên để anh ta tiếc nuối, mà còn là để cho mình cơ hội mới trong tương lai. Phụ nữ sau khi chia tay hay ly hôn khi đẹp lên luôn có thần thái riêng, như cái cây từng trụi tàn đã đợi được ngày thay lá mà sum suê hơn, hoa nở trở lại mà rực rỡ hơn.

Là chính bạn nhưng với một phiên bản tốt hơn

Bạn buộc phải là chính mình tốt hơn mỗi ngày bởi yêu thương bản thân là cách nhanh nhất để phục hồi tổn thương sau khi bị phản bội. Bằng mọi cách, bạn nhất định phải khiến mình vui hơn, vực dậy niềm tin và hy vọng trong trái tim đau đớn của mình.

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Hãy hiểu rằng người đàn ông phản bội kia đã dối lừa bạn, và bạn không đáng phải chôn vui niềm vui và hạnh phúc của mình chỉ vì anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Hãy hiểu rằng người đàn ông phản bội kia đã dối lừa bạn, và bạn không đáng phải chôn vui niềm vui và hạnh phúc của mình chỉ vì anh ta. Bởi sau tất cả, thứ vũ khí sắc bén nhất có thể khiến anh ta thương tổn chính là nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa đầy kiêu hãnh của bạn. Với đàn ông, sự rạng ngời sau tổn thương của bạn chính màn đáp trả sâu cay nhất.

Vì thế, hãy trở thành phiên bản tốt hơn của mình, xinh đẹp và tỏa sáng dù là bất cứ đâu. Mỗi khi ra đường, bạn nhất định phải tràn đầy sức sống và rạng rỡ. Bởi biết đâu bạn sẽ gặp lại những kẻ từng tổn thương mình. Khi ấy, hãy cứ nhẹ nhàng lướt qua anh ta, như một kẻ dưng lạ không còn đáng để bạn phải bận tâm!

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