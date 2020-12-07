5 câu nói dối kinh điển của đàn ông, phụ nữ dại vẫn tin sái cổ

Phụ nữ yêu 07/12/2020 06:30

Dưới đây là những lời nói dối kinh điển của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan chỉ nên nghe và tin một phần, đừng tin tưởng quá mức mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.

Nếu nghe những câu nói này, phụ nữ khôn ngoan đừng tin tưởng tuyệt đối, hãy chỉ tin vào những gì mắt thấy mà thôi.

Anh chỉ yêu mình em

Khi đàn ông nói suốt cả cuộc đời này chỉ yêu mình bạn, đừng nên tin tưởng tuyệt đối. Vì ai rồi cũng sẽ thay đổi, nghiêng ngả khi gặp ai đó tốt hơn vợ. Đàn ông có thói quen có mới nới cũ nên sẽ khó yên vị bên một người.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng tin tuyệt đối khi nghe lời mật ngọt của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ tin vào lời thề non hẹn biển của đàn ông. Hãy nhìn vào những gì anh ấy làm cho bạn, chứ đừng tin những ngọt ngào. Đàn ông vốn chẳng ai chung thủy tuyệt đối. Họ có quá nhiều cám dỗ nên khó lòng mà nguyện ý yêu một người cả đời.

Anh không thể sống nếu thiếu em

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Đừng tin tưởng đàn ông quá mức mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu thương còn mặn nồng, ai cũng nói sẽ không thể sống nếu thiếu bạn. Nhưng ở bên nhau quá lâu, họ sẽ nảy sinh cảm giác chán ngán, không còn muốn ở bên cạnh bạn nữa. Thậm chí còn không muốn lắng nghe những gì bạn nói. Nếu ai đó nói không thể sống khi thiếu bạn, hãy nhẹ nhàng mỉm cười cho qua, đừng tin sái cổ kẻo thất vọng tràn trề.

Hãy tin anh, anh và cô ấy chỉ là bạn

Nếu bạn phát hiện chồng có mối quan hệ với một người đàn bà khác, đừng chỉ nên tin những lời anh ấy nói. Giữa đàn ông và phụ nữ hiếm khi tồn tại tình cảm bạn bè đơn thuần. 

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Phụ nữ chỉ nên tin vào những gì mắt thấy - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, ở bên nhau lâu ngày sẽ nảy sinh nhiều thứ tình cảm đến bạn cũng không thể lường trước được. Thế nên hãy tin vào giác quan thứ sáu của mình chứ đừng tin lời đàn ông giải thích, phân bua.

Anh sẽ nuôi em cả đời

Không ai nuôi ai cả đời, cũng khó có ai chấp nhận việc nuôi một người sống bám. Khi mặn nồng, đàn ông hứa hẹn sẽ nuôi bạn cả đời. Nhưng khi đã hết yêu, họ sẽ dùng lời lẽ không hay để hạ thấp danh dự của bạn. Với họ, bạn chỉ là người đàn bà vô dụng, sống bám chứ chẳng tài giỏi gì.

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Đừng ở nhà ăn bám đàn ông, phụ nữ phải có sự nghiệp riêng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà đừng bao giờ sống dưới cái bóng của đàn ông. Bạn phải bước ra ngoài, đi làm kiếm tiền và tự tiêu bằng đồng tiền mình làm ra, có vậy mới được tôn trọng.

Anh không có bất cứ chuyện gì giấu em

Đây là lời nói dối của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe đừng nên tin. Ai cũng có những bí mật riêng, chẳng ai chân thành 100%. Thế nên phụ nữ đừng dại tin những lời ngọt ngào này mà thiệt thân.

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