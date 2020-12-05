Sau khi ‘lên đỉnh’, phụ nữ dại làm 4 điều kém sang này khiến chồng mất hứng ngay

Phụ nữ yêu 05/12/2020 06:30

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ làm những điều này trong “cuộc yêu”, nhất là điều thứ hai, có vui đến mấy cũng đừng đùa giỡn quá trớn.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan chớ nên làm sau khi “lên đỉnh”, ai cũng nên biết để giữ lửa hôn nhân của mình.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Than thở mệt mỏi

Người phụ nữ khôn ngoan đừng than mệt khi cả hai đang ở trong cuộc yêu thăng hoa. Vì khi nghe những lời càm ràm, khó chịu từ vợ, đàn ông sẽ cảm thấy chán nản, thậm chí là mất hứng ngay không còn muốn tiếp tục nữa. Họ cảm thấy bản thân không được tôn trọng và không còn thiết tha với người phụ nữ đang làm chuyện ấy với mình.

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Phụ nữ khôn đừng than vãn quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng làm điều này khiến chồng mất hứng. Đừng khiến anh ấy không còn mặn nồng trong chuyện chăn gối với vợ.

So sánh chồng với người khác

Đây là hành động kém duyên của phụ nữ khiến đàn ông chán ngán đến tận cổ. Cánh mày râu cực kỳ ghét nghe những lời so sánh của vợ, đặc biệt về bản lĩnh đàn ông. Thế nên phụ nữ đừng bao giờ làm hành động kém sang này kẻo ảnh hưởng đến cuộc yêu của mình.

Đề cập đến những vấn đề tiền bạc, công việc

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Khi đang ở trên giường, đừng nói điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi đang trong khoảnh khắc thăng hoa, vợ khôn ngoan đừng bao giờ đề cập đến những vấn đề "cơm áo gạo tiền". Bạn nên tập trung hoặc nói những lời ngọt ngào để cảm xúc của cả hai được thăng hoa hơn. Đừng nói về những chuyện không vui trong cuộc sống sau khi "yêu".

Cắt ngang, không muốn tiếp tục

Hành động này của phụ nữ kém duyên khiến đàn ông chạy mất dép. Không những vậy còn khiến mối quan hệ rạn nứt, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.

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Đàn bà dại nhất là khi làm chồng mất hứng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng người đàn bà khôn ngoan hãy biết điều gì nên làm và không nên làm trong cuộc yêu để giữ hôn nhân hạnh phúc. Đừng bao giờ làm những chuyện vô duyên trong khi cả hai đang thăng hoa. Cũng đừng nói những lời kém sang khiến đàn ông chẳng còn muốn gần gũi vợ thêm một lần nào nữa.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ kém duyên giữ lửa hôn nhân

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