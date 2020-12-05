3 điểm trên cơ thể ‘chảy xệ’ sẽ MẤT LỘC TĂNG HỌA, phụ nữ nên để tâm

Dưới đây là những điểm trên cơ thể của phụ nữ “chảy xệ” sẽ mất hết lộc tăng thêm họa, hãy tân trang mỗi ngày để bản thân xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Trong gia đình, bạn là người mẹ, người vợ cực kỳ tốt, có trách nhiệm nên được chồng yêu, con mến. Nói chung ai sở hữu mông căng tròn thường mang mệnh nữ vương, giàu có. Là người phụ nữ vượng phu ích tử nên sẽ mang lại vượng khí, cuộc sống hưng thịnh cho gia đình.

Theo nhân tướng học , người phụ nữ có mông to thể hiện sự phúc hậu, con cái đề huề, cuộc sống đủ đầy. Không những có cuộc sống giàu có, bạn còn được hưởng khá nhiều lộc trời ban. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên công việc, vận trình vô cùng thuận lợi, hanh thông.

Do đó, bạn hãy tập luyện thể dục thường xuyên để bờ mông không chảy xệ. Kèm theo đó nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Ngực

Đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ dễ chảy xệ nhất khi sinh con. Khi đó, bạn không chỉ mất tự tin mà còn khiến chồng cảm thấy chán nản. Thế nên người đàn bà khôn ngoan đừng bỏ rơi bản thân.

Ngực căng tròn đầy sức sống sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dù mới sinh con, bạn cũng phải biết quan tâm đến sức khỏe, vóc dáng của mình. Trong đó có việc luyện tập thể dục để các bộ phận trên cơ thể được săn chắc hơn. Có vậy bạn mới cảm thấy tự tin và giữ được chồng.

Bên cạnh đó ngực của phụ nữ còn đại diện cho tài lộc. Người sở hữu bộ ngực căng tròn, săn chắc thường có con đường tình duyên khá thuận lợi. Vận trình trong cuộc sống cũng không gặp nhiều tai ương.

Da mặt

Phụ nữ từ 25 tuổi trở đi làn da sẽ bắt đầu lão hóa và dần mất đi sự đàn hồi, căng mịn như thời còn con gái. Thế nên hãy chăm sóc làn da của mình thật tốt. Bạn đừng tiết kiệm với bản thân về việc làm đẹp, chăm sóc bản thân. Nếu có thời gian, hãy đi spa để chăm sóc da mỗi tuần. Hoặc ăn uống, bổ sung vitamin cùng những thực phẩm chức năng tốt cho da.

Phụ nữ nên chăm sóc làn da của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có như vậy bạn mới cảm thấy tự tin. Dù bao nhiêu tuổi cũng trông xinh đẹp, trẻ trung như gái mười tám, đôi mươi khiến nhiều người phải ngoái nhìn.