5 câu nói của đàn ông cạn tình, phụ nữ nghe thôi đã thắt cả ruột gan

Khi vợ chồng đang hạnh phúc thì chẳng người đàn ông nào nói câu này. Chỉ khi đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa mới nói thế.

Một khi đã thay lòng đổi dạ, đàn ông không bao giờ che giấu được, giỏi thế nào họ cũng để lộ những câu cạn tình với đối phương. Một khi đã không còn yêu, họ cũng không còn có thể dịu dàng ân cần, từng câu từng chữ thốt ra đều khiến tim đàn bà đau đớn!

Đàn ông luôn rất quan tâm đến người họ yêu, sẵn sàng giúp đỡ ngay cả khi không được yêu cầu. Nhưng nếu có lúc bạn phải lên tiếng nhờ giúp mà chồng còn chẳng để tâm, lấy lý do bận để từ chối thì rõ ràng anh ấy đã khác xưa. Không một người chồng còn thương vợ nào lại để vợ bơ vơ làm những việc khó nhọc. Chỉ có đàn ông cạn tình mới vô tâm tàn nhẫn như thế!

Chồng gần đây có nhiều dấu hiệu lạ, như về trễ, lạnh nhạt với vợ con, còn thường xuyên không nghe máy. Nhưng một khi được vợ hỏi han, đàn ông lại phũ phàng cho rằng vợ quản mình. Thật ra phụ nữ đừng cố ngụy biện đó chỉ là câu nói lúc chồng bận rộn hay không vui. Đàn ông yêu vợ sẽ xem sự quan tâm của vợ là điều hạnh phúc. Còn đàn ông đã hết yêu vợ thì chỉ xem đó là thừa thãi, là điều làm họ bức bối khó chịu. Khi đã nghe câu nói này, tốt nhất là bạn đừng mong chờ điều gì nữa, đây đã là người đàn ông không còn yêu bạn nữa!

“Sao cũng được”

Một người đàn ông hết tình luôn xem những chuyện bạn nói là điều phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói đáng sợ và gây nhiều ám ảnh nhất trong hôn nhân. Dù bạn hỏi chồng điều nhỏ nhặt như hôm nay bạn mặc chiếc váy này có đẹp không, hay về những chuyện ăn uống, sinh hoạt gia đình, chồng đều hờ hững đáp một câu “Sao cũng được”. Anh ấy khi nói câu nói này còn chẳng thèm nhìn bạn lấy một cái. Bạn đừng xem đây là sự vô tâm bình thường của đàn ông. Một người đàn ông hết tình luôn xem những chuyện bạn nói là điều phiền phức.

“Em đừng suy diễn nữa, anh mệt lắm!”

Bạn thấy rõ rằng chồng có nhiều thay đổi gần đây, trong cả ngoại hình và tính cách. Bạn nghi ngờ và cố tình dò hỏi nhưng thái độ của chồng thì hoàn toàn khó chịu, cho rằng bạn suy diễn linh tinh. Nếu thế thì thật sự những gì bạn đang lo sợ có thể là không sai đâu.

Một người đàn ông thương vợ sẽ không bao giờ để vợ phải nghi ngờ hay mệt mỏi vì suy diễn cả. Vì trước khi vợ hỏi, anh ấy đã biết phải làm sao để vợ thoải mái hơn. Ngược lại, một người chồng cảm thấy khó chịu về sự hoài nghi của vợ thì chỉ có hai lý do. Một là anh ta không đủ chân thành để giải thích, hai là chẳng có lý lẽ để làm vợ tin. Cả hai lý do này đều là từ việc anh ta không còn tình cảm dành cho vợ.

“Anh vậy đó, không được thì ly hôn đi!”

Đàn ông đã cạn tình thì chỉ như chờ một cơ hội để nói một lời ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Không một người đàn ông nào còn yêu vợ có thể dễ dàng nói câu ly hôn. Nếu anh ấy còn muốn giữ gia đình thì thay vì cố chấp và buông xuôi, anh ấy sẽ tìm hướng giải quyết cùng vợ. Nếu thấy mình sai, anh ấy sẽ xin lỗi. Nếu thấy vợ chồng có mâu thuẫn, anh ấy sẽ kiên nhẫn giải quyết.

Câu nói vô tình này chỉ có thể thốt ra bởi một người đàn ông đã không còn tình cảm. Như nếu bạn trách chồng quên ngày sinh nhật, nếu chồng thương bạn anh ấy sẽ thấy có lỗi, sẽ tìm cách bù đắp cho bạn. Còn đàn ông đã cạn tình thì chỉ như chờ một cơ hội để nói một lời ly hôn. Đàn ông như thế, bạn cố gắng giữ mấy cũng vô ích!