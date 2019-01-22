4 người phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn lú lẫn, bất chấp mang tội lỗi phản bội vợ con

Phụ nữ yêu 22/01/2019 05:30

Trong người đàn ông vốn đã có máu bội phản, chỉ chực chờ cơ hội để trỗi dậy. Đàn bà nhất định phải biết 4 kiểu phụ nữ sau luôn có thể là nguồn cơn để máu ngoại tình của đàn ông bất chấp cuồn cuộn cuốn hết nghĩa tình phu thê.

Đàn ông biết rõ ngoại tình là chuyện tội lỗi thế nào. Chỉ là, họ không đủ sức kháng cự cám dỗ mới mẻ. Từ đó, đàn ông chỉ còn cách bất chấp luân thường đạo lý, đánh đổi hạnh phúc gia đình, danh dự của bản thân để lấy ít mọn phút giây thăng hoa ngoài luồng.

Người đời hay nói làm gì có đàn ông một lòng một dạ với vợ, chỉ là họ chưa gặp đúng cám dỗ đủ mạnh, chưa gặp được người phụ nữ khiến họ phải ngoại tình. Nói thế thì cũng không sai, khi tham lam của đàn ông hầu như là không đáy, họ có vợ đẹp con ngoan rồi vẫn muốn có thêm một cô nhân tình. Rồi sau đó, họ lại có hàng dài những lý do bao che cho tội lỗi của mình, còn phụ nữ thì lại dại khờ tin rằng chồng mình vẫn chưa thay lòng đổi dạ.

Bởi thế, đàn bà đừng bao giờ tin chắc chắn rằng chồng mình tử tế đàng hoàng thì không bao giờ ngoại tình. Trong người đàn ông vốn đã có máu bội phản, chỉ chực chờ cơ hội để trỗi dậy. Đàn bà nhất định phải biết 4 kiểu phụ nữ sau luôn có thể là nguồn cơn để máu ngoại tình của đàn ông bất chấp cuồn cuộn cuốn hết nghĩa tình phu thê.

4 người phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn lú lẫn, bất chấp mang tội lỗi phản bội vợ con - Ảnh 1
Trong người đàn ông vốn đã có máu bội phản, chỉ chực chờ cơ hội để trỗi dậy - Ảnh minh họa: Internet

Nữ đồng nghiệp thấu hiểu, trẻ trung

Một người gặp gỡ thường xuyên, gần gũi, trao đổi nhiều với chồng sau vợ chính là đồng nghiệp. Ở nơi làm việc, đàn ông có thể nói chuyện, gặp gỡ với họ 8 tiếng một ngày, có khi còn nhiều hơn với vợ. Mà nếu đó còn là cô đồng nghiệp trẻ hơn vợ, thấu hiểu tinh tế hơn vợ thì chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là chuyện sớm muộn.

Đàn ông khi về nhà thường mang những nỗi lo cơm áo gạo tiền, thậm chí là cãi vã vợ chồng. Nhưng đến công ty, đàn ông lại thấy một cô đồng nghiệp luôn vui vẻ, thấu hiểu thì ắt sẽ thích hơn, cũng dễ mê đắm hơn. Và một khi đã sa vào tình công sở rồi thì đàn ông dễ có cơ hội dối lừa vợ con hơn. Chốn làm việc là nơi lý tưởng để ngoại tình.

Người cũ

4 người phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn lú lẫn, bất chấp mang tội lỗi phản bội vợ con - Ảnh 2
Tình cũ là người dễ kéo đàn ông vào ngoại tình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tình cũ là người dễ kéo đàn ông vào ngoại tình nhất. Đừng xem thường những người cũ của đàn ông, bởi cô ta cũng từng giống vợ, từng lôi kéo được tình yêu của đàn ông. Ở người cũ, đàn ông không chỉ nhớ về những gì hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài, mà còn là người chứa đựng những ký ức, tình cảm đã cũ của đàn ông.

Những người phụ nữ có thể cho đàn ông cảm xúc dây dưa, hối tiếc, thậm chí là khó quen vì dở dang dễ khiến đàn ông mềm lòng và nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng.

Bởi thế, phụ nữ nên cẩn thận quan hệ giữa chồng và người cũ. Đừng tin lời chồng nói họ chỉ là bạn bè. Tình cảm mà, dù là cũ vẫn có thể bùng cháy nếu có cơ hội.

Đàn bà nóng bỏng, lả lơi

Đàn bà nóng bỏng luôn thu hút đàn ông, dù là đàn ông tệ bạc hay cực kì tử tế. Vì đàn ông luôn yêu bằng mắt, phụ nữ đẹp luôn khiến đàn ông khó rời mắt. Đàn ông sẽ vì cái đẹp trước mắt mà trở nên ảo tưởng, rằng bản thân có thể sở hữu, thậm chí là có những thăng hoa tình cảm với họ.

4 người phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn lú lẫn, bất chấp mang tội lỗi phản bội vợ con - Ảnh 3
Đàn bà nóng bỏng luôn thu hút đàn ông, dù là đàn ông tệ bạc hay cực kì tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải hiểu phụ nữ đẹp thì đàn ông nào cũng thích, không có ngoại lệ. Tốt nhất là nên cẩn thận đừng quá chủ quan!

Phụ nữ cho đàn ông cơ hội phô trương sự nam tính

Đàn ông luôn thích được tán dương, thấu hiểu, và ghi nhận. Bởi hơn mọi hào nhoáng, dục vọng thể xác, điều đàn ông cần là được phụ nữ xem trọng. Đó là nhu cầu nam tính ở đàn ông.

Do đó, phụ nữ nên biết ngợi khen, công nhận, khéo léo nũng nịu để đàn ông thể hiện, bảo bọc và yêu thương. Đừng để chồng vì thiếu nhu cầu này mà tìm đến người phụ nữ khác. Dù sao thì vài lời khen chẳng tốn là bao, lại khiến gia đình hạnh phúc.

Vì sao đàn ông hạnh phúc với vợ vẫn ngoại tình?

Vì sao đàn ông hạnh phúc với vợ vẫn ngoại tình?

Nhiều nam giới không lường hết hậu quả từ hành động ngoài luồng, trong khi phụ n​ữ lại ít ngờ tới sự nông nổi của chồng.

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