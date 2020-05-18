Một người vợ hiểu chuyện, giữ tôn trọng với chồng thì đàn ông không thể làm càn được, ngay cả khi ngoại tình. Đây là cách cư xử văn minh của phụ nữ, thể hiện giá trị và vị thế của bản thân. Đàn ông phải nể trọng tâm thế vững vàng này của vợ.

Phụ nữ hơn nhau ở tâm thế bản lĩnh khi chồng ngoại tình . 5 cách hành xử “nắm đằng chuôi” này sẽ giúp phụ nữ nắm bắt vị thế chủ động khi bị chồng tổn thương.

Dù chồng ngoại tình, có dấu hiệu ruồng bỏ gia đình thì bạn cũng phải lên tiếng. Vì nếu bạn im lặng, bạn sẽ đánh mất vị thế người vợ danh chính ngôn thuận trong gia đình. Ngay cả khi chồng có làm càn thế nào, thì bạn vẫn có quyền của người vợ, có thể lên tiếng để bảo vệ bản thân và gia đình. Vì chồng là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất, bạn được quyền “hỏi tội” và đòi hỏi anh ấy giải thích.

Thay vì chì chiết, chê trách, hãy cho chồng vị thế của người bạn đời, nói với anh ấy về trách nhiệm với gia đình. Ngoại tình là việc anh ấy làm sai, và giờ anh ấy phải có trách nhiệm với những gì đã làm. Vừa đề cao vị trí của chồng trong gia đình, vừa đòi hỏi tinh thần trách nhiệm ở chồng, cũng như phụ nữ vừa đấm vừa xoa. Cách cư xử này của vợ vừa giữ thiện chí, vừa có sức răn đe nhưng cũng tôn trọng chồng.

Một người vợ thông minh sẵn sàng im lặng đúng lúc, nhưng không làm ngơ trước sự phản bội và nguy cơ gia đình đổ vỡ.

Cố gắng bình tĩnh và xem xét tình hình

Bạn muốn gì tiếp theo, tha thứ hay không? Lỗi sai của chồng có phần nào thiếu sót của bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng phản bội, không người vợ nào có thể tỏ ra như không có gì. Nhưng hãy cố gắng giảm bớt cảm giác sốc, tổn thương để tìm lại bình tĩnh, vì bạn còn phải giải quyết rất nhiều chuyện sau đó. Ngoài việc tìm hiểu về cuộc tình vụng trộm của chồng, muốn chồng nhìn lại hành động, thái độ của anh ấy, bạn cũng hãy xem xét lại suy nghĩ, mong muốn của mình. Bạn muốn gì tiếp theo, tha thứ hay không? Lỗi sai của chồng có phần nào thiếu sót của bạn?

Nếu chồng chọn đi, thì đừng níu kéo. Nếu chồng chọn ở lại, thì hãy hỏi bản thân có muốn cùng chồng thực hiện lựa chọn này? Chồng có lựa chọn thì bạn cũng có chọn lựa cho mình.

Nếu chồng muốn dứt tình với vợ con

Rõ ràng và độc lập

Nếu chồng đã hết tình, thì đã đến lúc bạn phải nghĩ cho mình và con cái. Hãy nghĩ đến chuyện tiền bạc, tài sản chung. Một khi đã đường ai nấy đi thì không quay đầu lại.

Nếu đã lựa chọn rời đi, thì hãy chọn lúc thích hợp nhất cho bản thân. Hãy ly hôn khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần và vật chất.

Luôn giữ hy vọng, suy nghĩ lạc quan

Bạn vẫn phải sống, thậm chí là phải sống tốt và hạnh phúc hơn chồng. Đó mới là cách trả thù cao tay bản lĩnh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Có chồng là người đàn ông ngoại tình thì phụ nữ luôn bị vây lấy bởi cảm giác tiêu cực, ngay cả khi đã ly hôn. Tổn thương này có thể không bao giờ lành trong lòng phụ nữ.

Nhưng dù sao bạn vẫn phải sống, thậm chí là phải sống tốt và hạnh phúc hơn chồng. Đó mới là cách trả thù cao tay bản lĩnh nhất. Vì thế, hãy luôn giữ hy vọng và những suy nghĩ tích cực. Không phải bạn không đủ tốt mới bị phản bội, mà là bạn cần sống tốt hơn nữa để gặp một người đàn ông xứng đáng. Không phải bỏ chồng là tận thế, mà bỏ sớm kẻ tệ bạc, bạn mới sớm tìm được những ngày vui thật sự.

Không có ai phân loại hạnh phúc của phụ nữ. Chỉ cần bạn cảm thấy mình làm đúng, xem trọng bản thân, không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình, thì dù không cần đàn ông, bạn vẫn có thể hạnh phúc với chính mình. Đây chính là tâm thế đáng ngưỡng mộ nhất của phụ nữ khi bị chồng phản bội.