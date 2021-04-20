5 cách 'chiếm lĩnh' trái tim mẹ chồng, nàng dâu nào cũng cần biết để tránh 'rước họa vào thân'

Cách tốt nhất bạn nên tâm niệm rằng dù có rút ngắn khoảng cách đến đâu đi nữa, mẹ chồng vẫn là "người ngoài". Vì thế, việc một bên chia sẻ một bên lắng nghe quá nhiều đến một lúc nào đó sẽ khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Là một nàng dâu trẻ, bạn còn sống dài dài với mẹ chồng, bởi thế hãy giữ sức trong giai đoạn đầu để về sau đỡ mệt mỏi hơn. Đôi khi, việc cảm thấy có chút khoảng cách với mẹ chồng sẽ khiến bạn dễ thở hơn.

Rất nhiều nàng dâu thường ra sức “lấy lòng” hoặc trò chuyện, tâm sự với mẹ chồng để “rút ngắn khoảng cách”. Nhược điểm của việc này chính là đôi khi mẹ chồng cảm thấy mệt mỏi khi bạn chia sẻ quá nhiều. Đôi khi bạn cứ ngỡ mối quan hệ của bạn và mẹ chồng thân thiết đến thế nên sẽ dễ lơi là, bỏ qua những ứng xử mực thước cơ bản như nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi”…

Thay vì thế, bạn không nên quá cầu toàn trong tất cả mọi thứ. Việc bạn sống thoải mái và là chính bản thân bạn là điều quan trọng nhất. Cuộc sống hôn nhân của bạn không có hai từ "mẹ chồng" vì thế, bạn chỉ cần tập trung vào chồng của bạn. Thỉnh thoảng dành ra một ngày để làm việc nhà hoặc nấu cho gia đình chồng một bữa cơm thịnh soạn, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt với mẹ chồng: “Con dâu mình hôm nay giỏi quá!”.

Những nàng dâu mới “nhập gia” đều cố gắng hết mình để "tùy tục" và hòa mình với cuộc sống nhà chồng. Họ có xu hướng lựa chọn công việc nội trợ và bù đầu vào nó để chứng minh được bản thân là nàng dâu tốt. Thế nhưng, rất nhiều câu chuyện mẹ chồng và nàng dâu từ xưa đến nay chứng minh được bạn sẽ không bao giờ có thể làm vừa mắt mẹ chồng 100% cả. Ngược lại, nó còn khiến bạn mệt hơn và lộ ra nhiều điểm yếu kém hơn.

3. Điều không biết, hãy nhờ mẹ chồng dạy

Việc bạn khư khư áp dụng những thói quen cũ vào nếp sống mới ở nhà chồng chắc chắn không phải là điều mà mọi bà mẹ chồng đều vui vẻ hoan nghênh. Vì thế tốt nhất, cái gì không biết hãy nhẹ nhàng tham khảo ý kiến mẹ chồng.

Được con dâu xem trọng và học tập theo, chắc chắn người mẹ chồng nào cũng đều cảm thấy “mát dạ mát lòng”. Bên cạnh đó, sau khi nhờ mẹ chồng điều gì bạn cũng đừng quên lời cảm ơn, hoặc khen ngợi mẹ chồng khéo một tiếng. Mẹ chồng sẽ nhìn vào sự thành thật ấy mà đánh giá nàng dâu của mình đấy.

4. Khi bị stress, hãy tạo cho mình không gian riêng tư

Khi phát sinh mâu thuẫn mẹ chồng- nàng dâu, thông thường các cô nàng Việt đều chọn cách nhẫn nhịn, chịu đựng. Thế nhưng, vẫn có cách tốt hơn để bạn dễ thở trong không khí căng thẳng đó. Bạn có thể xin phép ra ngoài mua sắm hoặc đi spa, hãy dành cho mình khoảng không gian để làm những điều mình thích, giải tỏa căng thẳng.

Khi mối quan hệ với mẹ chồng tệ đi thì hãy cứ mạnh dạn đi tìm đồng minh là 'bạn bè' - Ảnh minh họa: Internet

Khi vấn đề trầm trọng hơn và khó giải quyết hơn thì bạn cũng có thể mạnh dạng làm một chuyến du lịch cho riêng mình. Hoặc tìm và gặp gỡ bạn bè để tâm sự. Bạn bè chính là những đồng minh vô điều kiện của bạn. Nên lưu ý, có nhiều nàng dâu dại dột đem chuyện của bản thân post lên mạng xã hội để tìm công bằng. Việc làm này sẽ bị phản tác dụng vì lỡ như mẹ chồng bạn đọc được và nghi ngờ con dâu mình, điều đó sẽ khiến mâu thuẫn tồi tệ hơn.

5. Khôn khéo khi bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con/cháu

Nuôi con là vấn đề muôn thuở khiến ông bố bà mẹ nào cũng nhức đầu. Thế nhưng, cái "đau" nhất khi dạy con là có sự can thiệp của mẹ chồng. Những người bà rất yêu thương cháu, vì thế họ thường áp dụng những cách mà ngày xưa họ làm để nuôi con. Tuy nhiên, nếu bạn cứ khư khư bảo vệ quan điểm của bản thân và chỉ trích mẹ chồng như “mẹ đi sau thời đại rồi” thì sẽ làm tổn thương đến tự ái của mẹ chồng, dẫn đến cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”.

Phụ nữ thông minh không bao giờ thẳn thừng chỉ trích mẹ chồng như vậy. Bạn có thể linh hoạt hơn khi nhẹ nhàng nói “cách này là do bác sĩ/chuyên viên y tế chỉ con đó mẹ”. Nếu biết đó là phương pháp do chuyên gia hướng dẫn, không lí nào mẹ chồng của bạn không thuận theo.

Khôn khéo trong mọi việc sẽ giúp nàng dâu được lòng mẹ chồng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chung quy lại thì cuộc sống với mẹ chồng chưa bao giờ là dễ. Vì thế bạn cần giữ cho bản thân một cái đầu lý trí để ứng xử mọi tình huống khó.